Pokud hledáte stylový notebook kompaktních rozměrů s dotykovým OLED panelem a praktickou flipovou konstrukcí, neměli byste si nechat ujít nový ZenBook Flip. Naváže novinka na úspěch předchůdců z populární řady ZenBook?

Trend kompaktních notebooků s dlouhou výdrží, výkonným hardwarem a kvalitním displejem je na vzestupu, čehož si je ASUS dobře vědom, a proto do svého portfolia nově zařadil skvěle vybavený ZenBook Flip 13 OLED UX 363. Cílí na uživatele, kteří ocení několik režimů používání i skvělou konektorovou výbavu. Jak se novinka osvědčila v našem testu?

Technické parametry ASUS ZenBook Flip 13 OLED UX 363 Kompletní specifikace Konstrukce 305 × 211 × 13,9 mm , 1 300 g , konstrukce: konvertibilní, odolnost: MIL-810G Displej OLED, 13,3" (1 920 × 1 080 px) Chipset Paměť RAM: 16 GB , disk: 512 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 3× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ne Operační systém Windows 10 Akumulátor 67 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost duben 2021, 37 490 Kč

Obsah balení: nic neschází

Výrobce k notebooku přibalil napájecí adaptér, který je pevně propojený s USB-C kabelem, stylus, redukci z USB-C na 3,5mm audiokonektor a také základní sadu příruček. Nic důležitého tedy v balení neschází.

Líbilo se nám nic zásadního nechybí

Konstrukční zpracování: za jedna s hvězdou

ASUS ZenBook Flip je v šedém barevném provedení Pine Grey spíše nenápadným „elegánem“, kde je jediným výraznějším prvkem logo výrobce a typické „zenové“ (kruhové) broušení víka. V zavřeném stavu se přitom jedná o velmi tenké zařízení, které je v nejširším bodě vysoké pouhých 1,39 cm. Ostudu neudělá ani rozumná hmotnost 1,3 kg, která vybízí k častému přenášení mezi pracovnou, terasou a dalšími místnostmi v rámci režimu home office, který se stal pro mnohé z nás každodenní realitou. Ani při výletu do přírody by vás však ZenBook nenechal na holičkách, neboť mu neschází zvýšená odolnost US MIL-STD 810G, což znamená, že by mu neměly dělat potíže ani vyšší/nižší teploty, vzdušná vlhkost nebo vibrace.

Navzdory kompaktním rozměrům mě překvapila konektorová výbava, která čítá USB-A (standard 3.2 Gen 1), dvojici USB-C s podporou Thunderbolt 4 i technologie Power Delivery a hlavně HDMI (1.4), které najdeme v těsné blízkosti pantu. Flipová konstrukce umožňuje přetočení displeje do jakékoliv polohy, takže lze mít kromě klasického notebooku také „stan“ nebo třeba tablet. Tuhost pantů je tak akorát a hmotnost základny je dostatečná, aby bylo možné otevřít víko ZenBooku klidně jen jednou rukou bez přidržování.

Navzdory kompaktním rozměrům překvapí bohatá konektorová výbava.

Výtek nemám ani k chiclet klávesnici se zdvihem 1,35 mm, která se rozprostírá po celé šířce notebooku. Nechybí jí podsvícení (třístupňové) a je pěkně tichá, takže nebudete psaním nikoho rušit ani v tiché místnosti. Vypínací tlačítko k zařízení byste v pravém horním rohu hledali marně, neboť je na pravém boku v blízkosti USB-A a je doplněno malou bílou diodou.

Úctyhodně působí touchpad, který využívá již dříve představenou funkci numerické klávesnice (tzv. NumberPad 2.0), kterou aktivujete stisknutím tlačítka v pravém horním rohu touchpadu. Pro někoho, kdo potřebuje často zadávat čísla, třeba do excelovských tabulek, se může jednat o příjemný benefit, osobně jsem však numpad mnohokrát nevyužil. Oproti fyzickým klávesám navíc samozřejmě chybí (fyzická) odezva, takže se uživatel musí na numpad dívat a nemůže hodnoty zadávat poslepu.

Samotný touchpad je však citlivý a na povely reaguje bleskurychle. Také povrch touchpadu působí příjemně, ačkoliv musím říct, že zařízení Surface jsou v tomto ohledu ještě o fous lepší.

Líbilo se nám kompaktní rozměry a nízká hmotnost

elegantní design

skvělá konektorová výbava

kvalitní klávesnice i touchpad s funkcí NumerPad

zvýšená odolnost

flipová konstrukce

Displej: krása pohledět

Zpracování rozhodně zaujme, ale ve srovnání s ostatními notebooky na sebe strhává pozornost hlavně krásný 13,3" OLED panel. Technologie OLED zajistí líbivé podání (saturovanějších) barev, excelentní podání černé barvy i skvělé pozorovací úhly. Potěší také dostatečně nízký i slušný maximální jas (400 nitů), díky čemuž můžete na ZenBooku pracovat třeba i na již zmíněné terase během dne. Kvality zobrazovacího panelu přitom oceníte nejen při práci, ale také během sledování filmů. ASUS vsadil na běžný poměr stran 16:9 a uživatelům nabízí také podporu dotykového pera s rozpoznáním 4 096 úrovní přítlaku. Ovládat jej však pochopitelně můžete také jen prsty.

Jediné, v čem zobrazovací panel už tak úplně neexceluje, je šířka spodního rámečku. „Brada“ je opravdu masivní, přitom se v ní nachází pouze logo výrobce, přesto nemohu tvrdit, že by mě to vyloženě iritovalo. Naopak boční rámečky jsou pěkně tenké a v horní rámečku se ukrývá HD kamerka s podporou IR pro možnost rozpoznávání obličeje. Tento způsob biometrické autentizace funguje rychle za všech okolností (světelných podmínek) a považuji jej za ještě pohodlnější než přikládání prstu na čtečku.

Líbilo se nám kvalitní OLED panel

dotyková obrazovka

integrace kamerky s Windows Hello

Nelíbilo se nám široký spodní rámeček

Zvuk: tentokrát bez jacku

Hlasitou reprodukci zajišťuje dvojice repráčků na spodní straně základny, které hrají velmi nahlas a mají i solidní náznaky basů. Jejich umístění je praktické i při poslechu v režimu „stan“, neboť směřují k uživateli/obrazovce. K poslechu přes drátová sluchátka je nutné využít redukci z jacku na USB-C, případně rovnou USB-C sluchátka, 3,5mm jack totiž schází.

Líbilo se nám kvalitní hlasité reproduktory

Nelíbilo se nám někomu může chybět 3,5mm jack

Výkon hardwaru: Intel jedenácté generace

Testovaný ZenBook je vybaven procesorem Intel Core i7 jedenácté generace s integrovanou grafickou kartou Iris X, 512GB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0) a 16 GB RAM LPDDR4X (připájené přímo na desku). Nedostatek výkonu tedy rozhodně nehrozí, ačkoliv je jasné, že vzhledem k menším rozměrům (a tedy i náročnějšímu chlazení) počítač nelze pokládat za zařízení určené k profesionálnímu střihu nebo hraní náročných her. Chlazení obstarává kromě pasivních prvků také aktivní větrání s výdechem v oblasti pantů a také na spodní straně základny. Větrání je při běžném používání (internet, kancelářská sada Office a další základní aplikace) takřka neslyšitelné.

Líbilo se nám jedenáctá generace proceosoru Intel Core i7

dostatek výkonu pro běžného uživatele

tiché chlazení

Výdrž baterie: bez problémů celý den

ZenBook se díky integrované 67Wh baterii nezalekne celodenního používání na jedno nabití. Zpravidla jsem tak notebook (od rána plně nabitý) mohl používat 7 až 8 hodin. Potěší také přítomnost rychlého nabíjení (skrze USB-C), kdy lze s dodávaným adaptérem o výkonu 65 W nabít z 0 na 60 % za necelou hodinu. Výhodou USB-C je možnost nabíjet i (výkonnějším) adaptérem mobilního telefonu.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

dlouhá výdrž

Software a konektivita: Wi-Fi 6 je samozřejmostí

Z konektivity se mohou uživatelé těšit na Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 6, které ocení zejména majitelé novějších routerů. V počítači je předinstalován systém Windows 10, který ASUS bohužel „okořenil“ o podle mě zcela zbytečný software McAfee. Svižnost zařízení je díky hardwarové výbavě příkladná a nelze si na ni stěžovat.

Líbilo se nám Wi-Fi 6

Nelíbilo se nám zbytečný McAfee

Zhodnocení

ZenBook Flip má krásný OLED panel, kvalitně zpracovaný mechanismus pantů pro snadné používání, špičkovou hardwarovou výbavu, ale také kompaktní rozměry.

Touchpad s funkcí NumberPad možná nevyužije každý a některé uživatele může odradit i absentující 3,5mm audiokonektor, celkové dojmy jsou však výborné a nákup ZenBooku vám mohu vřele doporučit.

Konkurence

Konkurencí může být například MacBook Air, který je oblíbeným pracovním nástrojem milionů uživatelů po celém světě. U nejnovější generace se navíc můžete spolehnout na velmi výkonné, ale zároveň energeticky efektivní procesory M1 od Applu.

Přejít do katalogu Apple MacBook Air (2020) 256/8 GB Konstrukce 304,1 × 212,4 × 16,1 mm , 1 290 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,3" (2 560 × 1 600 px) Procesor 2×1,1 GHz Paměť RAM: 8 GB , disk: 256 GB ( SSD ) akumulátor Li-Ion (50 Wh)

Zajímavou alternativou je také Surface Laptop 3, který nabídne displej s poměrem stran 3:2 a ještě o něco lepší klávesnici a reproduktory.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Microsoft Surface Laptop 3 13,5 Konstrukce 308 × 223 × 14,5 mm , 1 288 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,5" (2 256 × 1 504 px) Procesor Paměť RAM: 8 GB , disk: 128 GB ( SSD ) akumulátor Li-Ion (? Wh) Kč

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz