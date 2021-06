Lenovo letos trochu překvapivě připravilo prémiově se tvářící tablet s 11,5palcovým AMOLED displejem. Lákadlem je bohaté příslušenství, které zejména díky stojánku a klávesnici výrazným způsobem rozšiřuje možnosti používání tabletu. Zaujmou například čtyři fotoaparáty, méně již jen průměrný procesor vůči ceně blížící se 19 tisícům korun.

Segment tabletů je v posledních letech takřka beze změny. Dominuje mu Apple s iPady, které v podstatě nemají žádnou konkurenci, která by stála za řeč. Snaží se zejména Samsung s řadou Galaxy Tab S, avšak široké možností využití prozatím nenabízí. Ostatní výrobci zůstávají zpravidla zcela stranou. Překvapením je proto letošní novinka Lenovo Tab P11 Pro, která se hlásí do vyšší třídy. Za bezmála 19 tisíc korun nabízí vysoce kvalitní OLED displej, čtyři reproduktory a spoustu doplňků přímo v balení. Stane se konkurentem zavedeným Samsungům a oživí kategorii tabletů s Androidem?

Technické parametry Lenovo Tab P11 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 264,3 × 171,4 × 6,9 mm , 485 g , konstrukce: klasická, odolnost: ano Displej OLED, 11,5" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 13 Mpx , autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 730G , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 618 Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 10 Akumulátor 8 600 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost únor 2021, ?

Obsah balení

Balení tentokrát neobsahuje jen samotný tablet. Dále v něm najdete kryt zadní strany z umělých vláken připomínající textilii, který poslouží i jako stojánek. Dále se dostalo i na snadno připojitelnou klávesnici s touchpadem a nechybí ani praktický stylus s pouzdrem.

Konstrukční zpracování: příjemný hliník

Lenovo P11 Pro je v zásadě zcela klasický tablet střední velikosti, přičemž designu dominují spíše ostřejší linie, avšak na samotných okrajích elegantně navazující na boky. Tablet vás bude celkově dobře reprezentovat i díky nasazení hliníkového těla. Konstrukce působí velice bytelně.

Tablet se i přes svou velikost vcelku pohodlně drží a ovládá. Klíčová tlačítka se při horizontálním držení nachází na horní hraně a na levém boku je ploché tlačítko kombinované se čtečkou otisků prstů. Ta bohužel nefunguje ideálně a během používání mě tento druh zabezpečení spíše při práci omezoval.

Výrobce připravil praktické pouzdro chránící zadní stranu tabletu, které současně slouží i jako stánek. Na svém místě pouzdro, nebo možná spíše kryt, drží díky magnetům pevně. Stojánek lze nastavit do více úhlů, takřka přesně, jak zrovna potřebujete. Vnější strana krytu je z umělých vláken a tablet je nejen chráněn, ale vypadá velmi dobře na pohled.

Stejné povrchové provedení má i připojitelná klávesnice a po nasazení obojího příslušenství je tak tablet designově sladěn. Samotná klávesnice je tenká a k tabletu se připojuje pomocí pinů. Je velice tenká, přesto se s ní pracuje pohodlně. Tlačítka mají jistý stisk a standardní velikost. Zmenšené jsou pouze funkční klávesy nebo šipky. Praktický je také touchpad, se kterým se také pracuje snadno.

Na těle tabletu kromě pinů naleznete jen jeden klasický konektor, jde o USB-C. Výrobce ignoruje 3,5mm jack, což u tabletu už skutečně zamrzí. Navzdory velmi tenké konstrukci, kdy se tloušťka zastavila na 5,8 milimetrech.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

hliníkový materiál

ochranný obal

povedená klávesnice

Displej: vysoce kvalitní

Tablet je osazen 11,5palcovým OLED panelem s jemným 2K rozlišením a poměrem stran 16:10. Výsledná podívaná je skutečně působivá, v tomto ohledu je Lenovo plně konkurenceschopné. Potěší i malé rámečky kolem zobrazovače. K naprosté dokonalosti schází vyšší obnovovací frekvence, než je současných 60 Hz. Tu by ocenili především hráči, při běžné práci tato obnovovací frekvence plně postačuje.

S displejem se pojí i dodávané dotykové pero Lenovo Pen s 4 096 úrovněmi citlivosti na tlak. Pero padne dobře do ruky díky hranatému tělu. Lenovo připravilo i aplikaci pro snadné zapisování poznámek či kreslení. Celkově je však citelné, že grafici po tomto tabletu zřejmě nesáhnou, neboť na Androidu chybí aplikace pro pokročilejší grafické práce.

Líbilo se nám kvalitní OLED panel

Zvuk: vítaná čtveřice

Na těle tabletu jsou v součtu čtyři reproduktory, dva na každé boční straně. Výsledný zvuk je skutečně působivý a hodí se ideálně na cesty, kdy si chcete vychutnat alespoň základní zvukový projev u her či filmů. Potěší, že je kladen důraz na hloubky. Kaňkou na kráse je již zmíněná absence 3,5mm jacku, což znamená, že poslech hudby do sluchátek je nutné provádět skrze redukci nebo pomocí bezdrátových sluchátek.

Líbilo se nám hlasité a kvalitní podání 4 reproduktorů

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: nesmyslně přiškrcený

V útrobách tabletu tepe Snapdragon 730G od Qualcommu, který je doprovázen 6GB operační pamětí. Sestava je to plně postačující takřka pro jakoukoliv práci, a to je dobře. Nelze se však ubránit dojmu, že tablet za 19 tisíc korun by přeci jen měl nabízet o třídu vyšší procesor, který byl poskytl dostatek výkonu i těm nejnáročnějším uživatelům. Připravena je 128GB interní paměť, ze které po prvním zapnutí zbývá 109 GB volného prostoru. Naštěstí nechybí slot pro až 512GB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám podpora paměťových karet

Nelíbilo se nám jen průměrný procesor

Výdrž baterie: velmi slušná

Lenovo Tab P11 Pro si naopak velmi dobře vede po stránce výdrže baterie s kapacitou 8 600 mAh. Při běžném používání, kdy pracujete na internetu, se lze bez obtíží dostat k nadprůměrné 10hodinové výdrži na jedno nabití. Pakliže budete tablet využívat jen okrajově, budete tablet dobíjet zhruba jednou za 5 až 6 dní. Nabíjení probíhá skrze dodávanou 20W nabíječku. Čas dobití dosahuje zhruba 3,5 hodin.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Nelíbilo se nám jen průměrný procesor

Prostředí: mírně zastaralé

Lenovo lehce podcenilo situaci kolem prostředí, neboť se v tabletu nachází rok a půl starý Android 10 s lehkou nadstavbou. Bezpečnostní záplaty jsou platné k 1. květnu letošního roku. Ihned z počátku tak Lenovo vzbuzuje obavy, jak se bude k budoucím aktualizacím stavět. Nebudeme lhát, dobrý dojem výrobce rozhodně nezanechal a je otázkou, kdy a především zda vůbec se na tablet podívá Android 11.

Reputaci si tablet snaží napravit výbornou optimalizací. Veškeré animace jsou krásně plynulé, požadované úkony splněné okamžitě. Používání tabletu je tak pohodlné a nemusíte se obávat pádu aplikací nebo zdlouhavého čekání.

Pracovní režim

Značnou výhodou je funkce Pracovní režim, který lze zapnout namísto běžného tabletového. Poté můžete snadno pracovat s více okny a vylepší se i spodní lišta, kde je více informací. Při tomto zobrazení již lze ocenit praktický stylus nebo klávesnici s touchpadem, ale ani ovládání prsty není nemožné.

Líbilo se nám přehledné prostředí

práce s více okny je pohodlná

Nelíbilo se nám starý Android

Konektivita: nejen na Wi-Fi

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac a Bluetooth 5.0 je samozřejmostí. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Ještě více zamrzí absence 5G. Na cestách tak alespoň oceníte LTE, samozřejmě se všemi pásmy používanými v ČR. Jak v internetovém prohlížeči pro Android, tak v Google Chrome, který snadno synchronizuje vaše záložky s PC, si tedy můžete internet pořádně užít. Pro využívání je samozřejmě nutné do tabletu vložit adekvátní nanoSIM kartu. Volání či SMS zprávy však tablet nepodporuje. V tabletu se dále nachází čip GPS, díky čemuž jej můžete využívat nejen k prohlížení map, ale také k navigaci.

Líbilo se nám USB-C

Bluetooth 5.0

Nelíbilo se nám nenabízí 5G

chybí NFC

Fotoaparát: překvapivě několikrát

Zatímco telefony běžně poslouží i jako fotoaparáty, s tabletem bude fotit zřejmě málokdo. Na druhou stranu poptávka po fotoaparátech na tabletu zřejmě bude, neboť je výrobci rozhodně neignorují, právě naopak. Důkazem budiž právě Lenovo Tab P11 Pro, které má na svém těle hned čtyři fotoaparáty. Na zádech je hlavní 13megapixelový fotoaparát a doplňuje jej 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.

Výsledné snímky z hlavního snímače vypadají obstojně a minimálně na momentky plně postačují. Sekundární snímač doplácí na nízké rozlišení, je zde tak trochu zbytečný.

Záznam videa zadním fotoaparátem je bohužel umožněn jen ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Více z tabletu jednoduše nedostanete. Záznam videa je zde k dispozici spíše jako nouzové řešení a na rodinné záběry se tablet příliš nehodí.

Na čelní straně, konkrétně v rámečku nad displejem, je 8megapixelová kamerka a 8megapixelový senzor 3D ToF, který slouží nejen k pokročilému rozpoznávání obličeje, ale také pro potřeby portrétního režimu. Kvalita čelního fotoaparátu je vcelku standardní, ale opět platí, že selfies tabletem patrně mockrát fotit nebudete.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám slušný hlavní fotoaparát

Nelíbilo se nám zbytečný sekundární fotoaparát

horší záznam videa

Zhodnocení: doplácí na vysokou cenu

Lenovo Tab P11 Pro má rozhodně slušné ambice. Do karet mu hraje především elegantní vzhled a velmi kvalitní dílenské zpracování. Kladné body novinka sbírá také za OLED displej, který je pastvou pro oči. Když se k tomu připočte i zvuk ze čtyř reproduktorů, je Tab P11 Pro ideálním společníkem na konzumaci filmů. Hodí se však i na práci či tvorbu delších textů, neboť výrobce přibalil kvalitní klávesnici, stejně jako ochranný obal či praktické pero Lenovo Pen. Kaňkou na kráse je jen průměrný procesor, chybějící podpora 5G či zastaralé prostředí. Lenovo však bude těžit z takřka nulové konkurence, kdy se výrobci do drahých tabletů s Androidem rozhodně nehrnou.

