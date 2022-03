Řada Pro byla u Applu vždy spojena s produkty pro profesionály. To se začalo měnit v roce 2016, kdy MacBooky Pro potřebovaly i pro HDMI speciální redukce. Nastala doba, kdy porty USB-C (Thunderbolt) ovládly veškerou konektivitu. To se změnilo až loni, kdy Apple představil revitalizovanou profesionální řadu, navíc s výkonem bez kompromisů.

MacBooky z řady Pro byly vždy vnímány jako zařízení pro profesionální použití. To se však změnilo počínaje rokem 2016, kdy Apple odstartoval éru MacBooků s USB-C a Touch Barem, které měly nastolit nový trend. Nestalo se tak a MacBooky Pro začaly více připomínat MacBooky Air, v základní konfiguraci navíc nebyl ani výkon nijak extrémní.

To se změnilo v roce minulém, kdy Apple představil revitalizovanou řadu MacBooků Pro s větší úhlopříčkou, lepší konektorovou výbavou a extrémním výkonem. Ve své době vychvalovaný Touch Bar zmizel, reinkarnace se však dočkal konektor MagSafe pro nabíjení, tentokrát už ve 3. generaci.

Za zapůjčení Apple MacBook Pro 14" M1 děkujeme iWant – Apple Premium Reseller, kde si můžete počítač zakoupit.

Technické parametry Apple MacBook Pro 14" (2021) 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 31,3 × 22,1 × 1,6 mm , 1 600 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Mini LED, 14,2" (3 024 × 1 964 px) Chipset Apple M1 Pro , Paměť RAM: 16 GB , disk: 512 GB ( SSD ), paměťové karty: SD Konektory 3× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém macOS X Akumulátor 70 Wh , udávaná výdrž: 17 hodin Dostupnost , 58 989 Kč

Obsah balení: opletený kabel

V poměrně mohutné krabici dostanete kromě MacBooku také adaptér do sítě (základní variantu s výkonem 67 W, za příplatek 600 Kč s výkonem 96 W) a nabíjecí kabel USB‑C / MagSafe 3 s délkou 2 metry. Kabel se tedy připojuje přímo k adaptéru, pokud se tedy poškodí, není nutné objednávat celou nabíječku (tedy adaptér + kabel). Kabel je (po vzoru napájecího kabelu k Apple iMacu 24" (2021)) propletený speciální tkaninou, takže se sice snáze umaže, ovšem zase vydrží déle. V balení naleznete i základní dokumentaci a nechybí ani Apple nálepky.

Líbilo se nám opletený kabel

Nelíbilo se nám výkonnější adaptér jen za příplatek

Konstrukční zpracování: „Pročkově“ precizní

Když jsem poprvé viděl prezentaci Applu u příležitosti představení (nejen) nových MacBooků Pro, byl jsem upřímně trochu zklamán. Očekával jsem, že Apple vsadí na ostře řezané hrany podobně jako u iPhonů/iPadů. Namísto toho jsme se dočkali produktu se zaoblenými hranami, které vzdáleně mohou připomínat pudřenku. A poté výřez v displeji, který působí jako pěst na oko. Láska na první pohled to nebyla, a proto jsem byl více než zvědav, jak se mi bude nový MacBook líbit v reálu. A nutno říci, že jsem svůj názor přehodnotil. Začněme ale popořadě.

Oproti modelové řadě z let 2016 až 2020 nasadil Apple dvě nové úhlopříčky: 13,3" bylo nahrazeno 14,2", 16" zase 16,2". My jsme testovali základní variantu 14,2" MacBooku Pro v barevné variantě vesmírně šedá. Ta je stejná jako u předchozích generací, Apple zachoval i stříbrnou variantu. Vzhledem k nárůstu úhlopříčky zřejmě budete očekávat, že narostly i rozměry. Narostly, ale nijak výrazně, protože Apple zapracoval na ztenčení rámečků okolo displeje. Novinka je tedy široká 31,26 cm, hluboká je 22,12 cm a 1,55 cm vysoká. Když to srovnáme s rozměry MacBooku Pro 2020 s procesorem M1 (30,41 × 21,24 × 1,56 cm), zjistíme, že rozměry se liší jen nepatrně. Narostla však hmotnost, a to poměrně výrazně o 200 gramů. Novinka tak váží již poctivých 1,6 kg.

Apple změnil také některé detaily – například nožičky, na kterých MacBook stojí, jsou nově ploché, ovšem větší, stejně tak spodní stranu zdobí elegantně vyražený nápis MacBook Pro. Novinka také není v bočních částech ztenčená a následně vyboulená, naopak je rovná a plochá, což působí elegantněji. Velkou změnou prošla i klávesnice, respektive její design. Nově je i prostor mezi klávesami černý, vypadá tedy celistvěji a nám se výsledný efekt velice líbí. Jde o standardní nůžkový mechanismus, naštěstí je doba Butterfly klávesnic již dávno pryč. Klávesy mají vcelku nízký zdvih, ovšem píše se na ní perfektně, odezva je skvělá, stejně tak u touchpadu Force Touch. Ten je jako vždy rozměrný a zasahuje až k samotné klávesnici, bez debat se jedná o jeden z nejlepších touchpadů v segmentu.

Výřez v displeji působí nepatřičně.

Ihned po otevření víka a zapnutí MacBooku Pro si všimnete roztažení úhlopříčky a ztenčení rámečků, alespoň po stranách a vrchní části, dole stále rámeček zůstal poměrně výrazný. Bohužel sem ale Apple neumístil kameru FaceTime HD, nýbrž do výřezu, který se nápadně podobá tomu z iPhonů a iPadů. Není však tak zaoblený a působí přísněji. A to používáme ještě mírná slova. Celý koncept výřezu vypadá v reálu ještě smutněji než na tiskových materiálech a jeho existence je pro nás těžko obhajitelná, i přestože Apple samozřejmě má důvody k jeho nasazení. Bohužel to ale není nasazení Face ID, pokud se ptáte. To totiž chybí a je suplováno Touch ID v pravém horním rohu klávesnice, která již postrádá Touch Bar.

Ano, na existenci výřezu se zvyknout dá, vlastně jako téměř na vše, ovšem hlavně zpočátku testování jsem si nad otázkou nutnosti jeho nasazení nesčetněkrát vedl v hlavě monology s mnohdy lehce vulgárními komentáři. Toto se opravdu nepovedlo. Jak už jsem uvedl, Apple MacBook Pro 14" je spíše zaoblený, primárně jeho spodní část, jenže hrany jsou poměrně ostré. Pokud tak máte zápěstí položené přímo na notebooku, často jeho hrany cítíte doslova na vlastní kůži. To však není oproti předchozí generaci změna, takže bez překvapení.

Konektorová výbava je na bocích. Nalevo jde o konektor MagSafe, dva Thunderbolty 4 (USB-C) a 3,5mm jack. Vpravo poté nalezneme HDMI, třetí Thunderbolt 4 port a slot pro SDXC karty. Možná si řeknete, jeden Thunderbolt 4 chybí, původní generace přeci měla až čtyři. Je to tak, chybí, stejně jako konektor USB-A, který stále mnozí považují za nezbytnost. Apple se ale většinou na názory neptá, takže máme, co máme. Alespoň HDMI a čtečku karet kvitujeme s povděkem, největší radost ale máme z nové generace konektoru MagSafe, který nově podporuje i rychlonabíjení. MagSafe 3. generace je tenčí a trochu delší, samozřejmě není zpětně kompatibilní s 1. a 2. generací. Magnety drží pevně, přesto notebook nestrhnete na zem, pokud o ně omylem zavadíte.

Jak už jsme uvedli, z klávesnice zcela zmizel Touch Bar, který nahradila klasická tlačítka. Pozůstatkem je tedy jen samostatné tlačítko pro Touch ID sloužící i jako zámek obrazovky a k vypnutí/zapnutí. Tlačítko je nově větší a má kruhový střed, díky čemuž bříško prstu snáze „zapadne“. Chvíli nás absence Touch Baru mrzela, ovšem, i na MacBooku s Touch Barem jsme jej příliš často nevyužívali, takže jde spíše jen o fakt, že novinka postrádá něco, co měla původní generace. Na Touch Baru jsme si často měnili jas klávesnice, to již na novém MacBooku možné není a je nutné zavítat dále do nastavení, případně se spolehnout na automatiku.

Že je nový MacBook Pro luxusně zpracovaný, nikde nic nevrže a vše perfektně lícuje, to nemusíme ani zmiňovat. Hliník, ač jde o měkký kov, je zde pevný, nikde se nic neprohýbá, ani v místech, kde se hliník svažuje ke klávesnici. Kloub je velmi pevný a ve své poloze drží perfektně. Úhel rozevření je jen lehce nadprůměrný (137 stupňů), ale nejde o konvertibl. Nebýt tak výřezu v displeji, máme před sebou „dospělý“ notebook s luxusním vzezřením a špičkovým zpracováním.

Líbilo se nám luxusní design

kvalita konstrukčního zpracování

tenčí rámečky okolo displeje a nárůst úhlopříčky

stále rozumně velký

návrat MagSafe, HDMI a slotu pro SDXC

Nelíbilo se nám nárůst hmotnosti

výřez v displeji

někomu může chybět čtvrtý Thunderbolt

Displej: plynulejší a větší, ale s výřezem

Jak už jsme zmínili, MacBook nám dorazil na test v základní 14,2" úhlopříčce. To ovšem není jediná změna, kterou zobrazovače prošly. Nově se jedná o Liquid Retina XDR displej (mini-LED displej) s rozlišením 3 024 × 1 964 pixelů a výslednou jemností 254 PPI. Trvalý jas činí až 1 000 nitů, špičkový až 1 600 nitů. Kontrastní poměr je 1 000 000:1 a nechybí technologie True Tone. Velkou novinkou je podpora technologie ProMotion s adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz. Ta funguje podobně jako u iPhonů 13, v případě potřeby se frekvence sníží/zvýší pro úsporu baterie, ale přitom špičkové zobrazení. Displej je opravdu velmi kvalitní, pozorovací úhly jsou výborné a jas je více než dostatečný.

Bohužel ale displej hyzdí již zmíněný výřez, ve kterém je 1080p kamera FaceTime HD. Kvalita kamery je dostatečná i pro videokonference, Apple se inspiroval u již zmíněného iMacu 24".

Líbilo se nám povedený 120Hz displej

kvalitní webová kamerka

špičkový jas

technologie True Tone

Nelíbilo se nám výřez

Zvuk: to se nám líbí

MacBooky hrály vždy velmi dobře a MacBook Pro 14 není výjimkou, stává se novým etalonem třídy. Má celkem 6 reproduktorů, které se starají o prostorový audio zážitek. Výdechy reproduktorů se nachází po bocích klávesnice, jsou velmi hlasité, kvalita je však výborná a s rostoucí hlasitostí nijak neklesá. 3,5mm jack zase jistě potěší majitele drátových sluchátek, zároveň může posloužit například k připojení externího mikrofonu.

Líbilo se nám čistota reprodukce

hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: je to jízda

Nové MacBooky jsou osazeny výhradně procesory Apple Silicon, základní varianta si vystačí s procesorem M1 Pro. I u ní je však výkon špičkový, a to nezmiňujeme variantu M1 Max, kterou si můžete za příplatek nakonfigurovat. Zpět ale k M1 Pro. V základu jde o kombinaci 8jádrového CPU a 14jádrového GPU, základ také tvoří 16 GB RAM a 512GB SSD, které je extra rychlé. Procesor má 16jádrový Neural Engine. MacBooky jsou osazeny takový hardwarem, který nezestárne ani za několik let, výkonu mají totiž na rozdávání. Podívat se můžete jak na výsledky benchmarů, tak i na výsledky rychlosti SSD. Dodáme, že 14" variantu lze zakoupit i ve variantě s 10jádrovým CPU a 16jádrovým GPU, navíc má pak dvojnásobné úložiště. Tato varianta je dražší o zhruba 13 tisíc korun.

Zajímá vás, jak je to se zahříváním? I přestože je MacBook vybaven ventilátorem, při běžné práci ho neuslyšíte. Dokonce se MacBook ani pořádně nezahřeje. Jakmile přijde na řadu střih a renderování videí, případně úprava fotografií ve vysokém rozlišení, větráček o sobě pomalu dá vědět, i když stále jen velmi mírně. Prostor nad klávesnicí se začne pozvolna zahřívat, ovšem nikdy tak, aby byla práce nemožná či dokonce nesnesitelná. Navíc krátce po ukončení náročných úloh povrch vychladne.

Výkon i základní varianty je naprosto špičkový.

Z reálných zkušeností můžeme říci, že výkonu má nový MacBook Pro 14 opravdu na rozdávání. Zatímco u MacBooku Pro 13 s procesorem od Intelu jsem si byl schopen v průběhu ukládání několika desítek fotografií ve vysokém rozlišení v Photoshopu odběhnout udělat kávu, teď jen koukám, jak je během pár vteřin hotovo. Skvělé, prokrastinace se s novým MacBookem nekoná.

Líbilo se nám mimořádný výkon

kvalitní chlazení

Výdrž baterie: nezná konce

Výhodou nasazení procesoru přímo z dílny Applu je také energetická nenáročnost. MacBook Pro 14 tak podle Applu vydrží až 17 hodin přehrávání videa, případně 11 hodin prohlížení webu. Realita je ještě lepší, i na dlouhý pracovní den nebudete nabíječku potřebovat. Jak jsme již zmínili, nabíjení probíhá pomocí 67W adaptéru, ale za příplatek si můžete dopřát 96W (jenž je součástí balení výkonnějšího modelu se 14" úhlopříčkou), se kterým MacBook nabijete velmi rychle. Kapacita Lithium-polymerové baterie činí 6 068 mAh. Rychlonabíjení je zajištěno v kombinaci s MagSafe 3 nabíječkou a adaptérem alespoň o výkonu 96 W, v takovém případě se na 50 % kapacity dostanete asi za 30 minut. Přikoupení výkonnějšího adaptéru se i u základního modelu určitě vyplatí.

Máme tu i malé srovnání. Pokud si u základního modelu nedopřejete výkonnější adaptér, za 30 minut dobijete MacBook Pro 14 na zhruba 37 %, s výkonnějším adaptérem na zhruba 53 %. Po 60 minutách bude MacBook pomalejším adaptérem nabitý na 73 %, výkonnějším na 87 %. Plné nabití zabere pomalejšímu adaptéru 1 hodinu a 45 minut, výkonnějšímu 1 hodinu a 30 minut.

Líbilo se nám dobrá výdrž baterie

podpora rychlonabíjení

možné nabíjet i skrze USB-C

návrat konektoru MagSafe

Nelíbilo se nám v balení základního MacBooku 14 jen 67W adaptér

Software a konektivita: proč je Pro konečně pro?

Na test MacBook dorazil se systémem macOS 12 Monterey. Systém je pochopitelně svižný a pro majitele Apple notebooků důvěrně známý. Z bezdrátové komunikace se můžete spolehnout na Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.0, z klasických portů se můžete těšit na trojici Thunderbolt 4 portů, všechny slouží jak pro přenos dat, tak i pro nabíjení a připojení externích monitorů. Dostalo se i na konektor MagSafe, HDMI 2.0 a čtečku karet SDXC. Osobně bych ale vyměnil HDMI za klasické USB-A, ale to jen proto, že notebook využívám primárně ke kancelářské práci, kde se USB-A často hodí více.

V této části se krátce můžeme pobavit i o výřezu v displeji. Pokud zvětšíte aplikaci na celou plochu, vrchní část společně s výřezem se zahalí do černé barvy, výřez tedy není viditelný. Tím se displej sice lehce zmenší, avšak stále na 14" (z 14,2", jak Apple uvádí na svých webových stránkách), takže naštěstí o nic extra nepřijdete.

Líbilo se nám trojice Thunderboltů 4

návrat HDMI

čtečka paměťových karet

Nelíbilo se nám hodil by se návrat USB-A

Zhodnocení: povedený návrat

Nebudeme nijak zdržovat – jsme upřímně rádi, že MacBooky Pro jsou opět stroji pro profesionály, rozdíl se v posledních letech začal více stírat a někteří uživatelé již nemuseli poznat rozdíl mezi základním MacBookem Air a MacBookem Pro. Nově to tak celé dává trochu větší smysl. MacBook Pro 14 je špičkové zařízení, které má výkonu na rozdávání, nabízí slušnou výdrž baterie a nezklame ani zpracováním, ba právě naopak.

Na druhou stranu tu máme poměrně vysokou cenu, která končí těsně pod hranicí 60 tisíc korun za základní model. Je to moc, nebo tak akorát? Tak či tak, doporučení k nákupu od nás MacBook Pro 14 dostává.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz