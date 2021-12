Pokud hledáte chytré hodinky s opravdu velkým displejem a slušnou výdrží, neměly by vám uniknout nové Amazfit GTS 3. V lehkém těle se skrývají populární senzory monitorující zdraví a nechybí ani možnost doinstalovat aplikace. Čím dalším zaujmou?

Cenově dostupné chytré hodinky s obřím AMOLED displejem, dlouhou výdrží a širokou nabídkou sportovních i zdravotních funkcí? Přesně tak se profilují nové Amazfit GTS 3, které startují na ceně těsně pod hranicí 4 tisíc korun. Jak se osvědčily v našem testu?

Technické parametry Amazfit GTS 3 Kompletní specifikace Konstrukce 42,4 × 36 × 8,8 mm , 24,4 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,75" (390 × 450 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.1, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: 4 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 250 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:30 hodin Dostupnost říjen 2021, 3 890 Kč

Obsah balení: vše důležité

V krabičce najdeme kromě hodinek rovněž základní manuály a také nabíjecí kabel, který je na jedné straně zakončený USB-A, na druhé pak magnetickým portem.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: jen pár gramů

Amazfit GTS 3 jsou na našem trhu dostupné ve třech barevných variantách (Graphite Black, Ivory White, Terra Rosa), z nichž testovaná Terra Rosa cílí na něžné pohlaví. Nejen dámy zaujme velmi nízká hmotnost pouhých 24,4 gramů (bez pásku), kterou doprovází i relativně kompaktní rozměry 42,4 × 36 × 8,8 mm. O hodinkách tak na zápěstí při nošení v podstatě ani nevíte, a to třeba i když nosíte svetr s dlouhým rukávem či bundu. Pouzdro/rám hodinek je z hliníku, zadní strana je však pouze plastová. Z hlediska případných alergických reakcí by bylo vhodnější sklo či keramika, což je však zpravidla běžné až u dražších modelů. Dodávaný silikonový pásek je spíše z tvrdšího plastu a příliš hodnotně na mě nepůsobí. Naštěstí je možné jej snadno vyměnit díky standardizované šířce pásků 20 mm.

Za zmínku stojí také zvýšená odolnost (5 ATM) či ovládací korunka, jejímž otáčením se lze pohybovat v menu a doprovází ji i jemné vibrace. Haptická odezva bohužel není ani zdaleka srovnatelná s tím, co nabízí Apple Watch, v dané cenové kategorii je pak spíše průměrná. Potěší však možnost upravení intenzity vibrací.

Líbilo se nám vyměnitelné pásky

pohodlně se nosí

zvýšená odolnost (5 ATM)

nízká hmotnost

Nelíbilo se nám silikonový pásek nepůsobí příliš hodnotně

Displej: vskutku povedený

Chloubou Amazfit GTS 3 je 1,75" AMOLED displej s jemností 341 PPI, který kryje tvrzené sklo a disponuje úpravou zamezující otiskům, jež v praxi funguje velmi dobře. Obrazovka je opravdu povedená. Kromě velké uhlopříčky potěší rychlá odezva na dotyk, spolehlivá automatická regulace jasu, ale také velmi vysoký maximální jas, díky němuž nečiní potíže čitelnost displeje na přímém slunci. K dispozici je také pěkně provedený režim Always-On, který vychází ze stylu použitého ciferníku.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

velmi vysoký jas

Systém a výkon: Zepp OS

Během testování na hodinkách běžel operační systém Zepp OS 1.0, který používal i kolega u Amazfit GTR 3 Pro (pro co nejvíc informací tak doporučuji si přečíst i jeho podrobnou recenzi). Pohyb prostředím Amazfit GTS 3 je ve většině případech pěkně svižný a také vcelku odpovídá menu ostatních chytrých hodinek. Zmáčknutím jediného fyzického tlačítka se dostanete do menu, ale také se pomocí něj vrátíte na domovskou obrazovku, dlouhým podržením je pak možné spustit vámi vybranou aplikaci. Co mi trochu chybělo, byla možnost vrátit se rychle k poslední otevřené aplikaci. Pokud si tak na hodinkách pustíte stopky a mezitím se vrátíte na domovskou obrazovku, musíte se k nim znovu proklikat, nelze využít například dvojklik, což je trochu škoda.

Zamrzí rovněž absence možnosti odpovědět na notifikace, a to ani rychlým přednastaveným vzkazem. Při prohlížení notifikací se mi navíc některé symboly nevykreslovaly správně a viděl jsem namísto nich třeba jen malý čtverec apod. Příznivce bezkontaktních plateb pravděpodobně nepotěší ani absence NFC (tedy i možnosti hodinkami zaplatit) či velmi limitované možnosti v oblasti doinstalování aplikací. Na výběr máte v aplikaci pro smartphone (dostupné pro Android i iOS) hned několik funkcí, mezi nimiž najdeme třeba čištění zubů, dodržování pitného režimu nebo SOS přisvícení. Instalace těchto (pravděpodobně velmi malých) aplikací je však relativně pomalá. A pokud se pokusíte najednou začít instalovat více aplikací, oznámí vám telefon, že musíte počkat. Tato nabídka se tak nedá srovnávat s tím, co si lze doinstalovat do hodinek s Tizenem nebo Wear OS.

Alexu na našem trhu hodinky nepodporují.

Chvalitebná je na druhou stranu možnost doinstalovat nové ciferníky z široké nabídky nejrůznějších vizuálních stylů i široké možnosti nastavení a zadávání různých údajů, jako je obvod stehna apod. Aplikace Zepp na mě bohužel i tentokrát působí možná až příliš složitě s více různými podmenu a osobně bych ocenil spíše přehlednější strukturu, ve které je snadné se rychle zorientovat, než mnohdy dlouho hledat, kde se daná funkce či nastavení přesně nachází. Na českém trhu bohužel rovněž není podporován hlasový asistent Alexa.

Líbilo se nám detailní možnosti nastavení

svižný chod

velká nabídka ciferníků i některých základních aplikací

Nelíbilo se nám s hodinkami nelze platit

není možné zareagovat na notifikace

aplikace Zepp pro smartphony by mohla být přehlednější

Výdrž a nabíjení: bez nabíjení až týden

Amazfit GTS 3 jsou vybaveny 250mAh baterií, která v mém případě dokázala zajistit zhruba týdenní výdrž na nabití. Úbytek baterie i při sportovních aktivitách je přitom chvályhodný. Po zhruba 25 minut dlouhé procházce s aktivním měřením této aktivity například ubylo pouze jedno procento, během noci pak v průměru pět procent. Na výdrži se pochopitelně značně podílí, jestli máte zapnuté nepřetržité měření tepové frekvence (či v delších intervalech), kolik notifikací na hodinky chodí, jak často sportujete apod., ale obecně vzato jsem byl s výdrží spokojen. Nabíjení probíhá dodávanou magnetickou kolébkou a z 0 na 55 % podle mého měření trvalo jen 34 minut. Do 100 % se pak hodinky nabily celkem za hodinu a půl. Klasické bezdrátové nabíjení standardu Qi bohužel přítomno není, o nabíjení z telefonu, který podporuje reverzní bezdrátové nabíjení, si tak jen můžete nechat zdát.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

solidní výdrž

Nelíbilo se nám bez podpory bezdrátového nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: přehršel režimů a přesné určení polohy

Amazfit GTS 3 nabízejí dle poslední módy několik desítek sportovních režimů, mezi kterými najdeme klasické aktivity, jako je chůze, běh či plavání, ale také méně tradiční sporty – například „e-sports“, šachy či hraní stolních her (kompletní výčet najdete na stránkách výrobce).

Během používání jsem obvykle využíval aktivní měření chůze, s čímž se pojilo i vyzkoušení přesnosti určení polohy. Citlivost/přesnost určení polohy si lze, na rozdíl od většiny ostatních běžně dostupných chytrých hodinek, ručně upravit a spolehnout se můžete nejen na GPS, ale také na GLONASS, Galileo, BDS a QZSS. Zaznamenaná trasa byla na poměry ostatních chytrých hodinek v této ceně rozhodně přesnější, potěšilo také rychlé zafixování polohy či nejrůznější naměřené metriky, viz přiložené screenshoty. Hodinky jsou vhodné pro sport rovněž z hlediska již zmíněné nízké hmotnosti a kompaktních rozměrů.

Ze zdravotních funkcí je pak k dispozici měření srdečního tepu pomocí senzoru BioTracker 3.0 PPG, který zároveň monitoruje okysličení krve, jehož nižší hladina může poukazovat i na koronavirovou infekci, nejedná se však v pravém slova smyslu o lékařské zařízení a údaje jsou spíše indikativní. V aplikaci dokonce najdeme i kolonku EKG, samotné hodinky však nedisponují potřebnými senzory.

Pokud chcete získat jen obecný přehled o tom, jak si vedete, a jestli jste dostatečně aktivní, stačí se podívat na PAI skóre, které kombinuje několik naměřených dat a říká, zda jste dostatečně aktivní, nebo byste měli přidat. Monitorovat můžete rovněž spánek, včetně kvality dýchání ve spánku (pouze však v rámci beta verze), kam můžete po probuzení manuálně zaznamenat vaši náladu či uvést, jakou aktivitou jste se zabývali před usnutím (hraní her, čtení knih, sledování telefonu a další, viz screenshoty).

Statistiky zaznamenané během sportovních aktivit či v rámci zdravotního monitoringu jsou pěkně podrobné a také je možné exportovat zaznamenanou trať ve formátu GPX či jako screenshot.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

přehledné zdravotní/sportovní statistiky s možností exportu

přesné měření polohy uživatele

Zhodnocení

Amazfit GTS 3 nabídnou za slušné peníze relativně hodně muziky. Za jejich největší přednost považuji dlouhou výdrž, nízkou hmotnost, relativně přesné měření polohy nebo velký AMOLED displej se špičkovou čitelností. Operační systém ZeppOS však nemusí být vhodný pro každého, místy působí zbytečně komplikovaně a zároveň nenabízí širokou knihovnu doinstalovatelných aplikací jako v případě Wear OS. Stejně tak zamrzí absence alespoň základní možnosti zareagovat na přijaté notifikace, bezkontaktního placení a částečně i nemožnost skrze hodinky volat či na našem trhu využít hlasového asistenta Alexa.

Konkurence

Pokud vlastníte iPhone, ale nechcete utrácet horentní sumy, můžete zvážit nákup Apple Watch 3, případně Apple Watch SE. Hodinky od Applu nabídnou více funkcí i nesrovnatelně lepší haptickou odezvu, nevýhodou je pak podstatně kratší výdrž či menší displej.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch SE 40 mm Konstrukce 40 × 34 × 10,4 mm , 30,7 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,57" (394 × 324 px) Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, Wi-Fi, NFC Akumulátor ? mAh , nabíjení: bezdrátové Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch 3 42 mm Konstrukce 42,5 × 36,4 × 11,4 mm , 52,4 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,65" (312 × 390 px) Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Konektivita Bluetooth: 4.2, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 279 mAh , nabíjení: bezdrátové

Za cenu okolo tří tisíc korun můžete pořídit již starší Samsung Galaxy Watch Active, které jsou však v mnoha ohledech stále lepší než Amazfit GTS 3, přestože nenabídnou tak dlouhou výdrž na nabití. Pokud jste příznivci značky Amazfit, můžete rovněž zvážit nákup Amazfit GTR 3 Pro.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch Active Konstrukce 39,5 × 39,5 × 10,5 mm , 25 g , odolnost: IP68 Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej AMOLED, 1,1" (360 × 360 px) Systém Tizen , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 4.2, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 230 mAh , nabíjení: bezdrátové, doba nabíjení: 1:59 hodin 3 490 Kč

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Amazfit GTR 3 Pro Konstrukce 46 × 46 × 10,7 mm , 32 g , odolnost: ano Pásek kožený, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,45" (480 × 480 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , ne Akumulátor 450 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:22 hodin

