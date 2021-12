V segmentu tabletů se daří především Applu a relativně spokojen může být také Samsung se svou řadou Galaxy Tab. Aktuálně jeho nabídce kraluje série Galaxy Tab S7 a na test nám dorazila odlehčená varianta vlajkové lodě s přídomkem FE. Za zhruba 14 tisíc korun získáte tablet s opravdu velkým displejem, solidním výkonem, dotykovým perem S Pen a povedeným prostředím.

Letošní rok by zpětně mohl být považován za ten, kdy došlo alespoň k malému oživení segmentu tabletů s Androidem. Zda na tom bude mít významnější podíl i Samsung, se patrně rozhodne na základě úspěchu Galaxy Tabu S7 FE. Jedná se o příslušníka nejvyšší řady tabletů jihokorejského výrobce, avšak přídomek FE (Fan Edition) hlásá, že jde o mírně odlehčenou verzi, což se projevilo na nižší ceně. Hlavními ústupky je o něco slabší procesor a ne tak skvělý displej. Otázkou je, jak moc to ve skutečnosti vadí?

Technické parametry Samsung Galaxy Tab S7 FE Kompletní specifikace Konstrukce 284,8 × 185 × 6,3 mm , 608 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 12,4" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 8 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 750G , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Android 11 Akumulátor 10 090 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2021, Kč 14 490 Kč

Obsah balení

Základní balení nabízí jen to nezbytné. Jde tedy samozřejmě o tablet, USB kabel a koncovku nabíječky. Příjemným překvapením je také přítomnost dotykového pera S Pen.

Líbilo se nám praktický stylus v základním balení

Konstrukční zpracování: poctivá klasika

Samsung Galaxy Tab S7 FE se drží aktuální designové linie, kterou výrobce v posledních letech nastavil. Máme tak co dočinění s celokovovým tabletem, který má tenké rámečky a velmi malou tloušťku, která činí pouhých 6,3 milimetrů. Tablet v kovově modro-stříbrném provedení vypadá opravdu velice dobře. S ohledem na celkovou velikost je někdy obtížnější jej správně a bezpečně uchopit. Záda tabletu jsou totiž poměrně kluzká. Po krátkém čase, kdy se se zařízením seznámíte, si však celková ergonomie lépe sedne.

Pochvalu si zaslouží velmi rozumné rozmístění tlačítek. Jde samozřejmě o odemykací klávesu a dvojtlačítko regulující hlasitost. Pokud tablet držíte v horizontální poloze, jsou tlačítka na horní hraně a snadno přístupná. Pakliže byste tablet používali ve vertikálním režimu, jsou tlačítka na pravém boku a opět snadno dosažitelná. V žádném ze zmíněných tlačítek se ale nenachází čtečka otisků prstů a nenajdete ji ani nikde jinde. Je to trochu škoda, ale naštěstí nechybí alternativní formy zabezpečení, jako je heslo, PIN kód nebo rozpoznání obličeje čelním fotoaparátem. Samsung přemýšlel i nad místem čelní kamerky, která bude samozřejmě využívána jako webkamera, a proto vítáme umístění do horního rámečku při horizontálním držení. Takto velký tablet bude zpravidla využíván právě takto.

V základu vám Samsung nadělil také dotykové pero S-Pen, které lze bezpečně přichytit na různá místa na zadní straně, kde S-Pen magneticky drží a nehrozí, že jej ztratíte. Pokud si k tabletu nepřikoupíte pouzdro s klávesnicí, je to jediná možnost, jak mít S-Pen při sobě a neztratit jej.

Hmotnost tabletu se jen nepatrně přehoupla přes hranici 600 gramů, což zařízení předurčuje k přenášení v batohu či dostatečně velké brašně. Díky již zmíněné tloušťce se velmi snadno ztratí například v deskách s dokumenty.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

menší rámečky kolem displeje

záda vypadají dobře

Nelíbilo se nám chybí čtečka otisku prstů

Displej: více než dostatečný

Oproti vrcholným modelům řady Galaxy Tab S7 se tentokrát musíme smířit s IPS panelem, který má „jen“ 60 Hz. I přes počáteční obavy si nás však displej Samsungu Galaxy Tab S7 FE brzy získal. Na 12,4palcové úhlopříčce operuje jemné rozlišení 2 560 × 1 600 pixelů, čekejte tak opravdu parádní podívanou. Pakliže nebudete displej přímo porovnávat s jinými kvalitními AMOLEDy, budete s ním nadmíru spokojeni. Barevné podání je skvělé a nijak špatně nevypadají ani černé plochy. Například konzumace multimédií je tedy požitkem pro vaše oči. Zřejmě netřeba dlouze dodávat, že si displej rozumí s perem S-Pen.

Líbilo se nám velmi slušný displej

Nelíbilo se nám Samsung ale mohl nasadit AMOLED panel

Zvuk: budete spokojeni

U tabletu se primárně předpokládá, že jej budete používat pro konzumaci multimediálního obsahu. Úhlopříčka 12,4" již postačuje například ke sledování seriálů či filmů na cestách. Z toho důvodu je potřeba nejen kvalitní displej, ale i reproduktory. Galaxy Tab S7 FE má k dispozici stereo reproduktory, jeden napravo, druhý nalevo, pokud jej držíte v horizontální poloze. Jde o ideální rozmístění pro kýžený stereo efekt. Výstup do sluchátek je umožněn pouze skrze USB-C, je tak lepší využívat bezdrátová sluchátka.

Líbilo se nám hlasité a kvalitní podání 2 reproduktorů

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: škoda malé paměti

Na redakční test nám Galaxy Tab S7 FE dorazil ve Wi-Fi variantě, jež je vybavena procesorem Snapdragon 778G, který nabízí opravdu dostatek výkonu na jakoukoliv práci či hraní her. Jenže to by snad ani nebyl Samsung, aby do slibné situace nehodil vidle. Na českém trhu se setkáte výhradně s nejslabší verzí disponující jen 4GB operační pamětí. To je na tablet za 14 tisíc korun žalostně málo. Nepotěší ani 64GB interní paměť, kdy po prvním zapnutí zbývá pouze 50 GB dat. Malou náplastí je slot pro paměťovou kartu o velikosti až 1 TB. Pakliže byste sáhli po variantě s 5G, musíte se spokojit se slabším procesorem Snapdragon 750G. Neutěšená situace kolem pamětí se však nemění.

Líbilo se nám slušný procesor (Wi-Fi verze)

podpora paměťové karty

Nelíbilo se nám velmi malá operační paměť

jen 64GB interní paměť

Výdrž baterie: pracovní den zvládne

V útrobách tabletu je baterie s kapacitou 10 090 mAh, což je solidní hodnota. U tabletu však hodně záleží, jak jej budete používat. Při aktivním a častém používání se baterie vybíjí skutečně velmi rychle. Například meta 12 hodin je většinou vzdálená, naopak jeden pracovní den o 8 hodinách s vámi tablet vydrží. Pro někoho typičtějším stylem však bude občasné použití doma, na shlédnutí videí a připojení skrze Wi-Fi. V daný moment vám tablet může na jedno nabití vydržet i několik dní.

Po displeji a procesoru je dalším ústupkem verze FE rychlost nabíjení. Podporováno je pouze 15W drátové nabíjení a zcela vybitý tablet budete nabíjet dlouhé 4 hodiny. Je tak vhodnější jej nabíjet přes noc.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám pomalé nabíjení

Prostředí: hlavně přehledně

V tabletu je připraven Android 11 s nadstavbou One UI 3.5. Prostředí se nijak zásadně neliší od toho, které můžete vídat v mobilních telefonech. U tabletu je vcelku irelevantní, že jde ovládat jednou rukou, ale přehlednost rozhodně potěší. Stejně jako výtečná optimalizace, kdy vše funguje opravdu rychle. Aktuálně se v tabletu nachází listopadové bezpečnostní záplaty, což je vynikající.

Velký displej Galaxy Tabu S7 FE však vybízí i k využití režimu DeX, který zapnete nejrychleji skrze stahovací lištu. Naběhnutí režimu DeX je bohužel otázkou zhruba 10 vteřin. Na druhou stranu, málokdo bude neustále přepínat. V režimu DeX se z tabletu stane takřka desktopové zařízení, kde máte možnost lépe pracovat s více okny, na ploše mít přehledně zástupce a ve spodní části displeje přibude klasická lišta. Omezená operační paměť však náročnější práci s více okny kazí. V tomto ohledu je tak varianta FE na půli cesty a pro náročnější uživatele se příliš nehodí.

Ovládání si můžete usnadnit povedeným stylusem S-Pen, který funguje v celém prostředí a reaguje na intenzitu přitlačení. Velmi pohodlně se tak se stylusem vytváří poznámky i rukou, netřeba využívat klávesnici. Na stylusu je jediné tlačítko, kterým lze rychle vyvolat nabídku zástupců ke spuštění. Nabídku si můžete sami v nastavení definovat.

Líbilo se nám přehledné prostředí

režim DeX

stylus S-Pen

Nelíbilo se nám slabší výkon na režim DeX

Konektivita: očekávaný standard

Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.2 je samozřejmostí. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Na cestách by se hodilo mobilní internetové připojení, avšak to je v nabídce jen u alternativní verze, potěší, že jde o 5G. V tabletu se dále nachází GPS, díky čemuž jej můžete využívat nejen k prohlížení map, ale také k navigaci.

Líbilo se nám GPS

Bluetooth 5.2

Nelíbilo se nám chybí NFC

Klávesnice: obyčejné příslušenství

Pakliže uvažujete o Galaxy Tabu S7 FE, je pravděpodobné, že budete přemýšlet i o možném příslušenství. Klávesnice Book Cover Keyboard je mixem malé klávesnice a stojánku, díky čemuž se z tabletu stane takřka notebook. Bohužel výsledek tentokrát není příliš zdařilý. Zcela chybí touchpad, což zásadně limituje možnost ovládat a posouvat okna. Prostor na klávesy není příliš velkorysý, psaní tak nijak zvlášť pohodlné není. Dále je potřeba říci, že stojánek podporuje jen jednu polohu, tudíž nebude vždy vyhovovat každému. Po tomto zjištění je cena tohoto příslušenství okolo 4 tisíc korun poměrně vysoká.

Nelíbilo se nám chybí touchpad

méně pohodlné využití

vysoká cena

Fotoaparát: pouze v nutnosti

12,4palcový tablet zřejmě nebudete běžně používat k focení, nicméně je zde připraven 8megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a světelností f/2.0. Na diodu už se nedostalo, což ale u tabletu nijak zvlášť nepřekvapí. Výsledky jsou rozhodně použitelné na momentky a samozřejmě k prohlížení na displeji tabletu.

Záznam videa je umožněn ve Full HD rozlišení se 30 snímky za vteřinu. Výsledek je průměrný, ale opět to není něco, co by nás v případě tabletu nějak výrazněji trápilo.

V permanenci bude spíše čelní 5megapixelová kamerka, která slouží například pro videhovory. V případě pořízení selfies je kvalita spíše jen dostačující a kdejaký telefon tablet hravě strčí do kapsy.

Ukázková fotografie z čelního fotoaparátu

Líbilo se nám přehledná fotoaplikace

Zhodnocení a konkurence: cena je stále vysoká

Samsung na to rozhodně nejde špatně. Svou vlajkovou řadu tabletů se pokouší zpřístupnit širšímu spektru uživatelů uvedením modelů s přídomkem FE. Nižší cena je vykoupena o něco horším displejem, slabším procesorem a pomalejším nabíjením. V zásadě lze říci, že i přes tyto ústupky by šlo o kvalitní tablet s kovovým tělem, stylusem S-Pen a povedeným prostředím od Samsungu. Potěší i dobrá výdrž a celkově ideální velikost pro práci a konzumaci multimédií. Největší kaňkou na kráse je žalostně malá operační paměť a menší interní úložiště. Právě tato kombinace může náročnější uživatele značně limitovat, a to obzvláště v prostředí DeX. Cena přes 14 tisíc korun je značně vysoká, v případě varianty s 5G si ještě další 2 tisíce korun připlatíte.

Z konkurentů vypíchneme například Xiaomi Pad 5. Je výrazně levnější, vyjde vás na zhruba 9 tisíc korun a přesto nabídne výkonnější procesor i kvalitnější displej. Na druhou stranu musíte zapomenout na pokročilé prostředí či dotykový stylus. Prozatím také chybí jakékoliv oficiální příslušenství.

Pokud vám vyšší cena nevadí, vyplatí se zauvažovat i nad Samsungem Galaxy Tab S7, který je o několik tisíc korun dražší, ale nabídne vyšší výkon, kvalitnější displej i rychlejší nabíjení.

V případě Applu je k dispozici iPad Air 10.9, který je ale již výrazně dražší a má menší displej. Naopak se můžete těšit na více aplikací připravených pro tabletové prostředí a vyšší výkon.

