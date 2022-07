Windows 11 na Surface Duo je o pořádný kus blíže

Fotografie: Microsoft

Když Microsoft představil telefon Surface Duo, vyvolalo to smíšené reakce. Mnozí oceňují, že firma nezanevřela na mobilní telefony a naopak se tento segment trhu snaží rozvíjet netradičním hardwarovým řešením. Objevily se i názory, že je škoda, že na telefonu běží Android a Microsoft tak zjevně rezignoval na svou snahu mít nějaký podíl i na mobilních operačních systémech.

To se ale časem může změnit. Na github.com byla zveřejněna poslední verze projektu, která se snaží na telefonu nahradit Android za Windows 11. Půjde samozřejmě o verzi Windows 11 for ARM, takže nelze počítat s plnou funkcionalitou, nicméně pro mobilní použití by to mohla být zajímavá volba.

I guess we're doing it again pic.twitter.com/kgSylXeK2O — Gustave Monce (@gus33000) July 10, 2022

Poslední uvedená verze je navíc přelomová v tom smyslu, že posunuje projekt z fáze „jde to spustit“ k mnohem větší použitelnosti. Operační systém nově získává přístup k Wi-Fi, mobilním datům, údajům z GPS a mnoho dalších vylepšení. Bohužel, stejně tak dlouhý je i seznam nedostatků, z nichž mnohé jsou natolik zásadního rázu, že vylučují běžné používání přístroje. I přesto stojí tento projekt za pozornost, už jen z důvodu, že nám ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby to Microsoft s mobily nevzdal.