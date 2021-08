Realme Book klepe na dveře. Zájemce láká na displej s poměrem 3:2 a čtečku otisků

Pokud máte v oblibě produkty výrobce Realme, možná vás bude zajímat datum odhalení chystaného Realme Booku. Ten by se měl podle nejnovějších informací uveřejněných na weibo.com oficiálně představit již 18. srpna. Zařízení má disponovat 2K displejem s praktickým poměrem stran 3:2 a 11. generací Intel Core i5, stejně tak nebude chybět kapacitní čtečka otisků prstů. Zájemci budou moci Realme Book zakoupit v několika různých barevných variantách včetně modré.

