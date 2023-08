Hledáte stylový, ale cenově dostupný smartphone s velkým displejem, jehož uhlopříčku nebudou zmenšovat zbytečně široké rámečky kolem displeje? Ideální volbou by mohl být nový Honor 90 Lite, který právě na tuto přednost láká, stejně jako na 100Mpx fotoaparát. Jak se povedl?

Nedávno testovaný Honor 90 si kromě 200Mpx snímače či vlajkového displeje hodně zakládá na vzhledu, přičemž to stejné platí i pro nový Honor 90 Lite. Cenově dostupná novinka má navíc také několik dalších zajímavých vlastností, jež stojí za pozornost. Které to jsou a jaký je můj dojem z Honoru 90 Lite jako celku? To prozradím na řádcích níže.

Technické parametry Honor 90 Lite Kompletní specifikace Konstrukce 162,9 × 74,5 × 7,8 mm , 179 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,7" (2 388 × 1 200 px) Fotoaparát 100 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset CPU: 2×2,2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červen 2023, 7 290 Kč

Obsah balení: kabel a malá krabička

Smartphony Honor 90, stejně jako Honor Magic5 Lite, dorazily v environmentálním balení, což značí absenci adaptéru i ochranného pouzdra. Podobně je tomu u modelu Honor 90 Lite. Krabička, v níž se nachází pouze nástroj pro vytažení SIM, na displeji předinstalovaná ochranná fólie a USB-C/USB-A kabel, má však konečně adekvátní rozměry. Zatímco u prvně dvou zmíněných Honorů se jednalo pouze o poloprázdnou krabičku běžných rozměrů, u Honoru 90 Lite máme čest s příkladně tenkým balením, které zbytečně nezabírá místo.

Líbilo se nám environmentální (obsah) balení

Konstrukční zpracování: plastový elegán?

Jak už bylo zmíněno v prvních dojmech, Honor 90 Lite se snaží potenciální zákazníky oslovit líbivým vzhledem, který díky plochým rámečkům částečně připomíná iPhony, na rozdíl od Honoru 90, jenž pro změnu sází na oblé bloky. I Honor 90 Lite se však navzdory tomu drží a používá pohodlně, přičemž lze pochválit i jemně třpytící se provedení zad, na nichž neulpívají otisky.

Přidáme-li k tomu ideálně umístěná tlačítka (kolébku hlasitosti a vypínací tlačítko) na dosah (pravého) palce, nelze novince v tomto ohledu nic vytknout. Pokárání si naopak Honor zaslouží za absenci jakékoliv zvýšené odolnosti, a to ani třeba dnes již poměrně běžné IP52, kterou vídáme i u levnějších kousků. Haptika je na danou cenovou třídu průměrná a plastový rámeček rovněž nepřekvapí, někoho by však mohl potěšit šuplíček na dvojici nanoSIM na místo kombinace jedné eSIM a jedné nanoSIM, jak už to dnes (i u levnějších smartphonů) občas bývá. Nakonec je nutné pochválit kapacitní čtečku otisků prstů, kterou si lze nastavit tak, aby rozpoznala prst na pouhé přiložení nebo v kombinaci se zmáčknutím tlačítka.

Líbilo se nám praktická matná záda

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám chybí zvýšená odolnost

Displej: návykově tenké rámečky

Velkým lákadlem novinky je 6,7" zobrazovací Full HD+ panel, který je přímo z balení chráněný fólií, výrobce však tradičně neuvádí, jaký typ ochranného skla používá. Použitý displej je sice pouze typu IPS LCD, přičemž například takový Infinix Note 30 Pro nabídne takřka stejně velký AMOLED, na druhou stranu má velmi tenké rámečky po stranách a nahoře. Brada je klasicky o něco tlustší a celkové symetrie (všech rámečků) tak dosaženo nebylo, přesto je působivé, jak tenké rámečky displeje ve zmíněných oblastech jsou. Výrobce se ostatně chlubí tím, že obrazovka zabírá 93,6 % přední strany, což je jistě nadstandardní hodnota.

U použitého panelu lze rovněž spatřit mírné prosvítání u okrajů, což je pro IPS panely vcelku typické, ovšem pouze ve velmi malé míře, za což chválím. 90Hz obnovovací frekvence pak umí zajistit dostatečně plynulou podívanou, ovšem opět je nutno upozornit na to, že konkurence zvládá bez problémů 120 Hz a někdy dokonce ještě více, jakkoliv to může být zbytečné. V oblasti jasu Honor 90 Lite nezklame, na druhou stranu ani „neoslní“, maximální jas by mohl být při používání displeje na přímém slunci o něco vyšší, s čitelností jsem však problém neměl.

Líbilo se nám velmi tenké rámečky nahoře a po stranách

Nelíbilo se nám bez odolného skla renomované značky (ale alespoň s předinstalovanou fólií)

jen 90 Hz, pouze IPS LCD

Zvuk: mono zklamání

V oblasti reproduktorů se bohužel výrobce stejně jako u Honoru 90 rozhodl nasadit pouze jeden hlasitý reproduktor, což je skutečně velká škoda, neboť navíc nehraje ani kdovíjak kvalitně a poslech na nejvyšší hlasitost je mírně nepříjemný. Telefon navíc nedisponuje ani 3,5mm jackem, který by jeden nepříliš kvalitní reproduktor mohl částečně zachránit.

Nelíbilo se nám pouze jeden reproduktor nijak vysoké kvality

bez 3,5mm jacku

Výkon hardwaru: sázka na Dimensity

V oblasti paměťových čipů výrobce vsadil na solidní 256GB úložiště v doprovodu 8 GB RAM (rozšířitelné softwarově o 5 dalších GB). Co se týče hrubého výkonu, nasadil 7nm Dimensity 6020, jenž umožňuje použití 100Mpx snímače, ale výkonově mírně zaostává za 6nm čipsetem Helio G99, který je jinak velmi podobný. V rámci běžného používání i občasného hraní her strádat nebudete, telefon funguje pěkně svižně a problém jsem neměl ani se zahříváním, které jsem zde v podstatě neregistroval ani při používání ve vyšších teplotách.

Líbilo se nám štědré úložiště i RAM

dostatečně výkonný čipset

Výdrž baterie: dlouhá výdrž, rychlé nabíjení

V oblasti nabíjení musím opět srovnávat Honor 90 Lite s modelem Infinix Note 30 Pro, který zvládá na rozdíl od Honoru 90 Lite také bezdrátové nabíjení. Honor 90 Lite podporuje navíc „jen“ 35 W, což v kontextu dalších čínských výrobců (i samotného Honoru) příliš neoslní. Nabití z 0 do 50 % tak trvá podle výrobce půl hodiny, osobně jsem však k dispozici 35W originální Honor adaptér neměl (v době testování ani 66W Honor adaptér), tudíž se mi nepodařilo toto tvrzení ověřit. Při nabíjení skrze 20W adaptér (s podporou PD) jsem se pak dostal na hodnotu 50 % zhruba za 50 minut. Co se výdrže týče, můžete se spolehnout na jeden a při troše snahy i 1,5 dne na plné nabití, a to i zřejmě díky energeticky úspornému systému/nadstavbě.

Líbilo se nám solidní výdrž na nabití

Nelíbilo se nám bez podpory bezdrátového nabíjení

pomalejší nabíjení

Konektivita: se vším všudy

V oblasti konektivity se lze spolehnout na Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS, GLONASS, BDS, QZSS i Galileo. Využít lze i NFC pro rychlé spárování či bezkontaktní placení, stejně tak neschází 5G.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: 100Mpx podívaná, co neoslní

Kromě tenkých rámečků v kombinaci s velkým displejem by mělo potenciální zájemce nalákat rovněž rozlišení hlavního snímače 100 Mpx. Pořízené fotografie ale bohužel příliš neoslní, neboť je na nich (často i při focení během dne) dost šumu a nezřídka jsou rovněž viditelné různé světelné artefakty u okrajů předmětů či ošklivé digitální doostřování. Pochválit lze alespoň obvykle správně nastavenou expozici (jen u hlavního snímače), i když i zde má telefon občas mezery. Pokud se rozhodnete fotit za zhoršených světelných podmínek, budete bojovat především s již zmíněným šumem, který kvalitu výrazně degraduje.

Chválit bohužel nelze ani u zbylých senzorů, neboť je zde nadbytečné 2Mpx makro a pouze 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv (pochopitelně jen s pevným ostřením), jehož kvalita skutečně neohromí a fotografie z něj jsou velmi měkké, tedy bez detailů a opět s různými světelnými artefakty. Paradoxně nejméně zklamání může přinést 16Mpx selfie kamerka, která fotí v dané ceně standardně kvalitní selfies. Platí rovněž, že natáčení videa je možné pouze ve Full HD, a to jen s 30 FPS, za fotomobil tedy Honor 90 Lite skutečně považovat nelze.

Honor 90 Lite 1080p 30 FPS

Nelíbilo se nám obecně nízká kvalita fotografií

video pouze ve Full HD ve 30 FPS

Software: MagicOS 7.1 na palubě

V telefonu najdeme Android 13 s nadstavbou Magic OS 7.1, kterou doplňují vychytávky jako například Honor Connect pro propojení telefonu s tabletem, počítačem či televizorem. Honor 90 Lite měl v době testování (srpnu 2023) již starší květnové bezpečnostní záplaty, chvalitebné však je, že jsem během používání nezaznamenal žádné zpomalení či zasekávání. Recenze bude brzy doplněna o garantovanou softwarovou podporu ze strany výrobce, pozn. red.

Líbilo se nám svižný chod systému

Zhodnocení

Honor 90 Lite se snaží nalákat především na tenké rámečky displeje, částečně pak i na design a 100Mpx fotoaparát. Absence sekundárního reproduktoru, nijak zvlášť vysoká úroveň kvality fotografií či jen 90Hz IPS LCD displej v době, kdy jiní nasazují i za méně peněz 120Hz OLED panely, mu ale předurčuje velmi těžkou pozici na trhu a za 6,5 tisíc korun si jej zřejmě pořídí jen zarytí fanoušci tohoto čínského výrobce.

Konkurence

Několikrát zmíněný Infinix Note 30 Pro nabídne podporu bezdrátového nabíjení, kvalitnější displej s rovněž velmi tenkými rámečky, ale i násobně rychlejší nabíjení. Oproti Honoru 90 Lite sice nedisponuje 5G, ve všem ostatním však Honoru dává na frak.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Infinix Note 30 Pro Rozměry 168,5 × 76,5 × 8,5 mm , 205 g Displej AMOLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx Procesor MediaTek helio G99 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

Lepší volbou může být například i Samsung Galaxy A34 s odolností IP67, kvalitnějším displejem i zajímavější fotovýbavou + špičkovou softwarovou podporou.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A34 256+8 GB Rozměry 161,3 × 78,1 × 8,2 mm , 199 g Displej Super AMOLED, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 1080 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč

