Působivá budoucnost ohebných displejů Samsung. Co vše bude brzy samozřejmost?

Fotografie: Samsung

Samsung patří mezi přední výrobce mobilních telefonů s ohebných displejem, a tak je samozřejmě očekáváno, s jakými novinkami hodlá přijít. Možnou budoucnost výrobce prezentoval na veletrhu Display Week v Los Angeles, kdy jsme se dočkali tří různých ohebných OLED panelů.

Jako první se podíváme na displej Rollable Flex. Jak název napovídá, je nejen ohebný, ale také rolovací. Velkou výhodou je značný rozsah velikosti, ve které by displej měl moci pracovat. Konkrétně může mít výšku od 49 do 254,4 mm. Velikost tak dokáže zpětinásobit. Samsung vyzdvihuje, že se displej roluje jako pomyslný svitek, díky čemuž je možné velký displej srolovat do kompaktních rozměrů pro přenášení.

Displej Samsung Rollable Flex dokáže zvětšit svou velikost až pětinásobně

Další novinku ve stádiu konceptu Samsung nazval Flex In & Out. Šlo přímo o nový koncept skládacího telefonu, jehož ohebný displej je otočný o 360°. To v praxi znamená, že displej lze ohnout dovnitř i ven. Hlavní výhodou tohoto řešení je, že není potřeba sekundární venkovní displej jako u současného Galaxy Z Fold4. Díky tomu může být konstrukce lehčí a tenčí.

Displej Samsung Flex In & Out umožňuje ohýbání na obě strany

Kromě displeje, který lze otáčet na obě strany, chystá Samsung také variantu Flex Hybrid. Ta dokáže kombinovat ohebnost a rolovatelnost dohromady. V praxi by tak měla být nasazena například do tabletů a rozšířit úhlopříčku displeje ze 13 na 17 palců.

Na závěr jsme si nechali koncept displeje, který bychom nejraději viděli co nejdříve ve finálním zařízení. Jedná se o senzorový OLED zobrazovač, o kterém Samsung říká, že jde o první panel s integrovaným biosenzorem otisků prstů. Co to znamená? Například to, že rozpoznání otisku prstu bude možné zcela kdekoliv na ploše displeje, což výrazně usnadní jeho odemykání. Ještě zajímavěji však vypadá schopnost tohoto panelu měřit krevní tlak, srdeční tep a hladinu stresu pouhým přiložením prstu na displej. Pokud uživatel použije dva prsty z každé ruky, dojde ke zpřesnění měřených hodnot. Veškeré schopnosti jsou zabudovány přímo do displeje, nejsou potřeba další moduly jako u současných telefonů.

Displej Samsung Sensor OLED umí přečíst otisk prstů kdekoliv a měřit třeba krevní tlak

Divize Samsung Display, která nové koncepty prezentovala, se výrobou koncových zařízení přímo nezabývá. Bude tak na jiných divizích, aby možné budoucí displeje nasadily do finálních produktů pro zákazníky. V tuto chvíli je těžké odhadovat, kdy by se tak mohlo stát.