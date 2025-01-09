Poslední šance. Bestseller Xiaomi 14T uloví ve výprodeji jen ti nejrychlejší

Zbývá posledních pár kusů
Xiaomi 14T je přesně ten typ telefonu, který dokáže vyhovět každému. Na první pohled působí čistě a elegantně, ale uvnitř má dost výkonu na to, aby zvládl všechno, od běžného scrollování až po náročnější aplikace. Displej je plynulý a ostrý, takže ať sledujete videa, projíždíte sociální sítě nebo hrajete náročné hry, vše působí hladce a bez záseků. Foťák, na kterém se podílela společnost Leica, si poradí s momentkami za světla i šera, a výsledky vypadají skvěle i bez složitého nastavování.
A když trávíte den venku, nemusíte řešit, kde je nejbližší zásuvka. Baterie s kapacitou 5000 mAh totiž vydrží klidně od rána do večera. Pokud navíc rádi využíváte chytré funkce, potěší vás, že telefon zvládá i pokročilé AI nástroje, a to kompletně v češtině.
- Xiaomi 14T za 8 990 Kč (původně za 9 990 Kč)
Ušetřete ještě víc
Už tak výhodnou cenu můžete snížit o dalších 800 Kč díky výkupnímu bonusu. Stačí, když u Mobil Pohotovosti prodáte své staré zařízení.