Realme C35 přináší 50 megapixelů do nižší třídy

Fotografie: Realme

Realme dnes představilo novou generaci cenově dostupného telefonu v podobě modelu C35. Na první pohled si lze všimnout, že výrobce použil i do řady C nový design, který postupně nasadil do řad GT a 9. Dominantou jsou dva výraznější moduly fotoaparátů na zadní straně. Na čelní straně je veskrze slušný displej s úhlopříčkou 6,6" a Full HD+ rozlišením. V rámci nižší třídy se nebude zač stydět.

Výkon zajišťuje osmijádrový procesor Unisoc T616, který se spáruje se 4GB operační pamětí a 64GB úložištěm, případně s 6GB RAM a 128GB interní pamětí. Na zadní straně bude lákadlem především hlavní fotoaparát s 50 megapixely. Zbylá dvojice je zde spíše do počtu. Jde o 2megapixelový fotoaparáty pro makro fotografie a černobílý VGA snímač.

Trumfem by mohla být i baterie s kapacitou 5 000 mAh, kterou budete skrze USB-C nabíjet maximálním výkonem 18 W. Přesně tak výkonnou nabíječku pak obdržíte i v základním balení.

Realme C35 se začne prodávat nejprve na thajském trhu v přepočtu za 4,5 tisíce korun s daní za 64GB variantu, respektive za necelých 5 tisíc korun s daní za 128GB verzi.