Často cestujete a nebaví vás s sebou vozit tři nabíječky, nebo byste se na nočním stolku rádi zbavili kabelů? Máte iPhone, Apple Watch i AirPods? Pak pro vás máme zajímavou bezdrátovou nabíječku od Cubenest, která dokáže naráz nabít tři produkty od Applu, navíc skvěle vypadá a díky kompaktnímu tělu ji strčíte klidně i do kapsy.

Možná si pamatujete na naši recenzi bezdrátové nabíječky Epico Mag+ Foldable Wireless Charger. Byl jsem nadšený z jejího provedení i funkcionality, což mě přimělo ji umístit na můj noční stolek. Proto mě potěšilo, že jsem dostal příležitost vyzkoušet další zajímavý kousek – Cubenest 3v1 S312 Pro, který nabízí velmi podobné funkce, ale s několika rozdíly, které si zaslouží pozornost.

Za zapůjčení děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, provozující internetový obchod MP.cz. Pokud v košíku zadáte slevový kód „ sleva20 “ (bez uvozovek), získáte na produkt 20% slevu.

Technické parametry Cubenest 3v1 S312 Pro

Rozměry nabíječky (složený stav) 68 × 65 × 26 mm Hmotnost 205 g Materiály hliník, silikon Barva černá Konektor USB-C Bezdrátové nabíjení ano, 2× Qi a 1× indukční nabíjení Výkon Qi nabíjení (jednotlivě) 15 a 3 W Výkon indukce 5 W LED ano, jedna Cena od 2 100 Kč

Obsah balení: nadstandardní výbava

Už na první pohled je jasné, že Cubenest 3v1 S312 Pro se snaží oslnit nejen funkcionalitou, ale také tím, co najdete v balení. Kromě samotné nabíječky vás překvapí kvalitní 1m USB-C/USB-C kabel, který je opletený textilií, což zajišťuje vyšší odolnost. Dále v balení najdete 20W adaptér, takže žádné další výdaje vás nečekají. Jako bonus navíc zde najdete i elegantní pevné pouzdro s povrchem připomínajícím textil a logem Cubenest, které se hodí na cesty. Rozměry pouzdra činí 146 × 96 × 45 mm, což z něj činí velmi praktický doplněk na uložení nabíječky, adaptéru i kabelu.

Konstrukční zpracování: robustní a elegantní

Cubenest 3v1 S312 Pro sází na obdobný koncept jako jeho konkurent Epico, avšak s vlastními odlišujícími prvky. Nabíječka je vyrobena z hliníku a silikonu, což jí dodává solidní robustnost. Rozměry ve složeném stavu činí 68 × 65 × 26 mm, hmotnost 205 gramů svědčí o pevném těle, které i v reálu působí velmi odolně. Nabíječka se ve složeném stavu snadno vejde do kapsy či cestovního pouzdra, takže s vámi může prakticky kamkoliv.

Podobně jako u Epico Mag+ Foldable Wireless Charger, i zde najdeme tuhé kovové klouby, které umožňují nastavit nabíječku do polohy, která vám vyhovuje. Tento model také zvládne naráz nabíjet až tři zařízení – iPhone s podporou MagSafe, a to díky velice pevným magnetům, sluchátka s bezdrátovým nabíjením a Apple Watch, to zásluhou indukční podložky, která je navíc výklopná – zjednodušuje tak nabíjení Apple Watch se spojeným páskem. Nabíječka je navíc dostatečně pevná, aby i při plném zatížení udržela všechna zařízení stabilní, děkovat za to můžeme opravdu pevným kloubům a hliníkové konstrukci. Díky typu konstrukce nejde nabíječku rozložit „do plochy“, podobně jako to umí třeba FIXED MagFlex.

Na zadní straně nabíječky naleznete USB-C pro nabíjení a také skrytou LED, která v průběhu nabíjení svítí modrým tlumeným světlem, které v noci neruší.

Odlišností oproti nabíječce od Epica je například to, že MagSafe podložka lehce vystupuje nad okolní povrch, díky čemuž je i iPhone lehce nad povrchem nabíječky, nedochází tak k jeho přehřívání. Cubenest má navíc výhodu v tom, že se prodává ve dvou barevných variantách, kromě černé je k dispozici i šedá.

Líbilo se nám pevná konstrukce

tělo z hliníku

dvě barevné varianty

USB-C

LED svítí decentně

Nabíjení: noční sova

Cubenest 3v1 S312 Pro je ideálním společníkem na noční stolek nebo pracovní stůl. Hlavní bezdrátová podložka podporuje nabíjení až 15 W, přičemž iPhone nabíjí maximálně 7,5 W kvůli absenci certifikace MagSafe, respektive Qi2. Zbývající dvě podložky nabídnou výkon 3 a 5 W pro sluchátka a Apple Watch – zde si Cubenest zaslouží pochvalu, protože nabíječka je kompatibilní s rychlonabíjením Apple Watch, které Apple nabízí od 7. generace. Celkový maximální výkon činí 20 W.

Co se týká rychlostí, iPhone 15 Pro Max budete nabíjet více než 3,5 hodiny, Apple Watch 7 zhruba 1,5 hodiny. Už za 45 minut se však dostanete na kapacitu zhruba 80 %, a to právě díky kompatibilitě s rychlým indukčním nabíjením. Možná se ptáte, zda dokáže Cubenest 3v1 S312 Pro nabíjet i jiný smartphone než iPhone s podporou MagSafe. Dokáže, ovšem vzhledem ke konstrukci nabíječky budete muset podložku složit a smartphone na ni položit, takže přijdete o možnost souběžného nabíjení.

Přestože Cubenest 3v1 S312 Pro nenabízí extrémní rychlost nabíjení, je skvělým doplňkem pro ty, kteří chtějí mít ráno všechna zařízení plně nabitá.

Líbilo se nám nabíjení tří zařízení současně

rychlé nabíjení pro Apple Watch

výkon až 20 W

Nelíbilo se nám iPhony nabíjí jen do rychlosti 7,5 W

Zhodnocení: perfektní alternativa

Skládací bezdrátové nabíječky jsem si velice oblíbil, už kvůli kompaktnímu provedení a rozměrům. Cubenest 3v1 S312 Pro je dalším důkazem toho, že když se jen trochu chce, může bezdrátová nabíječka vypadat velmi elegantně, přesto zachovává hlavní myšlenku – pohodlné nabíjení, v tomto případě nabíjení hned tří zařízení najednou. Cena se pohybuje okolo 2 tisíc korun, což je v této kategorii poměrně běžná cena. Já už se těším na další generace, které nabídnou i podporu standardu Qi2. Do té doby však rád doporučím k nákupu i aktuální generaci Cubenest 3v1 S312 Pro.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz