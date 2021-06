Konkurence v obavách? Realme připravuje vlastní notebook

Realme je mladá značka mobilních telefonů, která se během zhruba dvou let vyšvihla do popředí a například v případě českého trhu se již dostala mezi pětici největších výrobců. Kromě telefonů můžete od Realme mít třeba chytré hodinky, náramky, sluchátka, žárovky a v zahraničí i televize. V brzké době se však čínský výrobce zřejmě pustí i do segmentu notebooků.

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!

Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668