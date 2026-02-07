Posíláte SMS „přes Samsung“? Brzy budete mít útrum a dostanete náhradu od Googlu

Způsob, jakým posíláme klasické textovky, se za poslední roky výrazně proměnil. Od dedikovaných SMS aplikací, které byly pevnou součástí starších operačních systémů, jsme se posunuli k jednotnému řešení. V případě smartphonů s Androidem jsou jím Zprávy Google. Ještě populárnější jsou dnes sice různé chatovací platformy, které klasické SMS (byť modernizované o standard RCS) v mnoha případech zcela vytlačily, pro běžné zprávy je však nativní aplikace stále klíčová.
To platí i pro majitele smartphonů značky Samsung. Jihokorejský výrobce dlouhodobě nabízel vlastní aplikaci Samsung Zprávy, už dříve však avizoval její brzké ukončení. K tomu dojde právě tento měsíc, čímž se definitivně uzavře jedna velká softwarová éra. Postupné opouštění vlastní aplikace přitom započalo už v roce 2022, kdy Samsung začal do svých telefonů předinstalovávat řešení od Googlu, aby o dva roky později na vybraných trzích vlastní aplikaci z novinek zcela vyřadil. Definitivní tečku za její existencí pak výrobce naplánoval na červenec 2026.
Aplikace tak během tohoto měsíce přestane fungovat na všech zařízeních s výjimkou starších telefonů Galaxy běžících na Androidu 11 a starším. Samotný přechod na Zprávy Google má být pro uživatele maximálně komfortní a v podstatě automatický. Za zmínku stojí také „poznámky pod čarou“, které k přechodu uvádí Samsung na svých stránkách.
- Všechny zprávy a konverzace budou automaticky přeneseny z aplikace Samsung Zprávy do aplikace Zprávy Google. Doba potřebná k dokončení tohoto přenosu však závisí na množství dat. Vezměte prosím na vědomí, že úplný přenos dat zpráv může trvat až přibližně 24 hodin.
- Starší generace hodinek s operačním systémem Tizen (tj. hodinky uvedené na trh před modelem Galaxy Watch4) nepodporují Zprávy Google. Po ukončení podpory aplikace Samsung Zprávy proto na těchto starších hodinkách se systémem Tizen již nebude možné zobrazit kompletní historii konverzací. Uživatelé však budou moci na hodinkách i nadále číst a odesílat nové textové zprávy.
- Jakmile bude aplikace Samsung Zprávy zrušena, nebude již možné jejím prostřednictvím odesílat zprávy z telefonu, s výjimkou tísňových linek nebo nouzových kontaktů definovaných v zařízení. Kromě toho bude přerušena také služba kontinuitních zpráv „Volání a textové zprávy na dalších zařízeních“, která byla s aplikací Samsung Zprávy dostupná na telefonech, tabletech a počítačích.
- U zařízení Samsung vydaných před rokem 2022 může změna aplikace pro zasílání zpráv dočasně narušit probíhající RCS konverzace. Tyto RCS konverzace se však obnoví, jakmile obě strany přejdou na Zprávy Google. Posílání zpráv formou SMS a MMS zůstane během tohoto období plně k dispozici.
- Majitelé modelů řady Galaxy S26 a novějších zařízení již nemohou aplikaci Samsung Zprávy stáhnout z obchodu Galaxy Store. U všech ostatních zařízení bude možnost stažení této aplikace z Galaxy Store ukončena bezprostředně po jejím vypnutí v červenci 2026.
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