Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jakou výbavou se pyšnily chytré mobilní telefony před zhruba 3 lety. Ztělesněním této cesty proti proudu času je zdánlivá novinka Huawei P Smart 2021. Má sice velký displej s průstřelem či v součtu pětici fotoaparátů, ale na druhou stranu spoléhá na postarší procesor, nezvládá 4K video a nerozumí si ani s NFC. Příznivá není ani cena.

Huawei se již více než rok nenachází ve zrovna lichotivé pozici. Každý nový model totiž míří na západní trhy s pomyslnou koulí u nohy, kterou máme na mysli absenci Google služeb, Google aplikací i nemožnost telefonem bezkontaktně platit. Mnozí by si mohli říci, že se výrobce bude o to více snažit ve všech ostatních oblastech tak, aby zmíněný neduh minimalizoval. Huawei se ale bohužel touto cestou nevydal. Zdárným důkazem budiž nový model P Smart 2021, který působí v nižší střední třídě jako zjevení. Jenže nikoliv zjevení vyvolávající úžas, ale zjevení z let minulých.

Technické parametry Huawei P Smart 2021 Kompletní specifikace Konstrukce 165,7 × 76,9 × 9,3 mm , 206 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Huawei Kirin 710 , CPU: 4×2,2 GHz + 4×1,7 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: 42 / 5,76 Mb/s, LTE: 300 / 50 Mb/s, Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth: 5.1, NFC: ne Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2020, 5 440 Kč

Obsah balení

V klasické bílé krabičce najdete jen to nejnutnější. Jde tedy o samotný telefon, nabíječku a USB kabel, který má na jednom konci USB-C a na druhém konci USB-A. Nic dalšího již výrobce nepřibalil.

Konstrukční zpracování: mírně baculatá klasika

Popisovat konstrukci cenově dostupnější telefonů Huawei a Honor již nelze začít jinak než vyřešením záhady, co výrobce zase zrecykloval. Ani tentokrát před sebou nemáme zcela originální produkt. Krabička sice hlásá, že jde o P Smart 2021, ale jakmile telefon připojíte k počítači, budete svědky toho, že se procházíte pamětí modelu Y7a. Ale koho by to u čínského výrobce překvapilo, že?

Do ruky padne novinka velice příjemně.

Samotný design je poplatný dnešní době a zajímavě se může jevit snad jen zadní strana. Zejména námi testovaná zelená varianta působí vcelku originálně. Výrobce také po nějaké době mírně přepracoval modul s fotoaparáty, který se očividně inspiroval u dražších stájových modelů. P Smartu 2021 to tak jednoznačně prospívá, neboť jej lze alespoň spolehlivě rozpoznat od dalších mobilů z řad P a Y, které se ve střední třídě nacházejí.

Do ruky padne novinka velice příjemně, navzdory vyšší 206gramové hmotnosti. Ihned také pocítíte, že je telefon poněkud baculatější s tloušťkou mírně přesahující 9 milimetrů. Právě tloušťka a zaoblené boky však mají hlavní podíl na tom, že se telefon pěkně usadí v dlani a ani nijak neklouže. Jelikož je celá zadní strana lesklá, je magnetem na otisky prstů.

Ovládací prvky najdete na pravém boku a jsou dobře přístupné pro palec pravé ruky. Pochvalujeme si především velmi dobrou funkčnost čtečky otisků prstů, která je kombinována s odemykacím tlačítkem. Levý bok je pak místem pro dlouhý šuplíček, do kterého můžete současně umístit paměťovku a dvě nano SIM karty. Zbývá v podstatě už jen spodní hrana, kde je USB-C a 3,5mm jack. Zpracování působí poměrně solidně, i přes zřejmé nasazení plastové konstrukce.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

spolehlivá čtečka otisků prstů

dobře padne do ruky