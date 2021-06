Lenovo chce bezdrátově napájet notebooky

Fotografie: Lenovo

I když má bezdrátové nabíjení telefonů své nedostatky ve srovnání s kabelovou verzí, kdo si jej jednou oblíbí, nedá na něj dopustit. A poslední rekordy v této oblasti ukazují, že takovéto výkony by stačily nejenom na napájení telefonů, ale i náročnějších zařízení. Asi byla taková úvaha lidí z Lenova, kteří se rozhodli, že takovou možnost dostaneme i u některých jejich notebooků. Dobrou zprávou je, že šanci dostanou i starší modely. Ta špatná naopak, že namísto obvyklé technologie Qi sáhla firma po relativně neznámé technologii Power by Contact od Energy Square.

Samotná sada pak zahrnuje 3,2 mm tlustou nabíjecí podložku, kterou připojíte k síti a položíte na stůl, a přijímač, jenž se zapojí do USB-C notebooku. Nabíjení pak probíhá automaticky po přiblížení s 93% účinností. Maximálně takto lze přenést až 65 W. Pokud se vám nápad líbí, poznačte si jeho název Go Wireless Charging Kit. Zároveň si připravte zhruba 3,5 tisíce korun. Také je potřeba počkat až do října, kdy se Lenovo chystá představit celou sadu bezdrátového příslušenství pro notebooky.