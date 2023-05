Chytré náramky jsou dnes velmi běžným příslušenstvím a pomyslnou prodlouženou rukou vašeho mobilního telefonu. Takřka za pár set korun můžete na českém trhu najít novinku Redmi Smart Band 2, která se pyšní poměrně velkým displejem, měřením okysličení krve i sportovních aktivit. Velmi solidní je také výdrž na nabití.

Obecně platí, že produkty pod značkou Redmi nabízí dostatek funkcí za co nejlepší cenu. Příkladem budiž i chytrý náramek Redmi Smart Band 2, který se chlubí standardní výbavou se všemi senzory a sledováním spánku či sportovních aktivit. Dokonce máte možnost si například vytvořit i vlastní hlavní displej. Za to vše pak výrobce na českém trhu žádá zhruba 700 Kč. Je to dobrá nabídka?

Obsah balení: klasika

Redmi Smart Band 2 si domů přinesete v pěkné a malé krabičce Najdete v ní samotný chytrý náramek v černé barvě. Dále je zde samozřejmě nabíjecí kabel a krátké manuály.

Líbilo se nám vše potřebné v balení

Konstrukční zpracování: slušné

Redmi Smart Band 2 vám může vzdáleně připomínat dost možná populárnější sérii Mi Band od Xiaomi. Využívá totiž stejných, případně často podobných řešení. Například zde tak máme silikonový náramek, který je z jednoho kusu, není zde žádná spona a samotné tělo chytrého zařízení je do něj vloženo. Naštěstí jej není nutné nijak vytahovat, vše tak působí uceleně a příjemně. Pohodlné nošení umocňuje i hmotnost. Samotná náramek bez silikonového řemínku váží jen necelých 15 gramů, s ním 23 gramů. Po krátké chvíli tak takřka nevíte, že ho máte na zápěstí.

Tělo Smart Bandu 2 je řešeno maximálně jednoduše. Není zde jediné tlačítko, pouze na spodní hraně spatříte nabíjecí piny a senzory pro měření tělesných aktivit. Celé tělo je spíše matné a příjemné na omak.

Nemusíte se obávat ani vlhkého prostředí či vody. Náramek se chlubí odolností až do 5 ATM, což je ekvivalent ponoření do 50metrové hloubky. Na potápění však novinka rozhodně určena není. Určitě s ní však můžete plavat, zmoknout a podobně.

Líbilo se nám velmi nízká hmotnost

pohodlné nošení

voděodolnost do 5 ATM

Displej: zásadní problém

Displej zabírá naprostou většinu čelní plochy a není se čemu divit, veškeré dění a ovládání probíhá skrze něj. Je tedy samozřejmě dotykový. Má 1,47", jenže nasazen je pouze TFT IPS panel, což je značný problém. Čitelnost venku je i přes nastavení maximálního jasu bídná. To je u chytrého náramku, kdy například potřebujete rychle omrknout notifikaci, závažný problém. Zejména v kontrastu s tím, že konkurenční Mi Smart Band 6 či Mi Smart Band 7 nejsou nijak zásadně dražší a mají výrazně lepší AMOLED displeje.

Venku je to s čitelností špatné

Oslnivé není ani rozlišení, kdy je rastr displeje bohužel viditelný. Naštěstí ne tak moc, aby došlo ke zbytečnému zhoršení čitelnosti textu. Výrobce zvolil poměrně malý font, ve výsledku se tak na displej vejde až překvapivě dost textu. S ohledem na displej není k dispozici funkce Always-On, vše zjistíte poklepáním na displej, případně otočením zápěstí.

Líbilo se nám rozumně velký displej

Nelíbilo se nám mizerná čitelnost na slunci

nižší rozlišení

Systém a výkon: přehlednost především

Xiaomi už si zřejmě srovnalo myšlenky a snaží se držet jedné osvědčené aplikace. Počítejte tak s aplikací Mi Fitness pro Android i iOS. V aplikaci si mimo jiné lze nastavit i ciferníky displeje. Na výběr jich máte vyšší desítky, přičemž samotný náramek udrží ve své paměti bohužel jen 2. Někoho může potěšit tvorba vlastního ciferníku, respektive možnost si na pozadí umístit vlastní fotografii.

Samotná aplikace je poměrně přehledná a dobře počeštěná. Přehlednost je výsadou i prostředí samotného náramku, který se ovládá výhradně pomocí gest. Rychle si je osvojíte. Dobrou zprávou je, že letos dorazila výrazně dříve česká lokalizace.

Náramek umí upozornit na příchozí hovory a další notifikace, čeština se v nich zobrazuje korektně a zobrazíte i delší zprávu z WhatsApp či Telegramu. Problémem jsou jen smajlíky a občas přehnané vibrace. Pokud máte více nepřečtených e-mailů, náramek má tendenci na ně upozornit znovu, hromadně s dalším příchozím. Taktéž nesmyslně vibruje při zálohování dat například z již zmíněného WhatsAppu. Některé systémové notifikace z telefonu (například využití dat) se zobrazují na náramku například i 20krát po sobě, což je otravné. Na notifikace bohužel nelze nijak reagovat, dokonce nelze ani na hovor odpovědět automatickou SMS, jenže to lze levnému náramku jen těžko vyčítat.

Mezi užitečnými funkcemi je měření srdečního tepu a okysličení krve. Oblíbený je monitoring spánku, kdy získáte přehled, jak dlouho jste spali a jak dlouho jste byli v konkrétní fázi spánku. Náramek měří lehký a hluboký spánek, stejně jako REM fázi spánku.

Pod položkou „Více“ pak najdete mnoho dalších šikovných funkcí. Například budík, menstruační kalendář, stopky, minutku nebo možnost na dálku najít váš telefon. V poslední položce je pak nezbytné nastavení, kde lze zvolit jas displeje, režim nerušit nebo celý náramek vymazat.

Líbilo se nám hlavní obrazovka s vlastním ciferníkem

přehledné menu

plynulý chod

přehledná aplikace Mi Fitness

lokalizace do češtiny

Nelíbilo se nám nedokáže reagovat na notifikace

nedokonalé informování na notifikace

Výdrž baterie: umí šokovat

Kapacita baterie činí velmi solidních 210 mAh, což se kladně podepisuje na výdrži. Výrobce slibuje až 14 dní, avšak těm se při běžném používání ani nepřiblížíte. Během testování mi chodí vyšší desítky notifikací denně, vibrace náramku jsou tedy v pořádném zápřahu. V takovém případě jsem nabíjel jednou za 5 dní. Lze tak odhadnout, že na jeden týden by neměl být problém se dostat. Nabíjení probíhá skrze magnetický konektor, přičemž netrvá ani 2 hodiny.

Líbilo se nám slušná výdrž

Sportovní funkce: standardní nabídka

Omezovat se nijak speciálně nemusíte ve sportovních aktivitách, náramek jich umí měřit přesně 31, ačkoliv samozřejmě jsou si některé navzájem velmi podobné. Detaily měření jsou vidět v aplikaci, avšak mějte na paměti, že chybí GPS. Pokud chcete poziční systémy využít, musíte mít telefon u sebe. Naopak do vody se bát nemusíte, odolnost nechybí a sprcha či plavání je povoleno.

V největší permanenci bude zřejmě běhání: venku i na pásu. Zvolit si můžete také jízdu na kole či klasické posilování. Drtivou většinu činností náramek nedokáže sám detekovat a měření nespustí, je to tedy na vás. Například běh však rozpozná a nabídne vám spuštění měření sám. Najdete zde i netypické „sporty“, jako je například hraní deskových her. Veškeré naměřené údaje následně najdete v aplikaci Mi Fitness, kterou lze propojit se Stravou. Další fitness aplikace v tuto chvíli chybí, což je škoda.

Líbilo se nám dostatečná nabídka sportovních aktivit

přehledy v aplikaci

Zhodnocení: bude to mít obtížné

Chytrý náramek Redmi Smart Band 2 to na první pohled má dobře rozehrané. Vypadá obstojně, zejména díky dostatečně velkému a širokému displeji. Příjemně se nosí, neboť je lehoučký. Má dostatek funkcí a dokáže přesně to, co od levného náramku očekáváte. Navrch přihazuje příznivou cenu kolem 700 Kč. Jenže jsou zde poměrně zásadní negativa. V prvé řadě mizerný displej, kdy panel způsobuje špatnou čitelnost. Nepotěší ani notifikace, na které náramek upozorňuje několikrát zbytečně. Zejména displej je problém, kvůli kterému náramek v podstatě nelze příliš doporučit. Důvodem je i velice silná konkurence.

Konkurence

V prvé řadě zde máme Xiaomi Mi Smart Band 7, který je dražší jen o zhruba dvě stě korun, ale nabízí výrazně kvalitnější a větší displej. V podstatě tak není nad čím váhat, protože funkce jsou stejné a aplikace rovněž.

Konkurentem je také Honor Band 7, který má pomocné boční tlačítko pro ovládání, výrazně kvalitnější AMOLED displej a cena je opět vyšší jen zhruba o 200 Kč.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz