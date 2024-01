Za pár korun můžete na českém trhu pořídit Infinix Hot 20 5G, avšak vyloženě horké zboží to nebude. Telefon sice podporuje 5G i NFC, avšak jinak zůstává výbava výrazně za očekáváním a výrobce navíc opakuje přešlapy starších konkurentů a zcela zapomněl, že telefon nedělá jen hardware, nýbrž i software.

Značka Infinix figuruje na českém trhu již bezmála dva roky. Za tu dobu se dostala do širšího povědomí a poslední modely zaznamenaly úspěch i pochvalu v našich recenzích. Čínský výrobce však produkuje poměrně hodně modelů a ne všechny lze považovat za zdařilé. Kupříkladu v nižší třídě se nacházející Hot 20 5G láká na velký 120Hz displej, papírově zajímavou baterii či podporu téměř veškeré konektivity. Při ceně pod hranicí 4 tisíc korun to nevypadá špatně, avšak není vše vše tak ideální, jak na první pohled vypadá.

Technické parametry Infinix Hot 20 5G Kompletní specifikace Konstrukce 166,3 × 76,5 × 8,9 mm , 204 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,58" (2 408 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx × 1 440, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 810 , , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost leden 2023, ?

Obsah balení: pouzdro se hodí

Prodejní krabička je popsána snad veškerou výbavou, kterou telefon má. Výrobce tedy neponechává nic náhodě. V samotném prodejním balení je kromě telefonu ještě USB kabel, koncovka nabíječky a také ochranné silikonové pouzdro.

Líbilo se nám pouzdro navíc

Konstrukční zpracování: v duchu obyčejnosti

Konstrukce telefonu je samozřejmě celá plastová, avšak to je standard nižší třídy, takže zde není pro výčitky prostor. Infinix sáhl ke spíše fádní barvě, na které dokonce zaniká jistá snaha o vzorování zadní strany, jež by alespoň z části dokázalo telefon ozvláštnit.

Ergonomie se poměrně povedla. Zaoblené boky a zadní strana na tom mají dle očekávání lví podíl. Záhy však zjistíte, že plast je ze všech myslitelných stran lesklý, snadno se tak špiní otisky prstů. Kryt mobilu je rovněž vcelku náchylný na škrábance, tudíž opravdu doporučujeme využít pouzdra.

Tlačítka jsou typicky na pravém boku, v ideální výšce, ale s poněkud horším zdvihem, což samozřejmě zapříčiňuje menší jistotu při stisku. Do spodního je integrována čtečka otisků prstů, která funguje průměrně. Na spodní hraně jsou pak veškeré konektory. Zvýšená odolnost se nekoná, ale to není v nižší třídě nic překvapivého.

Líbilo se nám dobře padne do ruky

Nelíbilo se nám postarší vzhled

Displej: slušný základ

Infinix neponechal nic náhodě a nasadil poměrně velký IPS panel, úhlopříčka 6,58" je velmi slušná. Naštěstí se dostalo i na Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Za vyzdvihnutí stojí fakt, že si můžete sami vybrat, zda frekvenci necháte na telefonu, nebo zvolíte pevně 60/120 Hz. Spokojeni ale nejsme s jasem, displej je neustále tmavý a subjektivně mám pocit, že je tmavší ještě více při okrajích. Čitelnost tak patří spíše k těm horším i v rámci nižší třídy.

Líbilo se nám 120Hz panel

Nelíbilo se nám špatná čitelnost

Zvuk: jen nezbytné minimum

Na těle telefonu je pouze jeden reproduktor, a to na spodní hraně. Hraje poměrně hlasitě, ale o kvalitě se hovořit nedá. Pro poslech hudby či zvuků z her je lepší využít sluchátka, která mohou být klidně drátová, neboť se dostalo na 3,5mm jack.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: nepříliš oslnivý

Pod kapotou je tentokrát procesor Dimensity 810 od MediaTeku společně s jen 4GB RAM. Kombinace je to už slabě průměrná a rozhodně nepostačí někomu, kdo chce na telefonu primárně hrát hry. Interní paměť má standardních 128 GB, ze kterých je 109 GB k dispozici pro uživatele po prvním zapnutí. Naštěstí ale telefon zvládá paměťové karty typu micro SDXC, nicméně maximální kapacitu výrobce neudává. Lze ale říci, že 512 GB telefon rozhodně zvládne.

Benchmark testy

Líbilo se nám podporuje paměťové karty

Nelíbilo se nám slabší procesor a malá RAM

Výdrž baterie: příjemné překvapení

V útrobách telefonu je baterie s kapacitou 5 000 mAh, což je zcela adekvátní hodnota s ohledem na velký displej. Výdrž nás ale i tak překvapila, neboť se při střídmém používání, ale bez velkých omezení, pohodlně dostávala na dva dny. Nabíjení je umožněno výhradně drátově výkonem 18 W. Počítejte tak, že nabití celého telefonu zabere zhruba 2,5 hodiny.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Konektivita: 5G nechybí

Hlavním trumfem modelu Hot 20 5G je jednoznačně podpora moderních mobilních sítí, ostatně naznačuje to už samotný název. Kromě toho se můžete spolehnout třeba i na podporu NFC, tím pádem bezkontaktní platby. Samozřejmostí je Bluetooth 5.0 či Wi-Fi ac. Pracovat můžete současně se dvěma nanoSIM, přičemž klidně do šuplíčku přidáte i paměťovku. Jinými slovy, Infinix Hot 20 5G nemá hybridní slot na SIM karty.

Líbilo se nám podporuje 5G

pracuje se dvěma nanoSIM

Fotoaparát: šetřilo se výrazně

Modul s fotoaparáty na zadní straně vypadá obdobně jako na mnoha jiných telefonech, avšak Infinix Hot 20 5G má v podstatě jen jeden fotoaparát s 50 Mpx. Sekundární snímač má extrémně nízké QVGA rozlišení a je zde spíše jen do počtu pro případné portréty. Prostředí fotoaplikace není příliš přehledné a zasloužilo by doladit. Všude je spousta zbytečných možností nastavení, které budou začínající uživatele jen mást. Fotografovat můžete standardně do 12,5 Mpx, případně lze fotit i v maximálním rozlišení 50 Mpx.

Výsledné snímky jsou z dnešního pohledu spíše za očekáváním. Použitelné jsou jen venku za dostatečného světla, kdy se lze bavit o solidní ostrosti a barevné věrnosti. I v interiéru totiž kvalita rychle klesá, barvy působí jinak než v realitě a ostrost je luxus, který vám Infinix nedopřeje. Je zde sice noční režim, ale v noci obstojnou fotografii spíše nepořídíte.

Obdobně průměrná je i čelní 8Mpx kamerka ve výřezu displeje. Pokud chcete často fotit a následně se chlubit selfies, bude lepší se podívat na jiný telefon.

Záznam videa je umožněn maximálně ve 2K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Záznamy působí lehce roztřeseným dojmem a zvuk vás také neoslní. Videa tak poslouží spíše jako nouzovka.

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý snímač

nízká kvalita fotek i videí

Software: chybný směr

Prostředí je bez přehánění největší problém celého telefonu, který dost možná vystaví stopku k mnoha uživatelům. Máme leden 2024 a v telefonu je rok a půl starý Android 12. To je samo o sobě špatné, ale ještě by nad tím bylo možné přimhouřit oči. Infinix se však rozhodl, že se na majitele modelu Hot 20 5G vykašle a přestal vydávat i bezpečnostní záplaty. Ty poslední se datují k prosinci 2022, tedy více než rok nazpět. Nemusíte se to zdát, ale takový přístup výrobce vrhá velmi špatné světlo na všechny telefony, neboť značka nechce/není schopna zajistit alespoň základní softwarovou podporu.

Aby toho nebylo málo, nad Androidem bdí nadstavba XOS, která by se měla buď přepracovat, nebo ji ponechat minulosti. V současném stavu totiž není příliš přehledná, což se v dnešní době již neodpouští. I nad tím by však bylo ještě možné přimhouřit oči. Infinix se však rozhodl nepoučit z chyb jiných čínských výrobců a nedává si pozor na správný překlad do češtiny. Nastavení baterie tak najdete pod položkou „Energetický maraton“ a v liště se zástupců se zase nachází slovo „Kruh“, což mimochodem značí zapnuté vyzváněn, tedy chybný překlad slova „Ring“.

Pomyslný hřebíček do rakve pak zatlouká optimalizace, která doplácí na mizerný hardware, telefon tak ani při běžných úkonech neoslňuje svižností.

Nelíbilo se nám nulová softwarová podpora

špatná lokalizace do češtiny

nepříliš dobrá optimalizace

Zhodnocení

Infinix Hot 20 5G se snaží do nižší třídy dostat podporu rychlých dat a 120Hz displej. Na papíře to vypadá parádně, cena výrazněji pod hranicí 4 tisíc korun též. Ale ani zde by zájemci neměli zapomínat na to, že primárně budou mobil chtít používat. Infinix Hot 20 5G bohužel funguje špatně. Výrobce přestal pečovat o software, respektive ani pořádně nezačal, nedal si záležet na lokalizaci do češtiny a netrápil se ani s pokulhávající optimalizací. Když k tomu připočteme malou operační paměť či slabší fotoaparát, mnoho důvodů ke koupi již nezůstává.

Konkurence

Pokud nepotřebujete nutně podporu 5G, můžete se podívat na Poco C65. Nabízí vyšší výkon, lepší optimalizaci, o něco kvalitnější fotoaparát a více operační pamětí. V neposlední řadě ještě ušetříte.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Xiaomi Poco C65 256+8 GB Rozměry 168 × 78 × 8,1 mm , 192 g Displej TFT IPS, 6,74" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx Procesor MediaTek helio G85 , 2×2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh

5G vám může nabídnout třeba designově povedený Honor 70 Lite 5G, avšak má nižší rozlišení displeje. Ve výsledku však je displej jasnější a vypadá možná i lépe. Cena je pak velmi podobná té u Infinixu.

Přejít do katalogu Honor 70 Lite Rozměry 163,7 × 75,1 × 8,7 mm , 194 g Displej TFT IPS, 6,5" (1 600 × 720 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 480+ , 2×2,2 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 4 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz