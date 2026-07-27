Nový trik podvodníků? Naprosto vás zahltí mnoha telefonáty za sebou

Podvodné zprávy, telefonáty či aplikace? Jedné věci se zbavíte, další dvě se objeví. Zdá se to jako nekonečný boj, ale rezignace není na místě. V posledních dnech se Českou republikou přehnala zbrusu nová vlna telefonních podvodů, před kterými varuje nejen Policie České republiky (viz policie.gov.cz), ale i samotní lidé ve specializovaných skupinách například na Facebooku (viz facebook.com). Vše dle dostupných informací spočívá v tom, že i když telefon s jasným podvodem položíte, organizovaný tým podvodníků vám záhy volá znovu. Během například pouhé hodiny může jít i o desítky nevyžádaných hovorů, které vás samozřejmě obtěžují.
V dnešní době není nijak těžké čísla ihned blokovat alespoň na úrovni vašeho telefonu, avšak v této nové vlně podvodů bylo pokaždé telefonováno z jiného telefonního čísla, což komplikuje stav blokování, kdy musíte postupně „vyřadit“ všechna čísla, která se vás snaží podvést. Obsah podvodných hovorů se může lišit, ale cíl bývá jediný, získat peníze od důvěřivých lidí.
Po přijetí neznámého čísla se můžete dozvědět, že vám volá Policie České republiky či banka o tom, že si na vaše jméno někde bere úvěr. V takových situacích je vhodné zavěsit a vše ověřit ve vaší bance, kam si zavoláte sami. Tímto krokem nejen nebudete jednat zbrkle, ale především obejdete tzv. spoofing. Co to je? Jde o využívaní čísel zavedených institucí, ačkoliv ve skutečnosti volá někdo jiný, zpravidla podvodník. Vy tak máte pocit, že vám skutečně volá někdo z banky, protože mobil například i sám rozpozná číslo.
Setkat se můžete i s podvody ohledně nedoručených balíčků, typicky například z Temu a jiných čínských obchodů. V telefonu jste vyzváni k doplnění údajů, jinak vám budou účtovány poplatky za uskladnění. Tito podvodníci často hovoří poměrně špatnou češtinou a vy tak máte naštěstí další vodítko, jak nenaletět a především po telefonu nesdělovat osobní údaje.
Kromě blokací podvodných čísel, je můžete i nahlásit operátorům, a to prostřednictvím linky 7726. Na toto číslo pošlete SMS zprávu s číslem, které vám volalo a kdy vám volalo. Případně můžete zaslat i podvodnou SMS zprávu. Důležité je, že je to vždy zcela zadarmo a využít jej můžete od všech tří operátorů.