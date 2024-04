Pokud kupujete nové chytré hodinky s oblíbeným operačním systémem Wear OS, ale zároveň nechcete příliš mnoho utrácet, nabízí se novinka s označením Xiaomi Watch 2. Jak si vedla v testu?

Čínská společnost Xiaomi se v oblasti wearables proslavila především chytrými náramky, nelení však ani v segmentu chytrých hodinek, kde nedávno zaujala modelem Watch S3 s vyměnitelnými lunetami a dlouhou výdrží. Testované Xiaomi Watch 2 lze pak považovat za odlehčenou verzi dříve uvedených hodinek Watch 2 Pro, jejichž velkou předností má být systém Wear OS. Stojí novinka za vaši pozornost?

Technické parametry Xiaomi Watch 2 Kompletní specifikace Konstrukce 47,6 × 45,9 × 11,8 mm , 55 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém Wear OS , kompatibilní s: Android Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano Chipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen1 , Paměť RAM: 2 GB , vnitřní paměť: 32 GB , paměťové karty: ? Akumulátor 495 mAh , nabíjení: ? Dostupnost , 5 000 Kč

Obsah balení: nic důležitého neschází

Xiaomi Watch 2 jsou uloženy v podlouhlé krabičce bílé barvy, uvnitř které se nachází hodinky s již nasazeným řemínkem, příručky a také nabíjecí kolébka zakončená USB-A.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Konstrukční zpracování: osvědčený design

Xiaomi Watch 2 se drží osvědčeného receptu na úspěch, jenž spočívá v nasazení hliníkového pouzdra, skleněné zadní strany a zaobleného displeje. Hodinky se na zápěstí příjemně nosí i díky tloušťce necelých 12 milimetrů, se kterou není problém je mít například i pod manžetou košile/saka. Testovaná stříbrná varianta je pak rozhodně „zábavnější“ než černá, která však logicky působí nenápadněji.

Na rozdíl od modelu Watch S3 u Watch 2 není žádná možnost výměny lunety, měnit však můžete řemínky o standardizované šířce uchycení 22 mm. Dodávaný silikonový řemínek je příjemně poddajný a má stříbrnou přezku barevně ladící s pouzdrem hodinek. Co se ovládacích prvků týče, někoho by mohla zamrzet absence korunky. V tomto případě ovládání obstarává dvojice tlačítek a gesta prováděná na dotykovém displeji. V mnoha případech mi otočná korunka scházela, samozřejmě se však jedná také o zvyk a nároky konkrétního uživatele. Přívětivá cena je rovněž vykompenzována odolností pouze do 5 ATM, tedy bez standardu IP68, který by hodinkám jistě slušel a je k vidění i u levnějších modelů.

Líbilo se nám kovové pouzdro a skleněná spodní strana

klasický design

Nelíbilo se nám pokud jste zvyklí na otočnou korunku, mohla by vám scházet

odolnost pouze do 5 ATM

Displej: kruhový OLED k vašim službám

Xiaomi u modelu Watch 2 využívá osvědčený 1,43" AMOLED displej o zcela dostačujícím rozlišení 466 × 466 pixelů, kterému vesměs nelze nic vytknout, neboť se chlubí špičkovým kontrastem, krásným barevným podáním i velmi slušným jasem 600 nitů. Typ použitého skla si nechává výrobce pro sebe, avšak během používání (i v rámci různých sportů) jsem ani po několika týdnech nezaznamenal žádné poškození.

Kromě kvalitního panelu se mohou uživatelé těšit na podporu režimu Always-On, rychlou reakci na zvednuté zápěstí (v podobě rozsvícení obrazovky) či spolehlivou automatickou regulaci jasu. Stejně tak neschází praktické gesto pro uspání displeje přiložením dlaně na obrazovku či naopak jeho aktivaci klepnutím na něj.

Líbilo se nám kvalitní OLED displej s podporou Always-On

praktická gesta (poklepání, přikrytí)

Systém a výkon: Wear OS 3.5 k vašim službám

Nezpochybnitelným lákadlem Xiaomi Watch 2 je systém Wear OS, konkrétně ve verzi 3.5, jenž umožňuje do hodinek stáhnout nepřeberné množství aplikací, používat Google Mapy, hlasového asistenta od Googlu, platit skrze ně a lépe je integrovat do Google ekosystému. Oproti zkušenostem s testováním prvního modelu Xiaomi s Wear OS jsem zaznamenal rovněž menší množství softwarových zádrhelů, vše zde fungovalo podle představ.

Hodinky kromě Bluetooth ve verzi 5.2 podporují rovněž Wi-Fi, LTE však schází a je jedním ze zásadních rozdílů mezi tímto modelem a Watch 2 Pro. Propojení hodinek s telefonem probíhá skrze aplikaci Mi Fitness, která je jednoduchým způsobem, jak do hodinek dostat nepřeberné množství nových ciferníků, upravit nastavení oznámení, aktivovat možnost synchronizace událostí z kalendáře a další. Zobrazení notifikací na hodinkách z propojeného telefonu fungovalo bez problémů, při nákupu je pouze nutné mít na paměti, že hodinky s Wear OS nelze spárovat s telefony s iOS či HarmonyOS.

Z pohledu výkonu se o hladký chod stará 4nm čipset Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 a 2 GB RAM. K dispozici je dokonce i 32GB úložiště, do něhož však nelze nahrát audio soubory podobně jako u „hloupých“ hodinek od Xiaomi a je dedikováno pro aplikace a s nimi spojený obsah.

Líbilo se nám integrované úložiště

možnost platit skrze NFC

chytrý systém Wear OS

povedená aplikace Mi Fitness

Výdrž a nabíjení: dvoudenní společník

Xiaomi Watch 2 jsou osazeny 495mAh baterií, se kterou jsem si obvykle vystačil 1,5 až 2 dny na plné nabití, což je v říši hodinek s Wear OS poměrně standardní. Velkou výhodou je naopak podpora nadstandardně rychlého nabíjení, kdy lze s dodávaným „pukem“ vybité hodinky nabít přibližně za půl hodiny, což je excelentní výsledek. S klasickou podporou bezdrátového nabíjení Qi však počítat nelze.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

velmi rychlé nabíjení

Nelíbilo se nám bez podpory nabíjení skrze podložky Qi

Sportovní a zdravotní funkce: změří okysličení krve i stres

Xiaomi Watch 2 si v prvé řadě zaslouží pochvalu za přesné měření polohy. Hodinky se chlubí GPS sledující pásma L1 i L5, díky čemuž má být přesnost záznamu vyšší a skutečně mohu potvrdit, že zaznamenané trasy víceméně odpovídají realitě. Zejména, pokud si například chodíte zaběhat do přírody mimo husté lesy, budete spokojeni.

Kromě výše uvedeného pak Watch 2 nabízí standardní přehlídku zdravotních/sportovních funkcí, tedy měření tepu, okysličení krve, stresu či kvality spánku. Podobně jako v minulosti u modelu Watch 2 Pro, i v tomto případě jsem si všiml tendence počítat méně kalorií než konkurenční hodinky při stejných aktivitách (kruhový trénink, TRX, chůze). Veškeré možné hodnoty, které hodinky měří, si ostatně můžete prohlédnout na přiložených screenshotech. Co se sportovních režimů týče, je jich k dispozici přes 160, avšak zároveň je nutné počítat s tím, že, stejně jako u konkurence, je naprostá většina z nich poměrně generická a počítá kalorie na základě tepové frekvence. Jednou z výjimek by mohl být profesionální režim lyžování, který slibuje schopnost zaznamenat nejen vzdálenost, ale i průměrnou rychlost každého skluzu, osobně jsem jej však neměl příležitost otestovat.

Líbilo se nám velké množství sportovních režimů

pěkně zpracovaná aplikace

Zhodnocení

Xiaomi Watch 2 jsou v současnosti nejlevnějšími chytrými hodinkami s Wear OS. Zaujmou přitom líbivým designem, kvalitním displejem, dostatkem výkonu a také nadprůměrně rychlým nabíjením, díky kterému nepředstavuje jinak standardní 1,5 až 2denní výdrž žádný problém. Za nevýhodu by někdo mohl považovat absenci odolnosti dle IP68 či bezdrátového nabíjení Qi, což však valná většina hodinek stejně neumí.

Konkurence

O něco dražší Huawei Watch GT 4 sice nedisponují systémem Wear OS, což znamená, že do nich nelze instalovat aplikaci ani s hodinkami platit, mnohé však mohou oslovit podle mého názoru líbivějším designem a samozřejmě i delší výdrží na nabití.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei Watch GT 4 46 mm Konstrukce 46 × 46 × 10,9 mm , 48 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, ne , NFC Akumulátor 524 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Samsung Galaxy Watch6 nabídnou Wear OS i monitoring EKG či pokročilé možnosti propojení v rámci ekosystému společnosti Samsung. Oproti Xiaomi Watch 2 mají však pomalejší nabíjení a jsou mírně dražší.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch6 44 mm LTE Konstrukce 44,4 × 42,8 × 9 mm , 33,3 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,5" (480 × 480 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 425 mAh , nabíjení: bezdrátové

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz