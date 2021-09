Původní Surface Duo dostane Android 11, ten nový podporu na 3 roky

Fotografie: Microsoft

Vedle samotného hardwaru je pro výrobce mobilních telefonů také důležité, aby poskytovali následnou podporu pro svá zařízení. Samozřejmostí by měly být pravidelné bezpečností aktualizace a radost pak udělají nové funkce při povýšení na novou verzi operačního systému.

Microsoft se snaží o návrat do světa telefonů s poměrně netradičním skládacím přístrojem Surface Duo. Zařízení to není nikterak levné, a tak se mohou jeho majitelé po právu pozastavovat nad tím, že na něm stále běží Android 10, stejně jako v době jeho uvedení. Tyto obavy však Microsoft vyvrátil ve své odpovědi na dotaz androidauthority.com. Aktualizace na verzi 11 se už připravuje a na zařízení zamíří ještě do konce roku.

V tomto kontextu padla i otázka, jak to bude mít s aktualizacemi druhá verze. I tady měl Microsoft dobré zprávy a pro toto zařízení přislíbil podporu trvající 3 roky. Měla by se týkat nejenom bezpečnostních aktualizací, ale i povyšování na nové verze Androidu.

Přejít do katalogu Microsoft Surface Duo Rozměry 186,9 × 145,2 × 9,6 mm , 250 g Displej AMOLED, 5,6" (1 350 × 1 800 px) Fotoaparát 11 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 855 , 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 3 577 mAh