Přechod ze starých hodinek na nové je teď výhodnější než kdykoli předtím

Fotografie: Mobil Pohotovost

Právě teď je ideální doba na obměnu starých smartwatch za nové. U Mobil Pohotovosti nyní totiž dostanete o 20 % více za své chytré hodinky, a to díky nové službě Koupíš, Prodáš. Získáte tak výrazně vyšší výkupní cenu a při výběru nových smartwatch navíc ještě ušetříte.

Vůbec nejvýhodnější je momentálně koupě hodinek od Samsungu. Na všechny modely se vztahuje zmíněný bonus 20 % a pokud se rozhodnete pro nové Galaxy Watch3, které mimochodem nedávno získali ocenění v nezávislém testu od dTest, čeká na vás ještě dodatečná sleva 1 500 Kč.

Jestliže se tedy například rozhodnete upgradovat z Galaxy Watch Active právě na Galaxy Watch3, vyjde vás novinka jen na 6 450 Kč. Na hodinky totiž získáte slevu 1 500 Kč, a ještě si cenu ponížíte o 1 700 korun za původní smartwatch, plus bonus 340 Kč. Výslednou cenu si navíc můžete rozdělit do 26 měsíčních splátek a v tomto případě by vás nové Galaxy Watch3 vyšly jen na 275 Kč měsíčně.