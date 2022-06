macOS Ventura chce zefektivnit práci na vašem Macu

Fotografie: Apple

Těšili jste se na novinky v macOS? Máte je mít! Apple na WWDC představil novou verzi s označením Ventura.

Stage Manager

Jednou z hlavních novinek je Stage Manager, funkce, která má zpřehlednit práci s více okny. Jak to funguje? Pokud ji aktivujete v Ovládacím centru, otevřená okna se zobrazí po boku právě otevřeného okna a zpřehlední multitasking. Tato okna jsou aktivní, což znamená, že do nich můžete přesouvat i soubory, podobně jako do složek. Pokud máte otevřenou například aplikaci pro střih videa a potřebujete přidat nějaký text či efekt v podobě souboru, stačí ho jen přetáhnout. Sice drobnost, ovšem potěší a hlavně zefektivní práci.

Spotlight

Apple zapracoval také na Spotlight, respektive vyhledávacím procesu. Vyhledávat budete moci například podle textu, pokud tedy budete hledat obrázky z rodinné oslavy, stačí napsat „oslava“ a kochat se snímky, které hledáte. Apple se chlubil také vyhledáváním, kdy automaticky opraví špatně napsaný text něčeho, co zřejmě hledáte. Zajímavou funkcí je možnost „vytáhnout“ z obrázku siluetu předmětu či například zvířete, to pokud potřebujete zaslat jen konkrétní objekt z vybraného snímku.

Safari

Apple nás opět informoval, že Safari je nejbezpečnější prohlížeč vůbec, mnohem důležitější však je, že adresní řádek vrátil zpět na původní místo. Dále Safari nabídne zjednodušenou možnost sdílení právě otevřených karet s vašimi přáteli, to pokud se rozhodnete sdílet pořádně šťavnatou novinku ještě „zatepla“. Dokonce si můžete určit skupiny sdílených karet, které můžete sdílet například se svými spolupracovníky.

Novinkou je také funkce Passkey, která zcela nahradí hesla. Jak? Jednoduše, na podporovaných webech a ve vybraných službách se budete moci přihlásit jen pomocí biometrických údajů, tedy například otiskem prstu na Touch ID v rámci macOS.

Díky tomu nemusíte vymýšlet žádná hesla, dokonce si nemusíte ani nechat radit různě složitá hesla a ukládat je do Klíčenky v rámci macOS. Zkrátka se autorizujete otiskem prstu a žádné specifické heslo existovat nebude. Nutno podotknout, že firmy Google a Microsoft se rovněž zavázaly k tomu, že budou podporovat tento standard i ve svých systémech.

Novinek je samozřejmě více. Stejně jako v rámci iOS budete moci editovat již poslané zprávy, případně je zcela smazat. Stejně tak v aplikaci Mail lze zrušit odeslání zprávy, podobně jako to umí například Chrome. Vylepšení se dočkala také FaceTime, i když poměrně komického. Pokud totiž nejste spokojeni s kamerou vašeho MacBooku, můžete iPhone přichytit pomocí speciálního držáku na tělo MacBooku a využít kvalit, které kamery iPhonu nabízí.