Jackery Explorer 240 + SolarSaga 80W

S příchodem léta trávíme mnohem více času venku a ti dobrodružnější z nás se nezřídka vydávají i do míst, kde se s běžným zdrojem energie jen tak nesetkáme. Pro nadšené cestovatele, ale i ostatní, pak může přijít vhod powerbanka s velkou kapacitou a v propojení s příslušenstvím i možností solárního nabíjení. Na to, jak se povedla dvojice takových produktů od renomovaného výrobce Jackery, se podíváme v této recenzi.

Powerbanka Jackery Explorer 240 a solární panel Jackery SolarSaga 80W jsou na první pohled ideální parťáci do nepohody a splněný sen všech dobrodruhů. Jak se tyto produkty používají? A komu jejich pořízení podle mého názoru dává smysl? To prozradím na řádcích níže.

Technické parametry Jackery Explorer 240

Rozměry 230 × 200 × 138 milimetrů Hmotnost 3 kilogramy Kapacita baterie 240 Wh (67 000 mAh) Doba nabíjení (AC zásuvka, autozapalování) 5,5 hodiny; 6,5 hodiny Provozní teplota -10 °C až +40 °C Konektory 2× USB-A (12 W); 12V autonabíječka; 230V zásuvka Možnosti napájení cokoliv s max. příkonem 200 W Ochrana před zkratem a přebitím ano Možnost používat v letadle ne Cena 4 999 Kč

Obsah balení: nic důležitého neschází

Samozřejmostí u značky Jackery je, že všechny produkty dorazí pečlivě zabalené, což je hned na první pohled zřejmé zejména u solárního panelu SolarSaga 80W, který chrání poctivé molitanové výplně. V jeho balení pak najdeme kromě samotného panelu rovněž praktické látkové pouzdro s reflexním povrchem na vnitřní straně a schovanou kapsou obsahující kabel k propojení s dalším solárním panelem či pro připojení k powerbance. V případě Jackery Explorer 240 se mohou zákazníci těšit na powerbanku + kabel s adaptérem k nabíjení ze zásuvky a kabel k napájení skrze zapalovač v automobilu. Nezbytnou součástí jsou rovněž manuály v českém jazyce.

Líbilo se nám bohaté balení

Zpracování a konstrukce: odolně a prakticky

Jak je patrné z již přiložených fotografií, powerbanka Jackery Explorer 240 má podobu menšího kufříku s velkým pohodlným madlem v líbivém provedení kombinujícím černou a oranžovou. Za jednu z největších výhod, kterou jsem odhalil záhy po rozbalení, pak rozhodně považuji hmotnost 3 kg, neboť je tak možné powerbanku velmi snadno přenášet a i samotné rozměry 230 × 200 × 138 mm lze považovat za relativně kompaktní. Popravdě si dokáži představit vzít tuto powerbanku do batohu i ruky na nějaký ten horský výšlap. Někdo sice počítá každý gram, ovšem pokud se zrovna nevydáváte na několikahodinový pochod s velkým převýšením, zase tolik se nepronese. Je však jasné, že zřejmě nejvíc využijete powerbanku během cest autě, kvůli čemuž je možné ji i nabíjet skrze autozapalovač.

Tím se dostáváme ke konektorové výbavě, jež čítá dvojici USB-A o výkonu 12 W (5 V/2,4 A), jednu standardní dvojkolíkovou zásuvku (1x 230 V, 50 Hz) pro zapojení elektrospotřebičů s maximálním příkonem 200 W a také již zmíněný autozapalovač (12 V/10 A) vhodný třeba pro připojení menší cestovní ledničky. Líbí se mi, že u jednotlivých zástrček najdeme rovněž tlačítka pro jejich spuštění. Dále si lze všimnout konektoru pro napájení samotné powerbanky na levém boku. Velmi praktický je rovněž displej ukazující stav nabití, ale rovněž přísun/výdej energie. Jediné, co mi zde trochu schází, je USB-C, ovšem ve své podstatě to zase takový nedostatek není, o čemž se zmíním v příští kapitole.

Powerbanka působí dostatečně bytelně.

Solární panel mě pak okamžitě zaujal odolností dle IP68, což znamená, že si poradí s prachem i vodou, je přitom oboustranný, což znamená schopnost generovat více energie. I kvůli tomu výrobce chytře vymyslel reflexní vnitřní stranu pouzdra, která odráží energii zpět k panelu. Solární panel o tloušťce 2,8 mm je již o poznání rozměrnější a těžší, konkrétně váží 5 kg a má rozměry 906 × 528 × 27 mm. Výrobce se pak chlubí tím, že solární panel používá fotovoltaické materiály nejvyšší průmyslové třídy a prošel 15 odbornými testy. Samotný název pak napovídá, že maximální výkon činí solidních 80 W, s nimiž lze Jackery Explorer 240 nabít již za 4 hodiny.

Líbilo se nám praktický design i vysoká odolnost solárních panelů

solidní hmotnost i rozměry powerbanky

standardní 220V zásuvka + další konektory

ukazatel stavu vybíjení/nabíjení i kapacity

Nelíbilo se nám vhod by přišel i konektor USB-C

Praxe: nabíjíme kdekoliv a kdykoliv

Jackery Explorer 240 jsem používal několik dní a nabíjel z ní různá zařízení (notebook, smartphony, ale také krátce vyzkoušel napájení televizoru či jiných spotřebičů). V tomto ohledu se jedná o skutečně univerzálního parťáka, který vás nenechá ve štychu a vždy spolehlivě zajistí doplnění energie. S přihlédnutím k přítomnosti klasické zásuvky je navíc možné využít i extrémně rychlého nabíjení (například výkonem 120 W), které mnohé moderní smartphony podporují, což by mohlo být s běžným konektorem USB problematické či vyloženě nemožné (vzhledem k různým proprietárním standardům nabíjení). Oceňuji také jednoduchost obsluhy či přehlednost displeje, který mi zároveň sloužil jako ukazatel toho, jakým výkonem se dané zařízení nabíjí, respektive jakým výkonem je nabíjena samotná powerbanka.

Vzhledem ke kapacitě powerbanky 240 wAh (ekvivalentem je 67 000 mAh) by pak ani nedávalo smysl zde vypisovat, kolik plných nabití které elektroniky dokázala powerbanka Jackery Explorer 240 vlastně zajistit. Lithium-iontové články mají každopádně garantovaných 500 nabíjecích cyklů při zachování minimálně 85 % původní kapacity, což je velmi solidní hodnota s přihlédnutím k tomu, že ji budete při běžném používání nabíjet například pouze jednou týdně. Powerbanka navíc disponuje i aktivním chlazením, což je další z prvků tepelného managementu, jenž má za úkol udržet baterii v co nejlepší kondici. Pro co nejvyšší bezpečnost neschází ani ochrana proti přehřátí, přebíjení, přepětí či zkratu. Vzhledem k rozměrům pak zřejmě nikoho nepřekvapí, že cestování s touto powerbankou letecky (komerčními lety) možné kvůli nařízením není.

V rámci testování jsem pak powerbance dopřál energii z běžné zásuvky, kdy se z 0 na 100 % nabije zhruba za 5 hodin, ovšem dovolím si poznamenat, že tento údaj většinu uživatelů nemusí až tolik zajímat, neboť málokdo čeká s nabíjením na stav plně vybité baterie a nabíjí plně do 100 %. Tento postup ostatně ani nesvědčí (jakýmkoliv) moderním bateriím. Nabíjení dodávaným solárním panelem mě pak příjemně překvapilo v tom smyslu, že pokud zrovna slunce (intenzivně) svítí, je nabíjecí výkon identický s nabíjením z běžné zásuvky. Solární nabíjení však bylo alespoň během mého testování vcelku nevypovídající, neboť bylo obvykle střídavě mračno, zataženo a vyloženě slunečný den se stálým svitem se mi nepovedlo vychytat. Ničemu to však nevadí, neboť k nabíjení i tak dochází, akorát však zabere o něco déle.

Cestování se solárním panelem je pak podmíněno především dostatkem prostoru pro jeho umístění, neboť se nejedná o zrovna malé zařízení. Pokud však místo máte, stane se skvělým společníkem, který vám zajistí přísun energie, ať už jste kdekoliv.

Líbilo se nám dlouhá výdrž/velká kapacita powerbanky

výkonné solární napájení

Nelíbilo se nám solární panel vyžaduje vzhledem ke své povaze více prostoru během cestování

Zhodnocení

Kombinace testovaných produktů Jackery se osvědčila během používání doma, ale i na cestách, neboť se jedná o univerzální způsob, jak nabít jakoukoliv elektroniku kdekoliv, kde svítí slunce. Oceňuji zejména dlouhou výdrž powerbanky i účinnost (nabíjecí výkon) solárního panelu, který je navíc odolný dle IP68. Počítat je pouze nutné s větší velikostí solárního panelu a rovněž s absencí USB-C na powerbance, což však vzhledem k přítomnosti standardní zásuvky nepředstavuje žádný velký problém.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz