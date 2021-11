Popularitu seriálu Hra na Oliheň zneužívají tvůrci malwaru

Fotografie: Netflix

V současné se době se z vlny popularity těší seriál Hra na oliheň, který můžete vidět na Netflixu. U populárních věcí je však zpravidla problém s tím, že se na nich snaží přiživit i ti méně poctiví. Pro uživatele a diváky se pak objevují v krajním případě i závažné bezpečností hrozby.

Od září do října 2021 objevili analytici společnosti Kaspersky několik desítek různých škodlivých souborů, jejichž názvy obsahují slova Squid Game (Hra na oliheň). Ve většině případů tyto soubory obsahovaly trojské koně schopné instalovat na napadené zařízení další škodlivý software, ale i další druhy trojanů a adware. Jedním ze schémat útoku byla nabídka animované verze prvního dílu Hry na oliheň, při jejímž spuštění se zároveň nepozorovaně spustil trojský kůň, který mohl krást data z různých prohlížečů a odesílat je zpět útočníkům. V jedné ze složek napadeného zařízení se také vytvořil zástupce, jehož prostřednictvím bylo možné trojského koně spustit při každém startu systému.

Popularity Hry na oliheň zneužívají i tvůrci mobilního malwaru. Uživatelé, kteří si chtěli stáhnout epizodu tohoto seriálu, si místo toho stáhli a instalovali na svůj smartphone nebo tablet trojského koně. Při každém spuštění zařízení se tento trojský kůň ptá řídícího serveru, jaké úkoly má provést. Může jít například o otevření záložky v prohlížeči nebo odeslání SMS na čísla přijatá z řídícího serveru. Tento trojan se vyskytuje v neoficiálních obchodech s aplikacemi a na různých portálech o populárních aplikacích, hrách a knihách.

„Že se stane Hra na oliheň novým hitem, byla jen otázka času. Stejně jako u jakéhokoli jiného trendového tématu mají kyberzločinci celkem jasnou představu o tom, co bude fungovat a co ne. Čím větší humbuk je okolo Hry na oliheň, tím více vzniká phinshingových stránek, které nabízí ke koupi převleky, v nichž jsou oblečeni herci tohoto seriálu, nebo zvou uživatele k hraní her inspirovaných touto sérií. Netřeba dodávat, že uživatelé nakonec přijdou o data, peníze a na jejich zařízení se nainstaluje malware. Proto by si měli dávat bedlivý pozor na to, aby při hledání zdroje pro streamování seriálu nebo nákupu zboží ověřovali pravost internetových stránek,“ upozorňuje Anton V. Ivanov, bezpečnostní expert společnosti Kaspersky.