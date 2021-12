Odpoutat uživatele od drátů při poslechu hudby, to byl zřejmě cíl O2 pro letošní Vánoce. A tak se tváří reklamní kampaně stala sluchátka O2 Pods, která si každý zákazník operátora mohl pořídit za sympatickou cenu 299 Kč. Těšit se můžete na praktické dobíjecí pouzdro, dlouhou výdrž, snadné párování a dotykové ovládání. Otázkou však je, jedná se o vhodný dárek pod stromeček?

Bezdrátová sluchátka byla dlouhou dobu považována za spíše prémiové příslušenství k mobilnímu telefonu. To je však již minulostí, protože ceny základních bezdrátových sluchátek prudce klesly a na jejich pořízení vám stačí několik sto korun. Důkazem budiž O2 Pods, která sice standardně stojí 1 299 Kč, avšak každý zákazník operátora na ně v rámci předvánoční akce získal slevu ve výši 1 000 Kč. Výsledkem tak byla cena 299 Kč. Na první pohled jde o příslušenství, po kterém by sáhl každý, i když sluchátka třeba nepotřebuje, protože cena je to neskutečně lákavá.

Troufám si proto tvrdit, že je minimálně někteří z nás pořídili, zkusili nebo dnes najdou pod stromečkem. Testování mělo za úkol odhalit, zda mají O2 Pods smysl alespoň pro běžné uživatele.

Technické parametry O2 Pods

Hmotnost 37 g včetně pouzdra

(3 g / sluchátko) Výdrž bez ANC 7 hodin (sluchátka)

28 hodin (s pouzdrem) Možnost vypnutí ANC nepodporuje ANC Uživatelsky vyměnitelná baterie ne Konektivita Bluetooth 5.1 Bezdrátové nabjení ne Obsah balení sluchátka, plastové pouzdro, nabíjecí USB kabel Barevné varianty černá, bílá, modrá Cena 1 299 Kč (299 Kč ve slevě)

Obsah balení: co víc byste čekali?

V bílé krabičce, do které je laděno veškeré příslušenství od O2, najdete malé pouzdro se sluchátky a samozřejmě dobíjecí kabel. Následně je zde již pár prospektů, a to je vše. U jedněch z nejlevnějších sluchátek bychom ani nic dalšího nečekali.

Líbilo se nám vše potřebné připraveno

Konstrukční zpracování: šetřilo se všude

Úvodem si řekněme, že operátor si pro svá sluchátka vybral tzv. pecky, tedy typ sluchátek, která do uší jen vložíte/položíte. Druhou možností jsou špunty, které lépe těsní, ale zase nemusí vyhovovat každému. Můžeme se dohadovat, zda jsou pecky levnějším řešením, ale faktem je, že na trhu najdete v obdobné cenové hladině i špunty. Cena tak zřejmě roli nehrála.

Sluchátka jsou nabízena v černé, bílé a modré, přičemž modrá bývá bohužel často rychle vyprodána. Vypadá totiž nejlépe. Pro účely testu jsme proto zvolili konzervativní černou, která vzhledem na první pohled neurazí. Je tu patrná snaha o ergonomii pecek tak, aby sedly do uší. Bohužel to dopadlo jako obvykle a v mých uších příliš dobře nesedí. Zde je ale potřeba dodat, že co člověk, to jiný tvar uší a jistě se najdou tací, kterým O2 Pods budou vyhovovat lépe. Za klad lze považovat velmi nízkou hmotnost, kdy jedna pecka váží pouhé 3 gramy.

Na sluchátkách jsou dotykové plochy, které jsou zvýrazněný fiktivním otiskem prstu. Může to sice působit všelijak, ale špatně to nevypadá. Na levé pecce je navíc logo O2, což není nic překvapivého. Sluchátka jsou celá z matného plastu, což může působit trochu fádně, ale to bychom již byli přeci jen velmi přísní. Na obou peckách je malá bílá dioda, která vás informuje, že jsou sluchátka nabitá a rozsvítí se při vytažení z pouzdra.

Svůj domov mají bezdrátová sluchátka ve stejnobarevném pouzdře, které je rovněž plastové a celkově značně chatrné. Upřímně mám obavu, jak bude například po roce provozu vypadat. Pouzdro navíc nevypadá nijak k světu a osobně se mi nelíbí ani nepříliš logicky uříznuté logo O2. Výhodou je, že se sluchátka do pouzdra dobře umisťují a současně i přítomnost USB-C. Asi málokdo by čekal, že budou sluchátka odolná, ale pro úplnost dodejme, že se rozhodně s prachem či vodou nepřátelí.

Líbilo se nám nízká hmotnost

Nelíbilo se nám laciný design pouzdra

sluchátka nepříliš dobře sedí v uších

Zvuk a ovládání: budete šokováni

Jelikož se jedná o pecková sluchátka, můžete zapomenout na jakoukoliv izolaci od okolních ruchů a ve výsledku těžko zaskočí chybějící ANC. Jde však o věci, které by nemusely být překážkou. Za vyzdvihnutí stojí rychlé a snadné párování skrze Bluetooth 5.1. S každým telefonem různých značek mi to nezabralo více než 10 vteřin.

Šok však přichází v momentě, kdy si do sluchátek pustíte hudbu či jakékoliv audio. Zvuková kvalita O2 Pods je bohužel žalostná. Zvuk je zastřený, jako kdyby do vašich zvukovodů mířil z uzavřené krabice. Vše dále zhoršuje neustále slyšitelný šum. I zcela obyčejné skladby mají plochý zvuk bez hloubek a výraznějších výšek. Spokojen jsem nebyl ani s podcasty či telefonováním. V těchto případech sice nepotřebujete hloubky ani zcela křišťálový zvuk, ale zastřenost a šum vás bude obtěžovat nadále.

Sluchátka jsou také poměrně tichá a je nutné nastavovat vysokou úroveň hlasitosti. Například v MHD mnohdy až ke 100 %, kde však již vzniká problém s klesající kvalitou již tak bídného zvuku. O2 Pods bohužel nepoznají, že je vyjmete z uší a dál vesele hrají. Na druhou stranu můžete klidně používat jen jedno, což se někdy může hodit.

Ovládání O2 svěřilo do rukou klepání do pravé pecky. Zřejmě jej ale využívat nebudete. K dispozici je například možnost přeskočit na další skladbu, což musíte udělat trojitým poklepáním. Netřeba dodávat, že toto gesto se vám ne vždy povede. Vše komplikuje i velmi dlouhá odezva, kdy po poklepání trvá zhruba dvě vteřiny, než sluchátka zareagují. Jinými slovy, dost času na to, abyste začali pochybovat o správném provedení gesta. Osobně jsem tak hudbu i při použití sluchátek ovládal skrze telefon či hodinky.

Nelíbilo se nám velmi nekvalitní zvuk

nepřesné ovládání

Baterie: nabíjení jen občas

Výdrž baterie je příjemným překvapením. Výrobce slibuje 7 hodin přehrávání hudby ze samotných sluchátek a toho jde skutečně dosáhnout. Běžně sluchátka vydržela hrát více než 6 hodin, než vyžadovala nabíjení. Takto dlouho jsem je však v uších mít bohužel nedokázal, test tak probíhal reprodukcí hudby pro nikoho. V pouzdře čeká energie na trojité dobití sluchátek, což ve výsledku znamená výdrž 28 hodin. Chválíme, že opětovné dobíjení pouzdra probíhá skrze moderní USB-C.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

USB-C

Zhodnocení: nelze je doporučit

O2 se povedla poměrně povedená vánoční kampaň, ve které lákal na bezdrátová sluchátka téměř zadarmo. Je jednoznačné, že cílil na méně náročné zákazníky, kteří zpravidla bezdrátová sluchátka ještě nemají. Skvěle pak zafungovala nejen cena 299 Kč, ale i vidina slevy 1 000 Kč. Jenže tato sluchátka se nikdy a nikde za 1 299 Kč prodávat nebudou. A tak se se sluchátky O2 Pods setká mnoho z vás. Osobně si myslím, že jde o důležité poznání, protože u O2 Pods poznají i lidé bez hudebního sluchu, mne nevyjímaje, jak špatně mohou sluchátka hrát.

Můžete namítnout, že extrémně nízká cena se musela projevit i na kvalitě zvuku, ale já opáčím, že nemusela. Protože například Canyon TWS-1 stojí podobně a hrají výrazně lépe. Pochvalu si zaslouží snad jen výdrž O2 Pods, a to je přeci jen poněkud málo.

Konkurence

Jednoho konkurenta v podobě sluchátek Canyon TWS-1 jsme již zmínili. Vyjdou vás zhruba na 350 Kč a mají výrazně horší výdrž, ale hrají podstatně lépe, což je něco, co u sluchátek oceníte především.

Vůbec nejlepší je ale připlatit si, přičemž netřeba nijak moc. Za zhruba 650 Kč seženete bezdrátová sluchátka Xiaomi TWS Earphones 2 Basic, která vypadají lépe, pohodlněji sedí v uších a hrají tak, jak většina očekává.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz