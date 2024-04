Jste neustále na cestách a čas od času se vám stane, že se ocitnete mimo elektrickou zástrčku? Pokud nemáte v oblibě velké powerbanky, existují i praktičtější alternativy. Například FIXED MagZen 6000, která se chlubí kompaktními rozměry, elegantním designem a skvěle se hodí jako doplněk pro iPhony s technologií MagSafe.

Powerbank je na trhu nepřeberné množství, liší se nejen kapacitou, ale pochopitelně také cenou a zaměřením. Pokud máte novější iPhone, zřejmě budete hledat takovou, která využije potenciálu MagSafe. Takové nabízí i značka FIXED, v dnešní recenzi se budeme bavit o bezdrátové powerbance s funkcí MagSafe s trefným označením FIXED MagZen 6000. Z názvu se tak rovnou dozvídáme, jakou kapacitu můžeme očekávat, tedy 6 000 mAh.

Hned na začátek prozradíme, že powerbanka stojí méně než tisíc korun, běžně ji seženete za 700 až 800 Kč, podle různých akcí. Její kapacita není nejvyšší, i tak jde ale o extrémně zajímavou nabídku, kterou jsme si zkrátka nemohli nechat ujít. V dnešní recenzi se dozvíte, zda se nákup powerbanky s bezdrátovým nabíjením vyplatí a zda se náhodou nehodí i jako KPZ pro jiné smartphony, než je právě iPhone s podporou MagSafe.

Technické parametry FIXED MagZen 6000

Rozměry 99,9 × 63,4 × 15,5 mm Hmotnost 148 gramů Kapacita 6 000 mAh (3,85 V, 23,1 Wh) Materiál tvrzený plast, matný povrch Barevné varianty černá, bílá Zvýšená odolnost ne Vstup sdílený, 1× USB-C (5V/3A, 9V/2A) Výstup sdílený, 1× USB-C (PowerDelivery 3.0, až 20 W) 5V/2A, 9V/2,22A, 12V/1,67A Maximální výkon bezdrátového nabíjení až 15 W (7,5 W pro iPhony, 10 W a 15 W pro zbytek) Bezdrátové nabíjení ano, MagSafe Signalizace LED Cena cca 800 Kč

Design a provedení: to se nám líbí

Dalo by se říct, že všechny MagSafe bezdrátové nabíječky vycházejí z konceptu Apple MagSafe Battery Pack, která se už oficiálně neprodává, nejinak je tomu u FIXED MagZen 6000. Na úvod zmíníme, že powerbanka se prodává ve dvou barevných variantách: matně černé a matně bílé, vždy se silikonovou zadní stranou, která přiléhá k tělu iPhonu. Díky tomu se nemusíte obávat, že by powerbanka poškrábala tělo iPhonu, soft-touch povrch zajistí, že mobil bude v naprostém bezpečí.

Rozměry jsou příjemné, konkrétně 99,9 × 63,4 × 15,5 mm, hmotnost činí 148 gramů. V reálu je tedy o trochu těžší, než na co vypadá, ale stále jde o rozumné hodnoty. Možná se ptáte, zda je dobrý nápad nosit iPhone spolu s nasazenou MagZen 6000 v kapse – jde to, ale pokud máte užší kalhoty nebo nemáte pásek, nemusí být tato kombinace zrovna pohodlná, lepší je vložit iPhone s powerbankou například do tašky nebo batohu. Například s iPhonem 15 Pro Max váží celek 369 gramů (221 + 148 gramů), a to už není málo. Síla magnetů je velice dobrá, proto se obě zařízení jen tak neoddělí ani v tašce.

Design MagZen 6000 je jedním slovem povedený. Přední část je monolitická, plast obklopuje jak přední stranu, tak bočnice. Jak už jsme zmínili, plasty jsou matné a velice pevné, mačkat je můžete jak chcete, nic neuslyšíte. Plastovou monolitickou skořepinu spojuje zadní strana se soft-touch pogumovaným povrchem, který uzavírá vnitřnosti powerbanky. Na přední straně naleznete logo výrobce a hned 5× LED. První slouží pouze pro přehled stavu nabíjení (bliká = nabíjení powerbanky, svítí = nabíjení zařízení), zbylé 4 diody slouží pro přehled zbývající kapacity, přičemž každá LED zastupuje 20 % kapacity baterie). Spodní hrana je domovem tlačítka pro vypnutí/zapnutí nabíjení a USB-C, které je sdílené pro vstup/výstup, na zadní straně se nachází i informace o powerbance, tedy kapacita v mAh, Wh, napětí a legislativní požadavky.

FIXED za MagZen 6000 rád pochválím – vypadá dobře, konstrukční zpracování je poctivé, detaily jsou příjemné, logo výrobce zbytečně „nekřičí“ a díky zaobleným rohům dobře padne do ruky, magnety jsou velice pevné a iPhone 15 Pro Max udrží i v případě, že držíte jen powerbanku a telefon je „vzhůru nohama“. Benefitem jsou dvě barevné varianty.

Líbilo se nám povedený design

kvalitní zpracování

sdílení USB-C

notifikační LED

soft-touch pogumování zadní strany

rozumné rozměry a hmotnost

Výkonnostní testy: jak je to vlastně s těmi mAh a Wh?

Na začátku jsme zmínili Apple MagSafe Battery Pack, tak si jej ještě jednou připomeneme a srovnáme s MagZen 6000. MagSafe Battery Pack nabízela poměrně nízkou kapacitu 1 460 mAh, ovšem při vcelku vysokém napětí 7,62 V, takže její výsledná kapacita činila 11,13 Wh. MagZen 6000 nabízí kapacitu 6 000 mAh, tedy více než 4násobnou, ovšem při napětí 3,85 V, výsledná kapacita je tedy „jen“ zhruba dvojnásobná, konkrétně 23,1 Wh. Právě tento údaj (Wh) je pro zájemce o powerbanku nejdůležitější, jak už víte z našich předchozích recenzí powerbank od různých výrobců.

Kapacita v mAh (napětí) Kapacita ve Wh Apple MagSafe Battery Pack 1 460 mAh (7,62 V) 11,13 Wh FIXED MagZen 6000 6 000 mAh (3,85 V) 23,1 Wh Apple iPhone 15 Pro Max 4 441 mAh (3,9 V) 17,32 Wh Google Pixel 8 Pro 4 950 mAh (3,89 V) * 19,25 Wh

* kapacita baterie Google Pixelu 8 Pro se pohybuje od 4 950 mAh (minimálně) po 5 050 mAh (typická hodnota). Vycházíme z reálné minimální kapacity baterie.

Proč je tento údaj důležitější? Jednoduše proto, že kapacita v mAh není vypovídající pro to, kolik daná powerbanka dokáže předat ze své kapacity. Uvedeme si to na příkladu: iPhone 15 Pro Max nabídne kapacitu baterie 4 441 mAh, z podstaty věci by tedy měla být schopná powerbanka MagZen 6000 zajistit jedno plné dobití a nějaká kapacita by měla ještě zůstat, konkrétně by powerbanka měla dobít 1× 100 % a 1× 35 %. To je pravda, ale jen z důvodu, že baterie iPhonu 15 Pro Max pracuje s velice podobným napětím, ovšem pokud bychom chtěli dobíjet například baterii tabletu s vyšším napětím a stejnou kapacitou (4 441 mAh), kapacita by nemusela dostačovat ani na jedno plné nabití. Navíc žádná powerbanka není schopna vydat 100 % své kapacity, při přenosu dochází k zahřívání, tedy i ztrátám.

Nejdříve jsme vyzkoušeli nabít Google Pixel 8 Pro s kapacitou 4 950 mAh (19,25 Wh, 3,89 V) pomocí USB-C kabelu, poté iPhone 15 Pro Max s kapacitou 4 441 mAh (17,32 Wh, 3,9 V) pomocí kabelu, naposledy iPhone 15 Pro Max pomocí MagSafe. Výsledky naleznete v následující tabulce.

Google Pixel 8 Pro (kabelem) Apple iPhone 15 Pro Max (kabelem) Apple iPhone 15 Pro Max (MagSafe) Nabití na 30 % 25 minut 37 minut 49 minut Nabití na 50 % 41 minut 64 minut 90 minut Nabití na 100 % nezdařilo se, nabito na 79 % za 55 minut 100 minut nezdařilo se, nabito na 87 % za 135 minut Zbývající kapacita powerbanky? 0 % 0–10 % 0 %

Google Pixel 8 Pro se povedlo nabít na 79 % během 55 minut, po dokončení nabíjení byla teplota povrchu powerbanky 59,2 stupňů Celsia. iPhone 15 Pro Max se kabelem povedlo nabít na 100 % za 1 hodinu a 40 minut, bezdrátově pomocí MagSafe pak na 81 % za 2 hodiny a 15 minut, v obou případech byla teplota powerbanky kolem 56 stupňů Celsia. Z testu vyplynulo, že na 100 % se podařilo nabít pouze iPhone 15 Pro Max, a to pomocí kabelu, Pixel 8 Pro se povedlo nabít kabelem na 79 % a iPhone pomocí MagSafe pak na 87 % za 2 hodiny a 15 minut, využít lze totiž maximálně 5W nabíjení, pro vyšší nemá FIXED vhodnou certifikaci (MFi). Jak je tedy vidno, dochází k nemalým ztrátám, což je však vykoupeno menším tělem powerbanky, která hůře odvádí teplo, přesto výsledky nejsou vůbec špatné a konkurenční řešení je na tom mnohdy výrazně hůře. Můžeme potvrdit, že skrze MagZen 6000 lze nabíjet i příslušenství, například sluchátka s bezdrátovým nabíjením.

Co se týká nabití samotné powerbanky, na 50% se dobije za 55 minut, na 100 % za 1 hodinu a 50 minut. Powerbanku jsme nabíjeli adaptérem s výkonem 33 W.

Líbilo se nám slušné výsledky

vcelku rychlé dobití powerbanky

nabíjí i příslušenství

nabíjení pomocí MagSafe/kabelem (PowerDelivery)

Nelíbilo se nám ztráty jsou vyšší než u klasické powerbanky

Zhodnocení: povedená „KPZtka“

FIXED MagZen 6000 je powerbanka, která kombinuje řešení MagSafe s klasickým kabelovým nabíjením, hodí se tedy jak pro majitele iPhonů, tak pro majitele zařízení s Androidem.

Sice nelze využít 100% její kapacity, ale o to tu ani nejde, MagZen 6000 má sloužit jako záloha pro případ nejvyšší potřeby a v tomto testu obstála – zvláště pak, když si vzpomeneme na cenu, která je více než lákavá. Potěší velice kvalitní zpracování, vcelku rychlé nabití příslušenství i samotné powerbanky a již zmíněná cena.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz