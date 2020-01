Na českém trhu si postupně zvykáme na novou značku Realme. V redakci jsme již otestovali vlajkový model, nyní přišel čas naopak na cenově dostupný kousek Realme 5. Za 4,5 tisíce korun nabízí opravdu velký displej, čtyři zadní fotoaparáty a velmi slušný hardware. Zatopí u nás známé konkurenci?

Nižší střední třída je žádaným zbožím. Telefony v ní vybírají uživatelé, kteří nechtějí utrácet horentní sumy, ale současně požadují alespoň některé moderní funkce a dostatečný výkon. Mezi skupinu smartphonů s cenami kolem 5 tisíc se nově připlížilo Realme 5, které dobře vypadá a rozhodně má co nabídnout. Třeba hned čtyři fotoaparáty na zadní straně, velmi slušný procesor, velký displej a dokonce i silnou baterii. Rýsuje se nám tu král nižší střední třídy?

Realme 5 – videorecenze

Technické parametry Realme 5 Kompletní specifikace Konstrukce 164,4 × 75,6 × 9,3 mm , 198 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,5" (720 × 1 600 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 665 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ? Operační systém Android 9.0 Navigace vestavěná GPS: ano , elektronický kompas Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost prosince 2019, 4 299 Kč

Obsah balení

Prodejní krabička je zcela standardní a vyvedena v bílé barvě. Uvnitř je mobilní telefon, nezbytné návody, koncovka nabíječky a USB kabel. Příjemným bonusem je pak ještě silikonový ochranný kryt.

Konstrukční zpracování: originální a bytelné

Na první pohled vás dokáže zaujmout vzhled. Ano, není to sice nic světoborného, ale snaha se cení. Realme sází jako každý druhý výrobce na odlesky, ale tvar diamantů působí neotřele, stejně jako námi testovaná modrá varianta. Do ruky telefon padne vcelku dobře, avšak musíte se smířit nejen s bezmála 200gramovou hmotností, ale také větší tloušťkou. Pro někoho to může být velmi nepříjemné překvapení.

Zadní strana působí neotřele.

Celá zadní strana je lesklá a přitahuje otisky prstů a prach. Škrábancům odolává po třech týdnech na jedničku. Pokud byste se o telefon přeci jen více báli, přímo v balení najdete od výrobce silikonové ochranné pouzdro s kouřovým zbarvením. Telefon ochrání, ale design trošku degraduje, to je daň, se kterou je nutné se smířit. Na druhou stranu pouzdro řeší neprakticky vystupující modul fotoaparátu na zadní straně. Ani s pouzdrem telefon nekoupejte, neboť zvýšená odolnost samozřejmě chybí, u takto levného telefonu by ji však snad nikdo nečekal.

Rozmístění tlačítek je standardní: odemykací je na pravém boku, ovládání hlasitosti hledejte vlevo. Na levém boku je také dlouhý šuplíček, do které lze současně vložit dvě nano SIM karty a paměťovku. Aby byl výčet prvků po obvodu telefonu kompletní, musíme zamířit ještě na spodní hranu, kde je 3,5mm jack a bohužel micro USB. Netřeba připomínat, že USB-C bychom viděli raději. Poslední ovládací prvek je na zadní straně, jde o čtečku otisků prstů, která funguje velmi svižně.

Líbilo se nám originální vzhled

3,5mm jack

pohodlně padne do ruky

praktická čtečka otisků prstů