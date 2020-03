Přestože nabízí opravdu bezdrátová sluchátka řadu výhod v čele s takřka neomezenou volností, najdou se také jejich odpůrci, kteří poukazují například na nutnost je nabíjet, což u drátové alternativy logicky odpadá. Pokud i vy shledáváte překážku v nutnosti častého nabíjení, možná vás zaujmou Philips SHB2515. Jak se osvědčila během dlouhodobého testování prozradím v této recenzi.

Není potřeba být expertem na trh s elektronikou, abyste zaznamenali, že s bezdrátovými sluchátky se zkrátka roztrhl pytel. Testovaná Philips SHB2515 se řadí do kategorie opravdu bezdrátových a kromě sportovního designu přináší také mamutí výdrž. Mají i nějaké neduhy?

Technické parametry Philips SHB2515

Reproduktory 6mm neodymové reproduktory Výška 8 cm Šířka 4,1 cm Hloubka 3,6 cm Barevná provedení černá a bílá Frekvenční rozsah 20 Hz – 20 000 Hz Profily Bluetooth (5.0) A2DP, Handsfree, HFP, HSP Kodeky AAC, SBC Kapacita baterie pouzdra 3 350 mAh Obsah balení sluchátka, microUSB/USB-A nabíjecí kabel, příručka pro rychlý start a 3 velikosti náušníků Výrobcem doporučená cena 3 099 Kč

Konstrukční zpracování: „metráček“

Sluchátka Philips SHB2515 vás zaujmou ještě předtím, než otevřete samotné nabíjecí a zároveň i ochranné pouzdro. To je nevídaně robustní, což potvrzuje i hmotnost 120 gramů. Masivní pouzdro budete spíše schovávat do kapsy bundy, případně jej rovnou odložíte do tašky či batohu.

Zpracování kombinuje plastové prvky lesklé, matné a měkčené (silikon přímo na sluchátkách). Zpracování bych však bohužel rozhodně nemohl nazvat za prémiové, neboť tak (alespoň v testované černé) rozhodně nepůsobí. Černý barevný odstín je alespoň praktický, nemusíte se tak obávat, že byste pouzdro se sluchátky zašpinili.

Na těle pouzdra je microUSB konektor doplněný o konektor USB-A, logo výrobce a modře svítící diody, které signalizují nabití baterie. Víko pouzdra je pak pochopitelně také plastové, přičemž samotný pant na mě bohužel příliš nezapůsobil. Dokáži si představit, že po dlouhodobějším používání by s ním mohly nastat problémy kvůli vcelku křehké konstrukci. Pant neobsahuje žádné pérko nebo jiný mechanismus, zavírání a otevírání je tak čistě na uživateli.

Ovládání sluchátek je bohužel krajně nepohodlné.

Samotná sluchátka mají typicky oválný tvar. V balení je několik silikonových náušníků a výrobce pro lepší stabilitu sluchátka vybavil silikonovými „ploutvičkami“, díky kterým vám budou lépe držet v uších. Tvar uší je samozřejmě velmi individuální, ale osobně mi bohužel sluchátka příliš nevyhovovala a dlouhodobé nošení nebylo moc příjemné. Stejně jako u jakýchkoliv jiných sluchátek doporučuji i tato vyzkoušet a zjistit, zda vám sedí. Pohodlnému nošení rozhodně nepřispěl ani způsob ovládání, kterým jsou fyzická tlačítka na vnější straně sluchátek, nikoliv dotykové plošky, jako například u Galaxy Buds. Pokud tak chcete přeskočit skladbu nebo ukončit hovor, musíte na jednotlivá tlačítka poměrně silně zatlačit, čímž pochopitelně zatlačíte i samotná sluchátka do zvukovodu. Osobně mi bylo takovéto ovládání nepříjemné, raději jsem tak přepínal skladby přímo z telefonu.

Líbilo se nám přibalené náušníky