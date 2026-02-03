mobilenet.cz na sociálních sítích

Poslech hudby nikdy nebyl lepší. Huawei představuje FreeBuds Pro 5 s duální ANC

Fotografie: Huawei

Hudba nás provází každým dnem – podbarvuje naše emoce, dodává energii i pomáhá zpomalit. Někdy nás nabije, jindy uklidní nebo jen nenápadně doplní pracovní soustředění. Skutečnou hloubku jí ale dává kvalitní poslech. I proto uvedl Huawei na trh sluchátka FreeBuds Pro 5, který přináší špičkový zvuk, účinné aktivní potlačení hluku (ANC) i srozumitelné hovory v rušném prostředí. Přepracovaný design je navíc o 6 % lehčí a o 10 % menší, takže sluchátka pohodlně padnou do uší a vydrží v nich celý den.

Potlačení hluku, které opravdu funguje

Huawei na trh přichází s další novinkou. Tentokrát se jedná o sluchátka FreeBuds Pro 5, která se jako jediná na světě mohou chlubit duálním systémem ANC, tedy funkcí aktivního potlačení hluku. Dva měniče, každý s vlastní funkcí, pracují společně, aby eliminovaly okolní hluk. Nízkofrekvenční měnič se postará o dunění a vibrace, naopak vysokofrekvenční měnič rychle neutralizuje ostré a náhlé zvuky. A to vše v kombinaci s AI technologií, která upravuje protihlukové vlny v reálném čase až 400 000krát za sekundu. Díky tomu se sluchátka automaticky přizpůsobí tak, aby poskytovala optimální výkon při potlačení hluku, který byl ve srovnání s předchozí generací vylepšen o 220 %.

Huawei FreeBuds Pro 5

Kromě vytváření ticha HUAWEI FreeBuds Pro 5 inteligentně upravují i vaše zvukové prostředí. Díky duálnímu akustickému systému a pokročilému audio kodeku L2HC 4.0 zní hudba živě, čistě a detailně. Basové linky jsou hluboké a pevné, výšky jasné a každý tón zní tak, jak má – ať už posloucháte koncert, podcast nebo film. 360° prostorový zvuk s detekcí pohybu hlavy vás vtáhne přímo do děje. Čtyři různé zvukové profily pak umožní vždy nastavit poslech podle nálady nebo situace. Výhodou je i funkce Adaptive Volume, která automaticky upravuje hlasitost médií v reakci na měnící se okolní hluk, od tiché knihovny po rušnou ulici. Zajišťuje tak optimální čistotu poslechu bez jakéhokoli ručního zásahu.

Huawei FreeBuds Pro 5

Hovory, které neodfoukne ani silný vítr

Díky systému tří mikrofonů zůstanou vaše hovory vždy jasné a čisté. Inteligentní AI dokáže odlišit váš hlas od okolního hluku, takže i v hlučné tramvaji nebo v kavárně slyší druhá strana jen vás. I při hluku 100 decibelů a silném větru o síle až 10 m/s zůstává každý hovor přirozený a čistý.

Huawei FreeBuds Pro 5

Kvalita poslechu hudby a hovorů však není jediná oblast, na kterou se Huawei při výrobě sluchátek zaměřil. FreeBuds Pro 5 jsou také o 10 % menší a o 6 % lehčí než předchozí generace a díky ergonomickému tvaru sedí bezpečně a pohodlně v uchu. Změny se dočkalo i pouzdro sluchátek, které je o 5,5 % menší než jeho předchůdce. Odolnost proti prachu a vodě IP57, kterou se sluchátka vyznačují znamená, že je můžete vzít kamkoli – na sport, do deště nebo na cesty – aniž byste museli řešit jejich ochranu.

Snadné propojení a sdílení hudby

Oproti sluchátkům jiných značek se Huawei FreeBuds Pro 5 pyšní možností připojení k zařízením se systémem IOS i Android. Zároveň je možné novinku od Huawei připojit ke dvěma zařízením najednou, takže plynule přepnete z telefonu na počítač. Funkce Audio

Huawei FreeBuds Pro 5

Sharing pak umožní sdílet hudbu nebo film s dalším párem kompatibilních sluchátek Huawei, což oceníte při společném poslechu s přáteli nebo rodinou.

Dostupnost a cena

Huawei FreeBuds Pro 5 jsou dostupná od 26. února 2026 v bílé, černé, šedé a pískové variantě na oficiálním e-shopu Huawei a u prodejce Alza za cenu 4 999 Kč. Pokud ovšem sluchátka pořídíte do 5. dubna, můžete na nákup využít 10% slevu.

FreeBuds Pro 5 nejsou jen kouskem technologie. Jsou společníkem pro každý den. Díky nim si každý moment užijete naplno, ať už jste doma, na cestách, v ruchu velkoměsta nebo v přírodě.

