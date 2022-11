Do redakce nám zavítala chytrá powerbanka od Epica, konkrétně model Multifunctional Laptop Power Bank s obří kapacitou 26 800 mAh. V dnešní recenzi se zaměříme na to, co všechno lze s touto powerbankou dobít a zda se její nákup vyplatí.

Na trhu existuje nespočet zajímavých i méně zajímavých powerbank, ovšem jen málokterá nás zaujala tak jako dnes testovaná Epico Multifunctional Laptop Power Bank. Proč? Už tím, že nabije nejen telefon či tablet, ale také notebook, který je přeci jen náročnější. Tomu odpovídá kapacita powerbanky, která činí velmi slušných 26 800 mAh (99 Wh).

Díky tomu dobijete váš smartphone hned několikrát, běžný notebook pak více než jednou. Zda se vyplatí napsat Ježíškovi, nebo se poohlédnout u konkurence, to prozradí dnešní recenze.

Technické parametry Epico Multifunctional Laptop Power Bank

Rozměry 111 × 155 × 25 mm Hmotnost 557 gramů Kapacita 26 800 mAh (99 Wh) Materiál plast Konektory 2× USB-C (1× 100 W Power Delivery, 1× 27 W Power Delivery), 2× USB-A (QC, 15 a 18 W), 1× DC (72 W) Ovládání multifunkční tlačítko Bezdrátové nabíjení ano, Qi (10 W) Signalizace LED + LED panel (% baterie 0–100) Cena cca 3 500 Kč

Obsah balení: rozšířený základ

V krabici, která je jen o málo větší než samotná powerbanka, naleznete kromě ní i 50cm USB-C–USB-C kabel a stejně dlouhou nabíječku do auta, respektive do zapalovače s integrovaným DC kabelem. Adaptér do sítě chybí, vzhledem k možnostem powerbanky doporučujeme nákup alespoň 100W adaptéru. Na nákup takového adaptéru si připravte zhruba tisíc korun, ovšem nákup se rozhodně vyplatí.

Líbilo se nám kabely v balení

Nelíbilo se nám adaptér je nutné dokoupit

Design a provedení: líbí se nám

Epico Multifunctional Laptop Power Bank není powerbanka do dlaně či malé dámské kabelky. Je to powerbanka, která zachraňuje vaši elektroniku od smrti v podobě vybité baterie. Rozměry jsou i přesto rozumné, na poměry velikosti baterie až překvapivě (111 × 155 × 25 mm a hmotnost cca 557 g). Pokud máte kuráž, šla by powerbanka při sebeobraně využít i jako náhrada za boxera či pepřový sprej.

Bílá barva powrebanku zjemňuje, což není nic proti ničemu. Potěší také vroubkování plastu, díky kterému působí hodnotněji i bytelněji. Plasty jsou pevné, nikde nic neskřípe. Na horní straně se nachází kromě signalizační LED také prostor bezdrátové nabíječky standardu Qi s výkonem až 10 W, prostor pro umístění telefonu je naznačen symbolem +. Telefon zde stačí položit a už nabíjíte. I přesto, že jsou plasty vrubkované, mobil by při menším sklonu mohl po powerbance sjíždět, je tedy dobré na to myslet dopředu. Epico chválíme za minimum rušivých prvků, například logo je decentní, šedé a nijak nepřitahuje zbytečnou pozornost.

Na pravém boku powerbanky se nachází multifunkční tlačítko pro vypnutí/zapnutí/přepnutí režimu a malý LED displej, který ukazuje zbývající procento nabití baterie a při nabíjení také pulzuje. Hned vedle jsou vstupy, konkrétně DC vstup a výstup (maximálně 72 W), dvakrát USB-C (1× 100 W Power Delivery vstup i výstup, 1× 27 W Power Delivery výstup) a dvakrát USB-A ve standardu QC, 1× 18 W a 1× 15 W, které slouží pro nabíjení na energii méně náročné elektroniky.

Záměrně jsme přeskočili první kruhový konektor, což je DC IN/OUT konektor, kterým lze, a teď pozor, nabíjet i baterii automobilu, a to až 72 W. Tímto konektorem lze powerbanku i dobíjet, a to skrze adaptér do autozapalovače, který je součástí balení.

I přesto, že jde o velkou powerbanku, působí velmi elegantně a prakticky všem z mého okolí se líbila. Já osobně oceňuji logické rozmístění portů i malý panel, na kterém naleznete přehled o zbývající kapacitě baterie v reálném čase. Stěžovat si na hmotnost je nesmyslné – pokud chcete powerbanku s velkou kapacitou, musíte počítat s tím, že něco váží. Za nás spokojenost.

Líbilo se nám elegantní design

rozmístění prvků

LED panel s kapacitou baterie

bezdrátová podložka

multifunkční tlačítko

rozumné rozměry i hmotnost

Specifikace: je toho hodně

Samotná powerbanka je osazena články se souhrnnou kapacitou 26 800 mAh (99 Wh), jedná se o články typu Li-Polymer. S nabíjením začneme postupně, konkrétně bezdrátovou Qi podložkou, která nabízí výkon 5 W/7,5 W a maximem je 10 W. Nabíjení je tedy pomalé, ovšem pokud nabíjíte přes noc, je to víceméně jedno. My jsme nabíjení zkoušeli s iPhonem 14 Pro Max, který stejně podporuje bezdrátové nabíjení maximálně do rychlosti 7,5 W, pokud nabíječka nedisponuje certifikací a nevyužívá plného potenciálu technologie MagSafe. Nabíjení touto rychlostí zabralo něco málo přes 3 hodiny, což je při této rychlosti očekávatelné.

Jakmile zařízení položíte na powerbanku, rozsvítí se červená LED, která nesignalizuje problém, ale nabíjení. Modře svítí jen v momentě, kdy je v pohotovosti. Barvev se tedy nelekejte. Pokud se žádné zařízení nenabíjí, dioda je pohaslá. Pokud je problém (například je mezi telefonem a powerbankou nějaký kovový předmět), světlo pulzuje.

Jen kvůli bezdrátovému nabíjení si však takto velkou powerbanku zřejmě nepořídíte, přemístíme se tedy na pravý bok, kde jsou všechny konektory. Začneme prvním USB-C s certifikací Power Delivery a výkonem až 100 W (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A). Toto USB-C slouží jak pro nabíjení elektroniky, tak samotné powerbanky a právě kvůli tomuto konektoru se vyplatí investovat do zmíněného adaptéru s výkonem alespoň 100 W.

Hned vedle se nachází další USB-C, slouží už jen pro nabíjení elektroniky, opět s certifikací Power Delivery, ovšem do rychlosti 27 W (5 V/3 A, 9 V/3 A). Pokud nabíjíte starší zařízení, případně na rychlost méně náročná, využijete dvojici USB-A s certifikací Quick Charge do 15/18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A), i to slouží pro nabíjení elektroniky, ne samotné powerbanky.

Záměrně jsme vynechali DC port pro vstup i výstup (max. 72 W), kterým můžete powerbanku dobíjet, případně jej můžete využít pro nabití autobaterie. Tedy ne přímo, může napájet pouze 12V baterii, aby zajistil dostatek energie pro nastartování motoru v případě úplného vybití. Tento proces by měl zabrat podle slov výrobce zhruba 35 minut, avšak osobně jsem tuto možnost nemohl otestovat. Auto by každopádně mělo být schopné podporovat zpětné nabíjení zapalovače cigaret, protože je nutné připojit powerbanku právě přes zapalovač.

O průběhu samotného nabíjení informuje modrá LED pod daným konektorem, stále můžete využít i náhledu na panel, kde je aktuální stav baterie v procentech.

Líbilo se nám dostatek konektorů

USB-C i USB-A

snadné ovládání

bezdrátové nabíjení

přehledný LED panel

Nelíbilo se nám nutno dokoupit adaptér

Výkonnostní výsledky: příjemné překvapení

Powerbanku jsme testovali několik týdnů a musíme uznat, že jsme byli ohromení. Pokud využijete 100W USB-C, můžete dobíjet klidně i notebook, my jsme k testu využili MacBook Pro 14. K powerbance jsme připojili USB-C–MagSafe nabíječku, která je k notebooku dodávána, a zcela vybitý MacBook Pro 14 jsme začali nabíjet. Procenta powerbanky začala mizet před očima, stejně tak rychle ale začala přibývat kapacita baterie MacBooku Pro 14. Hotovo bylo za 85 minut, přičemž z kapacity powerbanky ubylo zhruba 74 %. Kapacita baterie MacBooku činí zhruba 6 000 mAh, ovšem zde je rozdíl například oproti smartphonům. Notebook a smartphone se liší napětím, proto je lepší uvádět kapacitu baterie ve watthodinách (Wh). Kapacita MacBooku tedy činí 69,6 Wh (11,6 V napětí), zatímco kapacita běžného mobilu zhruba 16,68 Wh při napětí asi 3,85 V (iPhone 14 Pro Max, 4 323 mAh).

Kapacita v mAh Kapacita ve Wh Nabití na 100 % Epico Multifunctional Laptop Power Bank 26 800 mAh 99 Wh 158 minut Apple MacBook Pro 14 6 068 mAh 69,6 Wh 85 minut Apple iPhone 14 Pro Max 4 323 mAh 16,68 Wh 108 minut

Z tohoto přepočtu je jasné, že powerbanka by měla dobít MacBook 14 Pro Max celkem 1,4× (99 : 69,6), iPhone 14 Pro Max téměř 6× (99 : 16,68). Je však nutné počítat se ztrátou, která činí zhruba 10 až 20 % v závislosti na stavu powerbanky a okolní teplotě. Každopádně, u každé powerbanky hledejte ideálně údaj kapacity ve watthodinách, které jsou více vypovídající než kapacita v mAh, u které záleží na napětí.

Kapacita článků je ohromující, více však zaujme rychlost nabíjení.

A jak dopadly výsledky? MacBook Pro 14 jsme s powerbankou dobili 1× na 100 %, podruhé na 20 %, což jsou perfektní výsledky. Vzhledem k tomu, že jsme dobíjeli 100W USB-C s podporou Power Delivery, nabíjení zabralo jen 1 hodinu a 25 minut, což odpovídá tomu, kdybychom MacBook nabíjeli rovnou ze sítě se stejně výkonným adaptérem. Pro doplnění, za 30 minut byl MacBook 14 Pro dobit na 54 %.

Apple iPhone 14 Pro Max jsme dobili celkem 5× a při posledním dobíjení jsme nabili na 60 %. Opět perfektní. V obou případech jsme nabíjeli stejně rychle, jako je maximální rychlost při nabíjení ze sítě. V případě MacBooku jsme tedy powerbankou nahradili adaptér s výkonem 96 W, v případě iPhonu 14 Pro Max adaptér s výkonem 30 W.

Nabito na... Délka nabíjení MacBooku Pro 14 Zbývající kapacita powerbanky 0 % začátek nabíjení 100 % 50 % 27 minut 64 % 85 % 57 minut 37 % 97 % 75 minut 29 % 100 % 85 minut 26 %

Možná se ptáte, zda iPhone/MacBook powerbanku nebojkotoval, protože ze zkušeností víme, že právě produkty Apple jsou na nabíječky nejnáročnější. Odpověď je rychlá a pozitivní: iPhone ani MacBook s powerbankou od Epica neměl problém a zařízení ji vnímala stejně, jako kdyby se nabíjela ze sítě klasickým adaptérem. Zpřístupnila tedy maximální nabíjecí výkon.

MacBook dobijete stejně rychle jako „ze sítě“.

Pokud máte dostatečně výkonný adaptér, tedy alespoň 100W, nabití samotné powerbanky není na dlouho. Na 50 % se powerbanka dobije asi za 1 hodinu a 10 minut, na 100 % za 2 hodiny a 38 minut. To znamená, že pokud máte dostatečně výkonný adaptér, nabití powebanky vám zabere podobně dlouho jako nabití staršího smartphonu s několikanásobně nižší kapacitou baterie. Doba, kdy se powerbanka nabíjela přes noc, je tak už naštěstí (alespoň v případě tohoto modelu od Epica) minulostí.

Dodáme, že nabíjet můžete i více zařízení zároveň, v takovém případě je však nutné počítat s poklesem nabíjecího výkonu, tedy i rychlosti. Dochází také k větším ztrátám.

Líbilo se nám rychlé nabíjení zařízení

rychlé nabíjení powerbanky

podpora Power Delivery

podpora QC

Zhodnocení: výhodná koupě

Powerbanka od Epica se jednoznačně povedla. Nejde jen o kapacitu, na trhu existuje dost powerbank s vysokou kapacitou, jde však o to, jak rychle dokáže vaše zařízení dobít. A samozřejmě také o to, jak rychle dobije sama sebe. V tomto ohledu si powerbanka od Epica vede jednoznačně skvěle, proto nás ani tolik nepřekvapila cena, která činí zhruba 3 500 Kč. Není to málo, ale za kvalitu se platí. A co vy, jak se Epico Multifunctional Laptop Power Bank líbí vám?