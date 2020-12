Rozvířiv vody segmentu levných chytrých telefonů se pokouší nová Motorola Moto G9 Play, která s cenou statující hluboko pod hranici 5 tisíc korun nabízí povedený vzhled, velký displej, velmi solidní procesor nebo trojici fotoaparátů na zadní straně. Papírově se tak může pochlubit slušnými parametry. Tradiční otázkou je, zda to bude klíčem k úspěchu.

Motorola Moto G9 Play představuje pomyslný letošní základ výrobce, cílí tudíž na méně náročné uživatele. I ti však do telefonu chtějí, aby dobře vypadal, spolehlivě fungoval a ideálně nabídl i něco navíc jako důvod, proč si jej pořídit. O to vše se Motorola snaží. K výše uvedeným klíčovým vlastnostem přihazuje například velkou baterii s rychlým nabíjením a je dostupná za zajímavou cenu, která se pohybuje kolem 4,5 tisíc korun. Dokáže si své postavení uhájit před agresivní čínskou konkurencí?

Technické parametry Motorola Moto G9 Play Kompletní specifikace Konstrukce 165,2 × 75,7 × 9,2 mm , 200 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 662 , CPU: 4×2 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2020, Kč 4 990 Kč 4 490 Kč

Obsah balení

Základní balení vás může překvapit stylem otevírání. Krabička se neodděluje na dvě části, tedy nevysouváte vrchní díl nahoru, ale pouze jej odklopíte. Tím však veškeré odlišnosti končí a samotný obsah je již poměrně standardní. Kromě samotného telefonu je v balení již jen USB kabel, koncovka nabíječky a také ochranné silikonové pouzdro, které je v rámci úspor místa nasazeno přímo na telefonu.

Konstrukční zpracování: lesklá klasika

Dnešní doba různým designům telefonů moc nepřeje. Ano, máme zde nastupující trend ohebných zařízení, avšak to se pohybujeme ve zcela jiných cenových patrech. Motorola Moto G9 Play je věrná klasice, avšak s příchutí vlastních ingrediencí. Nelze se ubránit dojmu, že Motoroly se snaží být nadále své, a to navzdory tomu, že přišly o ikonický kruhový fotoaparát, který je v letech minulých vždy provázel.

Moto G9 Play vsadila na líbivou zelenou.

Moto G9 Play vsadila na líbivou zelenou, která si svůj prostor dokáže mezi konkurencí obhájit. Nebudeme však chodit kolem horké kaše, cenu za originalitu nezíská. Téměř identický barevný odstín najdeme u Huawei P Smart 2021. Zástupkyně Motoroly se však lépe drží, a to díky mírně zkoseným bočním stranám. V ruce působí novinka skutečně velice příjemně a ani si nevzpomenete, že váží 200 gramů.

Vcelku líbivý vzhled vydrží přibližně 5 vteřin, případně do doby, než telefon chytíte do ruky. Zadní lesklá strana bez jakéhokoliv vzorování sice působí poměrně exkluzivně a snaží se imitovat sklo, avšak jde o na otisky náchylný plast. Řešením je neustálé leštění, které vás přestane bavit opravdu velmi brzy. Do hry tak vstupuje výrobcem dodávané ochranné pouzdro, které telefon nijak zvlášť nehyzdí, telefon se s ním ještě lépe drží a záda zůstanou nadále krásná.

Rozmístění ovládacích prvků je poměrně netradiční. Všechna čtyři tlačítka jsou totiž na pravém boku, naštěstí ale rozumně seřazena. Nejpoužívanější odemykací je na ideálním místě. Nad ním je dvojklávesa regulující hlasitost a zcela nahoře klávesa spouštějící Google Asistenta, která bohužel nelze přeprogramovat. Poslední ovládací prvek je na zádech. Jde o čtečku otisků prstů, která odvádí dobrou práci, funguje svižně a spolehlivě. Zpracování plastového telefonu je dobré, nikde nic nevrže a celkově zařízení působí dobře. Ve své třídě se Motorola rozhodně nemá zač stydět.

Líbilo se nám povedený vzhled

dobře padne do ruky