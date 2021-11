Pokud se řadíte mezi náruživé mobilní hráče, řada ROG Phone vám jistě nebude cizí. Novinka je však v mnoha ohledech naprosto identická jako ROG Phone 5, což naznačuje i samotné označení 5s. Přináší vůbec 5s nějakou zajímavou inovaci oproti staršímu, ale také podstatně levnějšímu ROG Phonu 5?

Odvětví mobilních her raketově roste a už v roce 2020 se mohlo pochlubit vyššími tržbami, než jaké měly počítačové a konzolové hry dohromady. ASUS se tak rozhodl využít obrovského potenciálu a ještě před uvedením další, regulérní generace ROG Phonu, představil mírně vylepšený ROG Phone 5s, na který se v této recenzi zaměřím.

ASUS ROG Phone 5s – videorecenze

Technické parametry ASUS ROG Phone 5s 512+16 GB Kompletní specifikace Konstrukce 172,8 × 77,2 × 9,9 mm , 238 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,78" (2 448 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888+ , CPU: 1×3 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 11 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , 27 990 Kč

Obsah balení: prostě baví

ROG Phone 5s do redakce dorazil v krabičce standardního tvaru (na rozdíl od ROG Phonu 5, jenž k nám „doletěl“ s balením v podobě kosmické lodi), která obsahuje kromě telefonu také adaptér, pletený USB-C/USB-C kabel, manuály, ochranný kryt, ale také náhradní silikonové záslepky pro port na boku a také dole. Přídavné chlazení tentokrát najdete pouze u dražší verze 5s Pro.

Líbilo se nám bohaté balení

Nelíbilo se nám tentokrát bez přídavného chlazení

Konstrukční zpracování: herní obr

Změn oproti ROG Phonu 5 je opravdu absolutní minimum. Asi první, co běžnému uživateli při pohledu (a zejména uchopení) ROG Phonu 5s do ruky přijde na mysl, je, jak je telefon obrovský. Přitom je oproti ROG Phonu 5 o 0,4 mm tenčí. 238 gramů také není zrovna málo. Ale ono to vlastně zase až tolik nevadí, protože jestli chcete velký displej, který zde s uhlopříčkou 6,78 " rozhodně je (a neholdujete skládací konstrukci), musí se zkrátka někam vměstnat. Na herním telefonu navíc budete pravděpodobně často hrát, a to s mobilem v poloze naležato, kdy se hmotnost pěkně rozloží. Naopak potěší sekundární USB-C na boku, takže vám nebude překážet nabíjecí kabel. Zde je také speciální proprietární port pro připojení větráčku (který nebyl součástí balení), gamepadu a dalšího příslušenství, kterým řada ROG Phone oplývá.

Jelikož je ROG Phone 5s ve všech ohledech identický s ROG Phonem 5, odkážu vás na jeho velmi podrobnou recenzi. Nic se nezměnilo na extrémně kluzké povrchové úpravě skleněných zad (kvůli čemuž nemá telefon problém sklouznout na zem z hladkých povrchů, jako jsou například sedací soupravy), širokých možnostech nastavení blikání RGB loga, propracované haptické odezvě nebo absenci zvýšené odolnosti.

Líbilo se nám mírně (zanedbatelně) tenčí oproti ROG Phonu 5

kvalitní zpracování

ikonické RGB logo

propracovaná haptická odezva

široké množství příslušenství propojitelné pomocí sekundárního USB-C

Nelíbilo se nám kluzká povrchová úprava zad (je vhodné nasadit kryt)

chybí zvýšená odolnost

Displej: pro ty nejnáročnější

Displej ROG Phonu 5s má podobně jako design minimum změn, popravdě je jedinou inovací mírně nižší latence (z 24,3 ms u ROG Phonu 5 vs. 24 ms u ROG Phonu 5s) a také mírně vyšší dotyková obnovovací frekvence (z 300 Hz na 360 Hz). Stejná je pak maximální 144Hz obnovovací frekvence displeje s možností nastavení na 60, 120 nebo 144 Hz (případně automatickou regulaci), podpora HDR10+, Gorilla Glass Victus nebo vysoký maximální jas až 1 200 nitů.

Změny jsem nezpozoroval ani u čtečky otisků prstů optického typu, která fungovala spolehlivě, nebo propracovaném režimu Always-On. Třešničkou na dortu je pak notifikační dioda v horním rámečku pro případ, že Always-On neholdujete. Dojmy z používání jsou zkrátka identické jako v případě ROG Phonu 5, jedná se o skvělý displej (bez výřezů), který je jako stvořený pro hraní her nebo sledování videí.

Líbilo se nám notifikační dioda i Always-On

144Hz AMOLED panel s nízkou odezvou

dostatečně vysoký jas

bez výřezu

odolné sklo Gorilla Glass Victus

Zvuk: rajská hudba pro uši

Dvojice reproduktorů v rámečcích telefonu (v „bradě“ a „čele“) jsou pravděpodobně stále těmi nejlépe znějícími reproduktory u mobilního telefonu. Zvuk je (na poměry takto velkého zařízení) pěkně sytý, nadprůměrně hlasitý a má ty nejlepší basy, které jsem u telefonu slyšel. Reproduktory navíc směřují přímo k vám, takže si je při hraní nezakryjete prsty, což je další velké plus. Samozřejmostí je 3,5mm jack na spodní straně i bezproblémová kvalita telefonních hovorů.

Líbilo se nám pravděpodobně nejlépe hrající mobilní reproduktory na trhu

3,5mm jack

Výkon hardwaru: stejně zbytečný jako působivý?

Když u ROG Phonu přijde řeč na výkon, je nutné zmínit dedikovaný herní režim X, který přetaktuje procesor na vyšší frekvencí, ale také vyčistí místo v operační paměti. S výkonem se pak pojí nejzásadnější novinka, kterou je Snapdragon 888+ a možnost si sehnat verzi s až 16 GB RAM (18 GB RAM u 5s Pro). V benchmarku Geekbench jsem naměřil o něco vyšší hodnoty, ale popravdě, i Snapdragon 888 a 12 GB RAM vám zajistí plynulý běh jakékoliv hry na nejvyšší detaily. 512GB úložiště je opravdu velkorysé, a tak nemusí mrzet ani absence slotu pro paměťové karty.

ASUS ROG Phone 5s

ROG Phone 5

Snapdragon 888+ pořádně topí a je jasné, že i ROG Phone 5s se umí zahřát, díky pokročilému chlazení s odpařovací komorou a konstrukci s důrazem na praktičnost (ne co nejtenčím tělem) si však poradí se zbytkovým teplem velmi dobře. Teploty komponent navíc můžete sledovat i během hraní.

Líbilo se nám ještě vyšší výkon

účinné chlazení

Výdrž baterie: zvládne i dlouhé herní seance

Samotné nabíjení 6 000mAh baterie nezabere díky dodávanému 65W adaptéru moc času. V domácích podmínkách jsem mobil nabil z 0 na 70 % za 32 minut, do 100 % pak zhruba za hodinu a 10 minut, což je skvělý výsledek, který je lepší než u ROG Phonu 5. U něj jsem se za hodinu nabíjení zcela vybitého telefonu dostal jen na 33 %. Výdrž je také více než dobrá, přiznám se však, že nejsem žádný hardcore hráč. Telefon mi tak na jedno nabití klidně vydržel i dva dny s tím, že jsem ale zase až tak moc často nehrál, ale spíše telefon používal pro surfování na internetu, odpovídaní na e-maily, chatování nebo sledování videí. Absence bezdrátového nabíjení stejně jako možnost pohodlně nabíjet, zatímco hrajete (díky konektoru na boku) stále zůstává zachována.

Líbilo se nám dostatečná výdrž

komfort hraní během nabíjení

Nelíbilo se nám chybí bezdrátové nabíjení

Konektivita: 5G i superrychlá Wi-Fi

ROG Phone 5s podporuje kromě Bluetooth 5.2 také Wi-Fi 6E či 5G. Během používání jsem 5G připojení sám bez problémů používal u operátora Vodafone, stejně tak VoLTE. Z navigačních služeb je k dispozici GPS, BeiDou, QZSS, NavIC či evropské Galileo. Samozřejmě nechybí NFC pro bezkontaktní platby či rychlé spárování s příslušenstvím.

Líbilo se nám Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 i 5G

Fotoaparát: nezklame vás, ale inovace nepřináší

Ve fotomodulu ROG Phonu 5s je s ROG Phonem 5 identická sestava. To znamená 64Mpx snímač Sony IMX 686, který běžně skládá 4 pixely do 1, takže mají výsledné fotografie 16 Mpx. Snímky mají líbivé barevné podání, které potěší všechny uživatele, kteří často nahrávají obrázky na sociální sítě typu Instagram. Zároveň nabízí fotky obvykle velmi slušný dynamický rozsah i automatické nastavení expozice. HDR se občas podaří vytvořit kolem focených objektů „svatozář“, obvykle je to však pozorovatelné až při detailním zkoumání. K dispozici je také noční nebo portrétní režim, který dokáže slušně oddělit pozadí od focené osoby.

Kromě toho ve výbavě najdeme 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv s nadprůměrným rozsahem 125 stupňů, jenž navzdory takto velkému rozsahu záběru pořizuje za dobrých světelných podmínek velmi pěkné snímky. Jakmile světlo ubývá, zhoršuje se úroveň detailů, horší je také práce se správným nastavením kontrastu.

Jako poslední je k dispozici dedikovaná 5Mpx makro kamerka, s níž lze pořídit velmi hezké fotky a má pro tyto účely (konečně) dostačující rozlišení. Makro kamerku mohl ASUS nahradit i autofokusem u ultraširokoúhlého objektivu, k použitému řešení však nemám výtek, stejně jako ke kvalitám 24Mpx selfie kamerky, s níž lze fotit i portrétní fotografie. Video lze natáčet maximálně v 8K ve 30 snímcích za sekundu. Na ukázky se můžete podívat níže.

ASUS ROG Phone 5 1080p 30 FPS

ASUS ROG Phone 5 1080p 30 FPS

ASUS ROG Phone 5 testovací video 4K 30 FPS

ASUS ROG Phone 5 testovací video 8K 30 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotoaparáty

video až v 8K

5Mpx makro kamerka

Software: splněný sen hráčů

Pravděpodobně tou nejdůležitější aplikací v telefonu je tzv. Armoury Crate – herní centrum, odkud můžete rychle spouštět hry, ale také měnit nastavení výkonu a výdrže v rámci několika profilů, komunikovat s herní komunitou ROG nebo sledovat vytížení komponent (teplota, využití RAM apod.). Dále je možné zde upravit nastavení stylového RGB loga na zadní straně (například jej synchronizovat s vaším herním týmem), regulovat rychlost ventilátoru (máte-li připojen AeroActive Cooler) či nastavit AirTriggers. Na Armoury Crate je pak navázán Herní džin, kterého aktivujete přímo ve hře posunutím prstu od levého kraje. Těšit se můžete na nespočet možností nastavení od obnovovací frekvence displeje přes nastavení oznámení až po natáčení videoklipu či tvorbu makra (sekvence nadefinovaných kroků podobně jako v kancelářském softwaru).

Vynecháme-li na chvíli herní software, můžete se těšit na Android 11 s bezpečnostními záplatami platnými pro září (v době testování na začátku listopadu) a několika předinstalovanými aplikacemi, jako je Facebook, Messenger nebo Instagram. Všechny tyto aplikace lze naštěstí smazat. Jinak v telefonu na uživatele čekají aplikace od Googlu (včetně Google Stadia) a také několik z dílny výrobce (galerie, správce souborů, diktafon či počasí). Celý chod systému je extrémně svižný a s výjimkou občasných drobných chybek v překladech je vše zpracováno na jedničku. Výrobce již pro tento model přislíbil také brzké nasazení Androidu 12.

Líbilo se nám speciální herní software s nepřeberným množstvím funkcí

uživatelé mají volnou ruku v nastavení výkonu a výdrže

brzy dorazí aktualizace na Android 12

Zhodnocení

ROG Phony byly vždycky drahé a jinak tomu není ani u modelu 5s. Novinka se oficiálně prodává za 27 990 Kč (1 099 eur), což není zrovna málo, ale odpovídá to unikátnosti zařízení. Žádný jiný telefon oficiálně dostupný na našem trhu vám nenabídne lepší parametry pro extra náročné hráče včetně bohatého množství herního příslušenství. Neexistuje však žádný racionální důvod, proč byste měli přejít z ROG Phonu 5 na 5s, a to stejné pravděpodobně platí i pro předchozí generaci, viz konkurence.

Opravdu však potřebujete mít v telefonu 16 GB RAM a půlterabajtové úložiště? Osobně bych raději ušetřil zhruba 6 tisíc korun a sáhl po ROG Phonu 5, který je s 5s v podstatě identický a věřte mi, že ani 12 GB RAM a 256GB úložiště rozhodně není žádná ostuda.

Extrémní výkon nabízí také iPhone 13 Pro Max, který je srovnatelný uhlopříčkou displeje i velmi vysokou hmotností. Nechybí mu špičkové reproduktory i propracovaná haptická odezva.

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz