Bezdrátových nabíječek je na trhu spousta, liší se nejenom výkonem, ale také designem. Dnes se podíváme na zoubek hybridní bezdrátové nabíječce Moshi, která nabíjí nejenom v síti, ale funguje také jako powerbanka se základní kapacitou. Díky tomu se nemusíte omezovat tím, kde telefon či jiné příslušenství zrovna nabíjíte.

Bezdrátové nabíječky jsou praktické a pokud váš telefon či příslušenství bezdrátové nabíjení podporuje, zřejmě půjde o standard Qi, který je rozšířen prakticky všude. V momentě, kdy si začnete vybírat novou bezdrátovou nabíječku, můžete narazit i na takové zajímavosti, jako je například Moshi Porto Q 5K. Tato velmi elegantní nabíječka slouží zároveň jako powerbanka – má tedy vlastní baterii, o jejíž kapacitu se ráda podělí, navíc nejen bezdrátově.

Obsah balení: základ

V malé elegantní krabičce se kromě nabíjecí podložky Porto Q 5K nachází také USB-A–USB-C kabel o délce 50 cm a základní návod. Nic více není potřeba, snad jen kabel by mohl být o trochu delší. Není však problém využít kabel, který máte například ke svému smartphonu. Adaptér do sítě chybí, ale opět lze použít například ten ke smartphonu.

Design a provedení: líbí se nám

I když jde „jen“ o nabíječku, obvykle bude na vašem pracovním stole nebo nočním stolku . Je tak jasné, že musí dobře vypadat. To Moshi splňuje dokonale. Nejde o žádného drobečka, rozměry jsou 13,3 × 8,3 × 1,45 cm, ovšem díky tomu na nabíječku skvěle padne jak iPhone, tak třeba i přerostlý tabletofon od Samsungu.

Design je velice elegantní, Moshi sází na šedou, která rozhodně neurazí, naopak. Vrchní část je tvořena tkaninou se speciální úpravou, takže se nemusíte obávat, že by přílišně zachytávala nečistoty nebo dokonce absorbovala kapky vody. Kromě tkaniny je na vrchní straně také gumový pásek, který zaručí, že pokud na nabíjecí podložku umístíte telefon, nebude z ní klouzat, navíc odstíní případné vibrace v průběhu noci. Praktické.

Design je neotřelý a velmi povedený.

Když nabíječku poprvé vezmete do ruky, překvapí její hmotnost 241 gramů. Není to nic šíleného, ale je jasné, že na trhu jsou i lehčí nabíječky. Moshi má však důvod k vyšší hmotnosti – baterii s kapacitou 5 000 mAh, o které si více řekneme později.

Bočnice a spodní strana nabíječky jsou již plastové, opět v decentní šedé. Na pravém boku nalezme jediné (a vcelku zapuštěné) tlačítko a také čtveřici diod. Ta informuje o stavu nabití vnitřní baterie, přičemž každá dioda představuje zhruba 25 % nabití.

Na lemu dále je dvojice USB: USB-C pro nabíjení Moshi a USB-A pro nabíjení dalších zařízení, která nepodporují bezdrátové doplnění energie. Spodní strana je prázdná, ovšem najdete zde gumové protiskluzové nožičky, aby nabíječka necestovala po stole. Na spodním lemu poté je LED informující o bezdrátovém nabíjení.

Design Moshi zvládlo skvěle, elegantní šedá barva a speciální tkanina odlišuje Porto Q 5K od konkurence. Kladně hodnotíme pevné zpracování a také použité plasty, které nepůsobí „bakelitovým“ dojmem.

Funkce: powerbanka na cesty

Obvykle není potřeba bezdrátové nabíječky nijak více testovat: liší se výkonem nabíjení a designem. U Moshi Porto Q 5K je to však trochu jiné. Jak už víme, samotná podložka má vlastní baterii s kapacitou 5 000 mAh. To se nezdá jako mnoho, ovšem jsou situace, kdy se každý miliampér hodí. V momentě, kdy připojíte Moshi kabelem k síti, spustí se automaticky bezdrátové nabíjení, ale zároveň se začne nabíjet i vnitřní baterie. Pokud se následně vydáte na cesty, můžete dodat vašemu telefonu drahocennou energii i za předpokladu, že jste mimo dosah elektrické zásuvky.

Lze si přitom vybrat, zda budete zařízení nabíjet bezdrátově, nebo skrze USB-A. To je praktické, protože ne všechna zařízení musí bezdrátové nabíjení (standard Qi) podporovat.

Samozřejmě jsme testovali také účinnost nabíjení. Z 5 000 mAh (19 Wh) jsme dokázali získat asi 4 000 mAh, 20 % kapacity se tak „vypaří“ v průběhu nabíjení. To může mnohé zaskočit, ovšem stále je třeba mít na paměti, že jde o energii navíc, kterou můžete, ale také nemusíte využít. Nejde totiž o powerbanku jako takovou, zde bychom s účinností spokojeni nebyli, primárně se ale díváme na nabíjecí podložku.

Bezdrátově je Porto Q 5K schopno nabíjet 5 W, což není žádný zázrak, o trochu lépe je na tom USB-A konektor s výkonem max. 12 W. Jde sice o hodnoty, které konkurence překonává, ovšem když přihlédneme k onomu hybridnímu řešení, nelze Moshi příliš kritizovat.

Baterie se nabíjí souběžně.

Nabití vnitřního akumulátoru zabere zhruba 2,5 hodiny, pokud využijete dodávaný kabel a klasický adaptér do sítě od vašeho mobilního telefonu. Pokud byste nabíjeli USB portem počítače, doba se prodlouží. I tentokrát připomeneme, že při zapojení Moshi do sítě se souběžně nabíjí integrovaná baterie a zařízení, které umístíte na podložku (případně připojíte skrze USB-A konektor).

Doplníme, že pokud není Moshi Porto Q 5K v síti, a využíváte tak vestavěný akumulátor, inteligentní čip uvnitř podložky pozná, když telefon odstavíte. V takovém případě se bezdrátové nabíjení vypne, aby Moshi nečerpalo zbytečně energii a pokud budete chtít opětovně nabíjet z vestavěného akumulátoru, bude nutné stisknout tlačítko na boku Moshi.

Zmíníme ještě detekci cizích předmětů. Pokud na nabíječku položíte například minci/klíč, pulzace LED vás upozorní, že je nutné předmět odstranit, nebo se nespustí bezdrátové nabíjení. To je praktické, méně už to, že dioda svítí pouze bíle, hodilo by se například červené světlo, aby Moshi na problém upozornilo výrazněji.

Závěr: za eleganci se platí

Moshi Porto Q 5K není nejrychlejší bezdrátová nabíječka, naopak patří mezi nejpomalejší, ovšem to nemění nic na faktu, že na pohled vypadá skvěle a integrovaná baterie se hodí. Design je silnou zbraní této nabíjecí podložky a musíme uznat, že na stolku či kdekoli jinde vypadá Porto Q 5K zkrátka skvěle.

Cena nabíječky není nejnižší – vyjde na 2,5 tisíce korun. Za takové peníze bychom si představovali podporu rychlého nabíjení, alespoň za předpokladu, že je podložka v síti, respektive nevyužívá akumulátor. Tak či tak, nákup vám rozmlouvat nebudeme. Ve světě ne zrovna hezkých nabíjecích podložek je Moshi velmi příjemným zpestřením, a to může přesvědčit k nákupu ty, kterým jde o design a zpracování především.