Marně hledáte telefon, který by se vám vešel do kapsy, šel ovládat jednou rukou a nebyl nepřiměřeně těžký? Máte dojem, že už pro vás neexistuje řešení? Možná ještě není všem snahám konec. Zaujmout by vás mohl Doogee Smini se 4,5" displejem, zvýšenou odolností a nečekaně malými rozměry. Co dnes takový kompaktní mobil za 6 tisíc korun nabízí?

Klady nečekaně malé rozměry a nízká hmotnost

skvělá ergonomie

opravdu zvýšená odolnost Zápory nepříliš kvalitní displej

nepohodlné psaní na malém displeji

podprůměrné fotoaparáty

starý a nevýkonný procesor

nepodporuje 5G

špatná lokalizace do češtiny