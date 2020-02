Skutečně bezdrátová sluchátka jsou v poslední době velice populární. Mnoho uživatelů opouští drátové propojení, třeba kvůli chybějícímu konektoru, a chtějí si dopřát luxus naprosté svobody. S tímto trendem začaly známější značky s vyššími cenovkami, ale bylo jen otázkou času, kdy se přidají i méně známí výrobci, kteří nabídnou cenově přístupnější alternativy.

Přesně to je případ sluchátek MPOW M5. Cenový rozdíl oproti zavedeným značkám je opravdu výrazný. Zatímco modely zvučnějších jmen začínají na čtyřech tisících korun a mohou se šplhat až na dvojnásobek, MPOW jde do boje s agresivní cenovkou dvou tisíc. Bude to znamenat nějaké výraznější ústupky? Na to odpoví tato recenze.

Obsah balení: nic podstatného nechybí

Lehce příjemné překvapení skýtá i obsah balení. Kromě dvojice sluchátek s nabíjecí krabičkou tu nalezneme i kabel a dokonce také poutko pro zavěšení celé krabičky, například na klíče. Nechybí ani dvojice dalších velikostí špuntů do uší.

Konstrukční zpracování: černá je in

Jak asi čekáte vzhledem k cenovce, sluchátka nemají šanci moc co nabídnout. Jejich tělo tvoří matný a lesklý černá plast. Jediným designovým prvkem je tak nápis MPOW na lesklé čelní ploše, která zároveň slouží jako tlačítko. Respektive tlačítka, protože je najdeme na obou sluchátkách. Trošičku může vadit mírné kolébání tlačítek před tím, než je stisknete, ale spíše jen pocitově, v užívání to ničemu nebrání.

Decentní černý vzhled není výtka, naopak to může být pro mnohé výhoda. Velikost těla sluchátka je 16 × 15 × 10 milimetrů, k základnímu kvádru je potřeba přičíst ještě osten s gumovou krytkou, který je dlouhý 13 mm. Jedno sluchátko váží 4,3 gramů. Komplet s krabičkou o rozměrech 8 × 4,5 × 3,5 cm pak 68 gramů.

Samotná krabička tak patří spíše mezi ty větší kousky a potřebujete pořádně volnou kapsu, ale spíše poputuje do tašky. Díky tomu si ale na cestu můžete vzít slušnou porci energie. Samotná sluchátka vydrží hrát 6 hodin, dalších 36 hodin se „ukrývá v krabičce“. Čísla podle prvotního testování odpovídají a rozhodně znamenají dobrý výkon.

Krabička pokračuje v decentním zpracování. Matný černý plast se snaží imitovat koženku a v půli má po obvodu lesklý pásek. Ten na čele zdobí čtveřice červených diod signalizující zbývající energii. Tu můžete doplnit pomocí microUSB portu na zadní straně. Pravá strana je pak uzpůsobena pro připevnění poutka.

Krabička při promáčknutí lehce vrže, ale na funkci to opět nemá žádný vliv.

