Pomátl se? Šéf Nothingu vzkazuje Applu: „Ukradnu vám zákazníky“

Mladá technologická společnost Nothing, která se od svého vzniku snaží profilovat jako nekonvenční alternativa na trhu s chytrými telefony, opět poutá pozornost médií. Její spoluzakladatel a CEO Carl Pei se totiž na sociálních sítích postaral o rozruch, když adresoval přímé varování technologickému gigantu z Cupertina. Prohlásil totiž, že Nothing plánuje systematicky přebírat zákazníky Applu.
Tento krok ze strany poměrně malé společnosti nicméně není v technologickém světě žádnou novinkou. Menší značky a ambiciózní startupy často využívají takzvaný „partyzánský marketing“, v rámci něhož přímo jmenují výrazně větší a zavedenější konkurenty. Hlavním cílem této strategie je přitom vytvořit v podvědomí spotřebitelů přímou asociaci mezi oběma brandy. Tím, že se Nothing veřejně staví do pozice vyzyvatele Applu, se snaží u veřejnosti vyvolat dojem, že obě firmy hrají stejnou ligu a nabízejí srovnatelné alternativy.
Ačkoliv jsou podobná prohlášení mediálně vděčná, odborná veřejnost samozřejmě zůstává skeptická, včetně nás.
Načíst všechny komentářePřidat názor