Přívěšky AirTag budou k nalezení ztraceného objektu využívat rozšířenou realitu

Pokud vše půjde podle plánu, měl by Apple během letošního roku představit chytré přívěšky AirTag. Ty si jednoduše připnete například ke klíčkům, o kterých tak budete mít vždy dokonalý přehled, a již nikdy je neztratíte (alespoň v ideálním světě). S blížícím se představením na internet unikají detailnější informace.

Uživatel s přezdívkou @blue_kanikama zveřejnil, že by mělo být možné přívěšky AriTag jednoduše sdílet s přáteli a rodinou. Zároveň by měly přívěšky vydávat zvukový signál (což se předpokládalo). Zvukovou podobu pro změnu odhalil uživatel @Soybeys, viz tweet níže. Přívěšky by měly rovněž využívat rozšířenou realitu (například při hledání ztraceného předmětu v pokoji), a to díky určení přesné lokace pomocí technologie UWB.

Before I go um, I remember I promised you all something about AirTag's sounds? Listen with volume here. Thank you everyone for being amazing. I will probably have some more posts hopefully later today. pic.twitter.com/LwbvlxqfSL