Skutečně odolných telefonů je na trhu jako šafránu, navíc často mají nevalnou výbavu či kvalitu celkově. O změnu se letos pokouší Doogee s modelem V20 Pro, který se ohání velkými čísly, vysokou odolností, kovovým stojánkem či termokamerou. Bude však obrněná novinka za téměř 14 tisíc korun skutečně bez závažnějších chyb?

Odolné telefony si na českém trhu u mnohých neudělaly zrovna dobrou pověst. Ačkoliv působily na první pohled až nerozbitně, jejich výbava byla často plná nečekaně velkých kompromisů. Letošní novinka v podobě Doogee V20 Pro se však snaží, aby vše napravila. Kromě již zmíněné odolnosti či dalších prvků ochrany zde máme kvalitní AMOLED displej, obstojný procesor či sestavu několika fotoaparátů. Dostalo se i na velkou baterii, NFC či 256GB interní paměť.

Technické parametry Doogee V20 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 170,5 × 81,2 × 14 mm , 296 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP69K Displej AMOLED, 6,43" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx Chipset MediaTek Dimensity 700 , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 6 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost , ?

Obsah balení: vše potřebné a něco navíc

Ve žluté prodejní krabici, která je přeci jen rozměrnější, se vyjma samotného telefonu nachází nabíjecí adaptér, propojovací kabel a navíc výrobce přibalil redukci z USB-C na USB-A, což se někdy může hodit.

Líbilo se nám redukce navíc

Konstrukční zpracování: snaha o kompromis

Na první pohled je zřejmé, že máme tu čest s telefonem, který je připraven na méně šetrné zacházení, pády a celkově drsnější podmínky. Pro tyto potřeby je rovněž náležitě vybaven. Stupně krytí IP68 a IP69 značí, že se do telefonu nedostane prach a po jistou dobu ani voda. Konektor i slot pro kartu je chráněn krytkou, což někoho možná potěší, ale zejména u konektoru je to poměrně otravná záležitost. Tím spíše, že telefon ani jinak dobíjet nelze. Samotné USB-C je navíc hodně utopené a trefit se kabelem správně, chce trochu cviku. Plněn je také vojenský standard MIL-STD 810G, díky čemuž telefon odolá pádům i extrémním teplotám.

Zatímco boky jsou spíše z tvrdého plastu, záda jsou lehce měkčena a plochá. Hmotnost se zastavila na 295 gramech, což je třeba jen o 56 gramů více ve srovnání s iPhonem 14 Pro Max. I tak je nutné říci, že je mobil samozřejmě těžký a s šířkou přes 81 milimetrů se hodí do větších rukou. Na druhou stranu je zpracován tak, že jistý posun k lepšímu v oblasti ergonomie je patrný. Mnohé vysoce odolné telefony jsou výrazně těžší.

Na zádech vás dále může zaujmout trojice fotoaparátů, termokamera nebo zajímavý proužek s logem výrobce. Nejde však jen o estetický prvek, nýbrž o kovový výklopný stojánek. Pomocí něj může telefon držet nakloněný na boku, například pro pohodlné sledování videa nebo videohovory. Velmi praktická věc, kterou by jistě uvítal nejeden uživatel běžného telefonu.

Za zmínku stojí i speciální klávesa na levém boku, které lze přiřadit rychlé spuštění tří různých funkcí pro krátký, dvojitý a dlouhý stisk. Přiřadit je možné třeba pořízení screenshotu nebo spuštění jakékoliv aplikace.

Líbilo se nám robustní konstrukce

odolnost vůči pádům, vodě i prachu

uživatelsky nastavitelné tlačítko

praktický stojánek

Nelíbilo se nám nepraktická krytka konektoru

Displej: solidní kvalita

Je nasazen 6,43" AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, což je poměrně příjemné překvapení. Displej je krásně kontrastní, nabízí syté barvy a působivou černou. Maximální jas dosahuje 500 nitů, což není špatné, ale čitelnost venku na ostrém slunci je spíše slabší. To je patrně největší problém, protože vysoce odolný telefon je primárně určen na využívání venku. Dále je potřeba zapomenout na vyšší obnovovací frekvenci, stropem je 60 Hz. Výrobce nenasadil ani Always-On, ačkoliv by se to nabízelo. Nad displejem je sice informační dioda, avšak ta vás informuje pouze o stavu nabíjení baterie, nikoliv o zmeškaných zprávách.

O ochranu displeje se stará nejen samotná konstrukce telefonu, kdy je displej nepatrně zapuštěn, ale rovněž ochranné sklíčko Gorilla Glass 5. V souvislosti s displejem nemohu nezmínit poměrně nepříjemnou vibrační odezvu. Ta je hodně výrazná a je slyšet, což je někdy otravné.

Speciálně se musím věnovat i čtečce otisků prstů. Na odemykací obrazovce totiž uvidíte piktogram otisku prstu, nabízelo by se, že je čtečka přímo v AMOLED displeji. Avšak kdepak, nachází se na boku ve větším odemykacím tlačítku. Alespoň, že funguje rychle a spolehlivě.

Líbilo se nám dostatečně kvalitní displej

Nelíbilo se nám chybí Always-On

horší čitelnost venku

Zvuk: na vyzvánění dobrý

Osazen je jeden reproduktor, který je parádně hlasitý, vyzvánění skutečně nepřeslechnete, což se hodí, pokud se často nacházíte v hlučném prostředí. Samotné zvukové podání se ale soustředí na výšky a nezapře pomyslný plechový nádech. Na poslech hudby skrze reproduktor se tak telefon skutečně příliš nehodí. 3,5mm jack byste hledali marně.

Nelíbilo se nám chybí stereo reproduktory

nemá 3,5mm jack

Výkon hardwaru: postačující

Problémem odolných telefonů bývá výkon, ani tentokrát to není zcela ideální. Nasazen je již postarší procesor Dimensity 700 od MediaTeku, avšak jedním dechem dodejme, že se jedná o povedený procesor, který poskytuje dostatečný výkon pro běžnou práci. Tím spíše, když mu asistuje 12GB RAM. Velkorysá je také interní 256GB paměť, ze které po prvním zapnutí zůstává 231 GB pro vaše data. Zklamáním je pomalejší úložiště UFS 2.2. Komu by to nestačilo, je k dispozici slot pro až 1TB paměťovou kartu.

Benchmark testy

Líbilo se nám velká paměť

podpora paměťovek

Nelíbilo se nám starší procesor

pomalejší úložiště

Výdrž baterie: nadprůměrná

Do poměrně velkého těla výrobce naštěstí dostal i baterii s lehce nadprůměrnou kapacitou 6 000 mAh. Výdrž proto není vůbec špatná a dva celé dny jsou běžné i při náročnějším používání. Pokud hlavně voláte a smartphone používáte spíše jen, když je potřeba, dostanete se pohodlně i na tři až čtyři dny bez nabíjení. Opětovné nabíjení je umožněno maximálně 33 W a zabere zhruba hodinku a čtvrt. Na bezdrátové nabíjení se nedostalo a chybí i možnost telefon nabíjet ve stojánku. Vždy je tak nutné otevírat krytku pro přístup ke konektoru.

Líbilo se nám dobrá výdrž

svižné nabíjení

Konektivita: překvapivě kompletní

Podstatnou informací je, že Doogee V20 Pro podporuje 5G. Konektivitu dále zajišťuje Wi-Fi včetně 5GHz pásma, Bluetooth 5.1 a dostalo se i na NFC, díky čemuž je možné s telefonem bezkontaktně platit.

Líbilo se nám podporuje NFC

zvládá 5G

Fotoaparát: uvidíte i v noci

Na zadní straně jsou hned tři fotoaparáty, přičemž k milému překvapení mají všechny smysl. Hlavní snímač má 64 Mpx, ale k dokonalosti mu chybí optická stabilizace obrazu. Na focení ve dne či prostorech s dostatečným světlem však plně postačuje. Ostrost je dobrá po celé ploše a barvy působí věrně. Kvalita nicméně poměrně rychlé klesá s horšícími se světelnými podmínkami. Na scénu přichází nevítaný šum a zvyšuje se riziko, že si snímek rozmažete během fotografování.

Vysvobození může pro někoho přinést sekundární a do značné míry neobvyklý fotoaparát s nočním viděním. Má velmi slušné rozlišení 24 Mpx a je ze své podstaty samozřejmě černobílý. V praxi funguje tak, jak očekáváte. I v úplné tmě vidíte veškeré předměty i detaily. Jde tak o velmi šikovného pomocníka, pokud se často pohybujete v přírodě v noci a rádi fotíte. Výsledné snímky nevypadají vůbec špatně, jen je vhodné, aby měl telefon při nočním vidění na co ostřit.

Výčet fotoaparátů na zadní straně zakončuje 8Mpx objektiv, který je zde pro makro a portrétní snímky. Možná to ale ani nepoznáte, protože český překlad těchto funkcí je přinejmenším úsměvný. Režim portrétu je totiž nazvaný „fotografická krásy typu závěrky“.

Specialitou mobilu je možnost snadno fotografovat pod vodou, kdy se prostředí fotoaparátu zamkne a vše ovládáte jen tlačítky. Nehrozí tak, že se cokoliv stiskne na displeji.

Možná ještě zajímavější je přítomnost termokamery společně s aplikaci InfiRay. Výhoda Doogee V20 Pro spočívá v tom, že hlavní fotoaparát a termokamera spolu takřka sousedí, díky čemuž lze pořizovat hybridní snímky, kde se kombinuje obraz z klasického fotoaparátu společně s tepelnou mapou. Snadno si můžete přiřadit i zobrazení konkrétní teploty na několika právě zabíraných objektech a následně pořídit fotografii. I zde je několik kaněk na kráse. Celá aplikace pro termokameru není lokalizována do češtiny, navíc pracuje pomalu. A aby toho nebylo málo, poměrně ochotně se zasekává. Zhruba při každém pátém spuštění dojde do několika vteřin k zaseknutí.

Záznam videa běžným fotoaparátem není předností. Ačkoliv procesor zvládá 4K, telefon vyšší než 2K rozlišení nenahraje, navíc nelze měnit snímkovací frekvenci. Výsledná videa jsou spíše trhanější, ani zvuk nepotěší svou kvalitou.

V průstřelu displeje je čelní 16Mpx kamerka. Ačkoliv je rozlišení vysoké, kvalita snímků je spíše průměrná.

Líbilo se nám noční vidění

termokamera

Nelíbilo se nám horší lokalizace

neumí 4K video

Software: tradiční neduhy na scénu

Prostředí působí na první pohled takřka čistým dojmem, avšak zdání klame. Například se musíte smířit s tím, že chybí klasické menu, vše na hlavních obrazovkách. Na to si ale lze poměrně rychle zvyknout.

Horší je to však s podporou. V telefonu totiž nadále setrvává bezmála dva roky starý Android 12. Alespoň, že bezpečnostní záplaty jsou platné k letošnímu květnu. Optimalizace se výrobci daří, vše funguje opravdu velice rychle a svižně. Takřka na nic se nečeká.

Prostředí telefonu včetně méně povedených překladů

Problémem je, jako již tradičně, nedokonalá lokalizace do češtiny, a to rovnou ve dvou rovinách. Tou první je čirá ignorace, kdy některé položky jednoduše překlad nemají. O aplikaci fotoaparátu jsme již něco naznačili, ale přeložit položku „More“ na „Více“ jistě nemohl být takový problém. Překvapí i nepřesné skloňování, kdy u Bluetooth vidíte „Vypnutá/Zapnutá“. Zcela bez překladu je aplikace Kalkulačky a pokud byste hledali minutku, musíte najít časovač tabulátoru.

Líbilo se nám dobrá optimalizace

Nelíbilo se nám starý Android 12

nedokonalá lokalizace

Zhodnocení

Doogee V20 Pro je na první pohled vcelku zdařilý telefon, který dokázal skloubit robustní konstrukci s rozumnou hmotností i vzhledem. Radost uživatelům udělá kvalitní displej, solidní procesor či takřka bezchybná konektivita. Přidanou hodnotou je termokamera, byť ne vždy funguje spolehlivě, a fotoaparát s nočním režimem. Naopak zklame starší prostředí, které sice funguje dobře, ale nedokonalá lokalizace by už jednou provždy mohla zůstat minulostí. Konkurentů však Doogee na českém trhu příliš nemá a z opravdu odolných telefonů patří jednoznačně k těm lepším.

Konkurence

Konkurentem je na českém trhu například CAT S75, který je nepatrně levnější, má propracovanější prostředí a příslib podpory ze strany výrobce. Chybí mu však nejen termokamera, ale také noční vidění.

Přejít do katalogu CAT S75 Rozměry 171 × 80 × 11,9 mm , 268 g Displej TFT IPS, 6,58" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 930 , 2×2,2 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč

Dále je ve hře obrněný Samsung Galaxy XCover6 Pro, který sice nemá AMOLED displej, ale při zhruba podobné ceně disponuje výkonnějším procesorem, kvalitnějšími fotoaparáty a výrazně lepším prostředím bez chyb v lokalizaci. Opět ale nemá ani noční vidění či termokameru.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy XCover6 Pro Rozměry 168,8 × 79,9 × 9,9 mm , 235 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 050 mAh Kč

