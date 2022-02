Přichází éra „bezdrátu“ i do světa notebooků? Craob-X nemá ani jeden konektor

Komerční realizace vize kompletně „bezdrátového“ smartphonu prostého jakýchkoliv konektorů je nepochybně blízko. Nepřímým důkazem je toho ostatně například i nabíjení MagSafe u novějších iPhonů nebo již starší počin z dílny MEIZU.

Myšlenka bezdrátového zařízení si však překvapivě našla své zastánce i ve světě notebooků. O její realizaci se zastala neznámá společnost Craob, která na svých stránkách prezentuje zařízení Craob-X. Jedná se o snadno přenositelný notebook bez jakýchkoliv konektorů, který se nabíjí bezdrátově, a to podobným způsobem jako právě MagSafe. Jak to vypadá v praxi?

Craob X: World’s First Portless Laptop on The Way (Exclusive Leak)https://t.co/juFjXo1EmX#CRAOB #innovation #technology #leaks #laptops