Přihořívá, hoří! S novými iPhony najdete kamaráda hned, klidně i v lese

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

V nových iPhonech řady 15 a Apple Watch 9/Ultra 2 nově nalezneme vylepšený čip UWB (ultraširokopásmový), zjednodušeně jeho druhou generaci. Apple nám přímo v průběhu prezentace vysvětloval, k čemu všemu je tato novinka dobrá, ovšem reálné zkušenosti jsou reálné zkušenosti. Takže, v čem všem vám tato novinka v budoucnu může pomoci?

Začneme fakticky. Oproti první generaci dokáží nové iPhony navázat komunikaci s podporovanými zařízeními až na trojnásobnou vzdálenost. To vše navíc s velkou úsporou energie, nový čip je vyroben 7nm výrobní technologií, zatímco čip UWB 1. generace byl vyroben 16nm výrobní technologií. To znamená, že tranzistory se změnily, jsou tedy i méně energeticky náročné. Ve výsledku to může znamenat, že jakmile Apple představí AirTag s čipem UWB 2. generace, namísto 1 roku vydrží roky 2 až 3, záležet bude i na optimalizaci a „vytížení“ AirTagu v režimu „Ztraceno“.

A jak tuto novou generaci čipu využijete v reálném životě právě dnes? Pokud máte vy i váš přítel nový iPhone generace 15, můžete ho díky funkci Přesné hledání (Precision Finding) najít mnohem rychleji a hlavně detailněji, jak se dozvíme i na webu Applu. Při prezentaci Apple ukazoval situaci na tržišti, kdy se dvojice hledá právě díky funkci Přesné hledání. V reálném životě si dokážeme představit více situací, kdy se podobná funkce může hodit. Například na hudebním koncertu, který se koná klidně i v interiéru, nebo třeba v lese. Zkrátka na místech, kde je telefonické spojení většinou k ničemu, případně dokonce nemožné. Pro úplnost dodáme, že hledání přítel pomocí funkce Přesného hledání s využitím čipu UWB 2. generace funguje jen u iPhonů, v Apple Watch 9 a Apple Watch Ultra 2 je tento čip také, ale slouží jen pro vyhledávání propojeného iPhonu z řady 15.

Jak hledat své přátelé pomocí Přesného hledání?

ujistěte se, že vy i protistrana máte poslední generaci iPhonu

otevřete aplikaci Najít

klikněte na záložku Lidé ve spodní části obrazovky a následně klepněte na jméno přítele, kterého hledáte

ve spodní části obrazovky a následně klepněte na jméno přítele, kterého hledáte pokud žádného přítele nevidíte, je možné, že bude nejdříve nutné povolit sdílení polohy (přes symbol +)

pokud nejste dostatečně blízko, klepněte na tlačítko Navigovat , které vás přiblíží poloze pomocí GPS

, které vás přiblíží poloze pomocí GPS pokud se ocitnete blízko hledané osoby (zhruba 30 metrů), stačí klepnout na tlačítko Hledat (V blízkosti) , čímž zároveň upozorníte přítele, že jej hledáte

, čímž zároveň upozorníte přítele, že jej hledáte pokud jste vzdálení více než 15 metrů, zobrazí se informace, že jste Daleko a máte zkusit jiný směr

a máte zkusit jiný směr jakmile se přiblížíte, zobrazí se šipka, která vás bude navigovat na místo – pokud půjdete správným směrem, šipka bude zelená, zobrazí se i vzdálenost v metrech

v průběhu hledání můžete s protistranou komunikovat pomocí ikony obálky v pravém dolním rohu obrazovky

ukončení hledání provedete stisknutím symbolu × v levém dolním rohu

Další smysl čip UWB 2. generace získá v momentě, kdy Apple aktualizuje i další příslušenství, například zmíněný AirTag. Bohužel, dle posledních zpráv to vypadá, že představení druhé generace AirTagu se odsouvá.