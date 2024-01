Chytré hodinky Amazfit jsou na českém trhu oblíbené. Výrobce má široké portfolio a zhruba uprostřed se aktuálně nachází model Active. Poslouží dobře nejen aktivním uživatelům, ale zaujme i elegantně minimalistickým vzhledem. Když k tomu připočteme velký AMOLED displej, možnost telefonovat a příznivou cenu, máme zde rozhodně zajímavý kousek.

Mezi nejmladší produkty Amazfit patří model Active. Na první pohled by vám mohl připomenout menší zástupce z řady GTS, případně i řadu Bip. Výrobce se však rozhodl, že nabídka vyžaduje zahuštění, vytvořil tak řadu zcela novou. Hodinky lákají na všechny oblíbené funkce a možnost spravovat mnoho věcí skrze displej, který narostl do pořádných rozměrů. Současně je ale tělo hodinek spíše drobné. Cena se aktuálně pohybuje těsně nad hranicí 3 tisíc korun, což značí, že Active budou široce dostupné.

Technické parametry Amazfit Active Kompletní specifikace Konstrukce 42,4 × 35,9 × 10,8 mm , 24 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,75" (390 × 450 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: 250 MB , paměťové karty: ne Akumulátor 300 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost leden 2024, ?

Obsah balení: nic neočekávaného

V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Líbilo se nám vše potřebné

Konstrukční zpracování: elegance především

Na první pohled působí Amazfit Active velmi minimalistickým dojmem, za což vděčíme nejen malým rozměrům, ale také zaoblené čelní skleněné straně. Obliny provázejí i boky zařízení, díky čemuž hodinky padnou i na menší zápěstí. Dovedeme si je dobře představit například i na dámské ruce. Vzhled hodinek takřka nic neruší. Jediné tlačítko je na pravém boku, je decentně zvýrazněno červeným proužkem a bohužel i lehce zapuštěno. Výsledek sice prospívá vzhledu, nikoliv však praktičnosti. Někdy je totiž poněkud komplikované tlačítko stisknout.

Zpracování působí až precizně, zejména díky nasazení hliníkového těla, které u cenově dostupnějších zařízení nebývá pravidlem. Nošení na zápěstí je příjemné, samotné hodinky totiž váží pouze 24 gramů bez silikonového řemínku. Ten si samozřejmě můžete vyměnit, jedná se o standardní 20mm typ. Ten dodávaný výrobcem má jen fádní černou barvu a zapínání na sponu.

Dostalo se též na zvýšenou odolnost proti vodě až do 5 ATM. Bez obav se s hodinkami můžete sprchovat, koupat či plavat. Naopak se vyhněte potápění.

Líbilo se nám odolnost do 5 ATM

vyměnitelné pásky

elegantní design

kvalitní zpracování

nízká hmotnost

Nelíbilo se nám tlačítko je příliš zapuštěné

Displej: velký a kvalitní

Ačkoliv hodinky působí až drobně, mají opravdu velký 1,75" AMOLED panel s opravdu jemným rozlišením. Jsou velmi slušně čitelné i venku, stačí si jen zvýšit jas a uvidíte vše. K dokonalosti schází automatická regulace jasu, kterou bychom očekávali. Dostalo se ale na blíže nespecifikované tvrzené sklo a speciální antireflexní vrstvu, která rovněž vylepšuje čitelnost. Přetrvávající nadšení z displeje podtrhuje funkce Always-On, díky které máte neustále na očích čas, datum a třeba ušlé kroky. Záleží na zvoleném vzhledu displeje a jeho vlastní podobě režimu Always-on.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený režim Always-On

Nelíbilo se nám chybí automatická regulace jasu

Systém a výkon: preciznost a telefonování

Amazfit Active běží na proprietárním operačním systému Zepp OS, který se vyznačuje nádherně svižným chodem a velmi dobrou optimalizací. Jen se nedostalo na pro někoho líbivé animace jako u dražších kousků. Hlavní obrazovka je tvořena ciferníkem, výběr je široký. V nabídce jich jsou desítky, což je sice méně než u dražších modelů, ale to asi nikomu moc vadit nebude. Hodinky si tři pamatují v paměti, další můžete stahovat skrze aplikaci v telefonu. Ačkoliv některé ciferníky nabízí bohaté informační možnosti, nejsou aktivní a nenabízí widgety. S ohledem na velký displej je to trochu škoda.

Ovládání je svěřeno dotyku či tlačítku na pravém boku, přičemž si lze teoreticky vystačit i bez tlačítka. Vracet se lze totiž i gestem tahu z levého okraje displeje (o krok zpět). Ze všech stran se navíc dostanete k dalším funkcím. Nechybí horní lišta s rychlými zástupci, kde zjistíte vše potřebné. Z opačného konce vyjede centrum notifikací.

Schopnosti hodinek lze rozšířit skrze stahovatelné aplikace. Celý proces probíhá prostřednictvím aplikace Zepp, ta je mimochodem také česky a vcelku přehledná. Na výběr je pár praktických aplikací a jednoduchých her, většina z nich je zdarma. Příliš užitečných věcí ale prozatím nenajdete, vhod může přijít třeba konvertor jednotek, pokročilejší ovládání Spotify či aplikace připomínající pitný režim.

Amazfit Active dokáží přijímat notifikace z jakékoliv aplikace, které to povolíte. Nedělají jim problém dlouhé zprávy například z Telegramu, celý text si přečtete klidně jen na hodinkách. Výrobce však nasadil poněkud větší font a je nutné neustále rolovat. V omezené míře lze i reagovat, a to buď předpřipravenou odpovědí (prostým děkuji či OK), případně smajlíky. Psaní na hodinkách bohužel možné není.

Jako velkou výhodu spatřuji Bluetooth hovory. Na těle se nachází mikrofon i reproduktor, stačí opět vše správně napárovat, nastavit a můžete na vybrané kontakty rovnou volat. Plusem je dostatečná kvalita i hlasitost. Protistranu skvěle slyšíte, stejně tak ona vás.

Párování telefonu s hodinkami probíhá přes Bluetooth 5.2. V souvislosti s konektivitou je nezbytné zmínit, že modelu Active chybí NFC. To bohužel znamená, že s nimi nejde a v budoucnu ani nepůjde bezkontaktně platit.

Líbilo se nám svižný chod

pěkný vizuál

lze doinstalovat aplikace

Nelíbilo se nám omezené reakce na notifikace

chybějící NFC

Výdrž a nabíjení: budete spokojeni

V hodinkách je baterie s kapacitou 300 mAh, s výdrží budete převážně spokojeni. Při aktivním používání jsem nabíjel jednou za 7 dní, přičemž jsem občas i vyřídil hovor skrze hodinky. Je však třeba dodat, že pokud budete aktivně a často používat GPS, propadne se výdrž rychle výrazně níže. Naopak je ale potřeba říci, že s velmi úsporným režimem se lze dostat klidně i na 45 dní, což alespoň tvrdí výrobce. Opětovné nabití zabere 2 hodiny a probíhá přes proprietární kolébku, která je mimochodem shodná s některými staršími modely, třeba GTS 2e.

Líbilo se nám dobrá výdrž baterie

Nelíbilo se nám nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: připraveny ke startu

Hodinky dokáží monitorovat přes 120 aktivit, mezi kterými nechybí různé druhy běhu, chůze, plavání, ale i silový trénink, skákání přes švihadlo, míčové sporty či deskové hry. Samozřejmostí je i plavání, hodinky jsou odolné do 5 ATM. Výhodou tohoto modelu je dvoupásmová GPS, která velmi přesně a rychle nalezne signál. Zjištění polohy venku zabere sotva pár vteřin.

Během jakékoliv aktivity vidíte na rozměrném displeji vše potřebné. Délku aktivity, tepovou frekvenci, čas, případně i rychlost. Například při chůzi či běhu vás hodinky umí hlasově informovat o každém dokončeném kilometru a průměrné rychlosti/vzdálenosti. Sice v angličtině, ale i tak se to může hodit, neboť se nemusíte soustředit na samotný displej. Podrobnější statistiky získáte po skončení aktivity. Hodinky měří i okysličení krve, naprostou samozřejmostí je pak měření spánku včetně fáze REM.

V aplikaci Zepp lze pak využívat i virtuálního trenéra a v závislosti na vašich požadavcích a dosavadních výkonech vytvářet tréninkové plány.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Zhodnocení

Chytré hodinky Amazfit Active vypadají lákavě. Elegantní, tenké a lehké tělo budí zájem. Radost udělá kvalitní AMOLED displej či možnost telefonování. Užitečnost pak pomohou rozšířit doinstalovatelné aplikace a více než 120 sportovních režimů zřejmě také nadchne každého. Spokojeni budete též s výdrží. Hodinky se však nevyhnuly několika přešlapům. Hodila by se automatická regulace jasu a čip NFC, který by umožnil bezkontaktní placení. Je to rozhodně škoda, protože Amazfit již loni pár modelů s NFC ukázal a začal prodávat. Cena nad hranicí 3 tisíc korun není nejnižší, ale nadále se hodinky budou řadit k těm dostupnějším. Přesto budou čelit silným konkurentům.

Konkurence

Příplatek v podobě několika sto korun vás může dostat k výprodejovým hodinkám Samsung Galaxy Watch4, které sází na kruhový displej, ale především nabízí propracovanější systém a dokonce i platby skrze NFC. Mínusem je rozhodně slabší výdrž. Pokud však bažíte zejména po funkcích, nabídnou rozhodně více.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch4 40 mm Bluetooth Konstrukce 40,4 × 39,3 × 9,8 mm , 25,9 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,19" (396 × 396 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 361 mAh , nabíjení: bezdrátové

Blízkým konkurentem za takřka shodnou cenu jsou Honor Watch 4. Rovněž mají stejný AMOLED displej a umí telefonovat. Zaujmout však mohou výrazně delší výdrží na nabití.

Přejít do katalogu Honor Watch 4 Konstrukce 45,3 × 39,1 × 11,2 mm , 48 g , odolnost: ano Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,75" (450 × 390 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, LTE, NFC Akumulátor 451 mAh , nabíjení: ?

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz