Prim u Huawei aktuálně hraje řada P40, která se překvapivě rozprostírá přes celé portfolio. Nejlevnějším kouskem je právě P40 Lite E, jenž je odlehčeným verzí již odlehčené verze. Zní to složitě? Možná, ale ve výsledku není. Jedná se o mobil nižší třídy se zajímavým vzhledem, velkým displejem a třemi fotoaparáty. Vše ale bohužel kazí starý systém a absence Google služeb.

U Huawei je nepsaným pravidlem, že posledních pár let vzniká vlajková řada v několika variantách. Zpravidla byly tři – opravdový vlajkový model doplnil ještě jeden, jen o něco málo hůře vybavený, a nakonec typický odlehčený kousek mířící spíše do střední třídy. Letos však výrobce přistoupil k poněkud zvláštnímu kroku. Již odlehčený telefon střední třídy P40 Lite ještě více odlehčil a pojmenoval jej jako P40 Lite E.

Výbava nijak nepřekvapí: velký displej, tradiční procesor, slušná paměť a dnes tak typické tři fotoaparáty. Bohužel navzdory použití staršího typu procesoru je novinka již ve skupině smartphonů bez Google služeb. A aby toho nebylo málo, nasadil čínský výrobce rok a půl starou verzi Androidu. Bude tyto ústupky kompenzovat cena, nebo se Huawei bude muset v nižší třídě sklonit před konkurencí?

Technické parametry Huawei P40 Lite E Kompletní specifikace Konstrukce 159,8 × 76,1 × 8,1 mm , 176 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,39" (1 520 × 720 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 1 920 × 1 080 px, 60 FPS Chipset Huawei Kirin 710 , CPU: 4×2,2 GHz + 4×1,7 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 300 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 9.0 Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Google Mapy, elektronický kompas Akumulátor 4 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost březen 2020, 4 489 Kč

Obsah balení

V bílé prodejní krabičce najdete samozřejmě samotný telefon. Balení působí velmi těžkým dojmem, což budí naději, že výrobce přibalil mnoho příslušenství. Pravda je ovšem taková, že je zde jen velmi tlustý manuál. Z příslušenství napočítáme pouze koncovku nabíječky a USB kabel. Nic víc.

Konstrukční zpracování: chameleonská klasika

Telefon vás navzdory nižší ceně dokáže na první pohled upoutat. Využívá totiž zajímavou kombinaci barev, kdy sytě modrá barva postupně, zcela pozvolna, přechází do zelené. Namítnout lze, že tuto hru barev vídáváme v posledních letech u každého druhého telefonu. Huawei to však dovedl k dokonalosti, kdy se barevný přechod děje i na obou bocích a výsledek nevypadá vůbec zle. Pokud berete telefon jako čistě účelové zařízení a barvy vás nechávají chladnými, máte možnost zvolit konzervativní černou.

Po barevné stránce telefon nevypadá vůbec špatně.

Samotný vzhled je klasický. Výrobce tentokrát vsadil na zcela plochou čelní i zadní stranu, přesto se zařízení drží poměrně pohodlně. Vděčíme za to mírně oblým bokům, které dobře padnou do dlaně. I přes nijak malé rozměry lze dobře dosáhnout na tlačítka na pravém boku. Problém jsme neměli ani s jistotou tisku. Veškeré konektory jsou na spodní hraně a zatímco za 3,5mm jack chválíme, za microUSB by výrobce zasloužil výchovně-technologický políček, neboť už i mezi levnými telefony bychom měli vídat jen a pouze USB-C. Naše putování po obvodu telefonu zakončujeme na levém boku, kde je šuplíček pro dvě nano SIM karty, případně pro jednu nano SIM kartu a paměťovku.

Zpracování je přesně takové, jaké u levného telefonu očekáváme. Dominantním materiálem je sice plast, avšak nikde nic nevrže a telefon se ani při promačkání zásadněji neprohýbá. Stinnou stránkou nadále zůstává fakt, že povrch extrémně přitahuje otisky prstů a také prach, který se i obtížně odstraňuje, protože je staticky přitahován zpět. Méně se nám líbí též vystupující modul fotoaparátu. Zvýšená odolnost by byla obrovským překvapením, a to se neděje.

Líbilo se nám dobře se drží v ruce

zajímavý vzhled modro-zelené varianty