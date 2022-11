Co se ukrývá v balení Motoroly Razr (2022)?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Motorola na náš trh před pár dny oficiálně uvedla své v pořadí již třetí véčko s ohebným displejem. Novinka s označením Razr (2022) přitom umí zaujmout nejen ohebnou konstrukcí či velkým 2,7" vnějším displejem, ale také bohatým obsahem balením a co víc, balením samotným. Jak vypadá a co vše v něm najdete, to se můžete podívat v přiloženém videu.

Motorola Razr 2022 – unboxing a první dojmy