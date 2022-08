Motorola zaplavuje střední třídu nespočtem modelů, z nichž některé působí skutečně povedeně. Důkazem je i Moto G42, která za cenu jen lehce nad hranicí 5 tisíc korun láká na kvalitní AMOLED displej, solidní procesor či povedené prostředí.

V cenovém patře kolem 5 tisíc korun najdeme hned několik telefonů Motorola. Výrobce vůbec nešetří a představuje jeden model za druhým, navzájem na sobě parazitují a jako bonu se musí vypořádat i se zlevňujícími výběhovými kusy z vlastní stáje. Jelikož jsme nezmínili všudypřítomnou konkurenci, není pochyb o tom, že to bude mít nová Motorola Moto G42 na českém trhu těžké, a to navzdory tomu, že například za 5 199 Kč nabízí AMOLED displej či 50megapixelový fotoaparát. Naopak se musíte smířit s absentujícím 5G.

Technické parametry Motorola Moto G42 Kompletní specifikace Konstrukce 160,4 × 73,5 × 8 mm , 175 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 680 , CPU: 4×2,4 GHz + 4×1,9 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2022, 5 199 Kč

Obsah balení: pouzdro navíc

Tmavě laděná krabička skrývá 18W nabíječku a USB kabel. Ten má na jednom konci USB-C a na druhém USB-A. Výčet příslušenství zakončuje praktické silikonové pouzdro sloužící k ochraně mobilu.

Líbilo se nám praktické pouzdro

Konstrukční zpracování: příjemná klasika

Motorola Moto G42 si na nic nehraje. Plastové tělo je očekávané, avšak právě díky němu je telefon příjemně lehký, hmotnost se zastavila na 175 gramech. Optikou dnešních dní nejde ani o nijak přerostlý mobil a s klidem jej můžeme doporučit i do menších, například dámských rukou. Takoví uživatelé ocení například i zaoblené boky zadní strany, díky kterým telefon krásně kopíruje tvar lidské dlaně. Současně jsou však samotné boky ploché a lze do nich zapřít prsty, třeba když budete telefon zvedat.

Veškeré ovládací prvky se shromáždily na pravém boku a Motorola je omezila na nezbytné minimum. Jde tedy o dvojklávesu regulující hlasitost a větší odemykací tlačítko fungující současně i jako čtečka otisků prstů. Ta pracuje spolehlivě a svižně.

Zpracování je příkladné, dostatečně pevné a nikde nic nevrže. Výrobce nasadil svůj již tradiční stupeň krytí IP52, což znamená, že Moto G42 nerozhází slabší zmoknutí či postříkání vodou. Nejde o nic šokujícího, kvůli čemu byste si telefon běželi koupit, avšak je to příjemný bonus.

Displej: nečekaný AMOLED

Hlavní tahák přichází v případě displeje, kdy je nasazen 6,4" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením a 60Hz obnovovací frekvencí s maximálním jasem až 700 nitů. V cenové kategorii kolem 5 tisíc korun jde o jednoznačný nadprůměr a mobil většinu konkurence zastíní kvalitním zobrazením a skvělou čitelností. V souvislosti s displejem musíme zmínit poměrně výrazné vibrace při dotyku, které však lze naštěstí vypnout. Ačkoliv jde o AMOLED displej, chybí funkce Always-On. Malou náplastí, že je se displej rozsvítí krátce při nové notifikaci, případně když telefon zvednete. Praktická je i funkce nezhasnutí displeje, dokud se na něj díváte.

Líbilo se nám celkově kvalitní displej

velká úhlopříčka

vysoký jas

Zvuk: překvapivé stereo

Zvukově si Motorola nevede zle. I přes nízkou cenu totiž nabízí hlasité reproduktory, jen basová složka není nijak působivá. Naštěstí poslechu skrze sluchátka nic nebrání, neboť klasický 3,5mm jack nechybí.

Líbilo se nám stereo reproduktory

3,5mm jack

Výkon hardwaru: spolehlivý Snapdragon

Výkonu je poměrně dost, v útrobách tepe Snapdragon 680 společně s 6GB RAM. Potěší i 128GB úložiště, ze kterého zbývá přibližně 109 GB pro vaše data, případně můžete počítat se slotem pro paměťové karty. Toto však dostanete za 5,5 tisíc korun. Pokud budete chtít cenu srazit blíže k 5 tisícům, budete muset sáhnout po variantě s menší operační pamětí, a to pouze 4GB.

Benchmark testy

Líbilo se nám dobrý procesor

podpora paměťových karet

Nelíbilo se nám v základu jen 4GB RAM

Výdrž baterie: nebudete zklamáni

Výdrž telefonu rozhodně není špatná. Za vše vděčí baterii s kapacitou 5 000 mAh, která udrží provoz telefonu po celé dva dny při středně náročném používání. Tentokrát již Motorola sáhla ke spíše standardně rychlému 18W nabíjení. Bezdrátové nabíjení samozřejmě chybí, ale to není nic, co bychom v této kategorii měli považovat za mínus.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Konektivita: vše, vyjma 5G

Motorola Moto G42 se chlubí velmi bohatou konektivitou. Nabízí NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi ac s podporou pásma 5 GHz a USB-C. Bohužel se již nedostalo na 5G. V této cenové kategorii to však ještě není něco, co by mělo telefon zcela odepsat. Mobil zvládá také pracovat se dvěma nanoSIM kartami, avšak je vybaven hybridním slotem. V praxi to znamená, že umístění dvou SIM karet už znemožní využívat paměťovou kartu.

Líbilo se nám podpora dvou SIM karet

Nelíbilo se nám neumí 5G

Fotoaparát: oblíbených 50 Mpx

Na zadní straně se nachází modul se třemi fotoaparáty. Hlavní snímač má v poslední době často viděných 50 megapixelů a dokáže pořídit prokreslené a ostré snímky, zejména za dostatku světla, večer již nastupuje nežádoucí šum.

Doplňuje jej 8megapixelový ultraširokoúhlý objektiv, který vás nezklame, ale hodí se spíše na focení krajinek. Výčet zakončuje 2megapixelová makro kamerka, který by nemusela být k ničemu, nebýt tak nízkého rozlišení.

Na čelní straně je kvalitní fotoaparát pro selfies s 16megapixelovým rozlišením.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Záznam videa vás příliš neuchvátí, jelikož je umožněn jen v Full HD+ rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Hodí se tak spíše jen na nouzové záznamy.

Líbilo se nám vysoké rozlišení

dobrá čelní kamerka

Nelíbilo se nám horší kvalita s ubývajícím světlem

slabší video

Software: vynikající prostředí

Rovnou se přesuneme k prostředí, které zajišťuje téměř čistý Android 12 bez zbytečných věcí navíc. Po prvním zapnutí se dočkáte pouze Google aplikací a navrch aplikace Moto, která spravuje gesta či nastavení ambientního displeje. Optimalizace je velmi slušná a prostředí se nijak neseká. Potěší i softwarová podpora, kdy se v telefonu nachází červencové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám bez zbytečného bloatwaru

užitečné funkce Moto

Nelíbilo se nám horší optimalizace

Zhodnocení

Motorola Moto G42 je veskrze povedený telefon, který je určen spíše nenáročným uživatelům, kteří chtějí obstojně fungující mobil s dobrou výdrží a kvalitním displejem. To vše splňuje do puntíku a dokáže přidat trumfy v podobě slušného hlavního fotoaparátu nebo stereo reproduktorů. Vyčítat telefonu snad lze jen absenci 5G, avšak jde o funkci, která v této cenové hladině stále není běžná a ne každý ji nezbytně potřebuje.

Konkurence

Velkým konkurentem je například Poco M4 Pro, která stojí v podstatě stejně, ale má rovnou 90Hz AMOLED displej či rychlejší nabíjení. Oproti tomu má zastaralejší procesor.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Poco M4 Pro 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,9 × 8,1 mm , 179,5 g Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek helio G96 , 2×2,05 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:59 hodin

Ve stejné cenové kategorii je také oblíbený Honor X8 těžící ze svého vzhledu. Má však horší výdrž i displej a dokonce i slabší procesor.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Honor X8 Rozměry 163,4 × 74,7 × 7,5 mm , 177 g Displej TFT IPS, 6,7" (2 388 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 680 , 4×2,4 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 000 mAh Kč

