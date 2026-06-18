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Pomátl se? Šéf Nothingu vzkazuje Applu: „Ukradnu vám zákazníky“

Marek Vacovský
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Pomátl se? Šéf Nothingu vzkazuje Applu: „Ukradnu vám zákazníky“
Fotografie: Nothing
  • Zakladatel technologické značky Nothing Carl Pei zveřejnil na svém instagramovém profilu video, ve kterém otevřeně vyzývá americký Apple
  • Chce oslovit uživatele iPhonů, kteří podle něj pociťují s platformou iOS stereotyp a nudu

Mladá technologická společnost Nothing, která se od svého vzniku snaží profilovat jako nekonvenční alternativa na trhu s chytrými telefony, opět poutá pozornost médií. Její spoluzakladatel a CEO Carl Pei se totiž na sociálních sítích postaral o rozruch, když adresoval přímé varování technologickému gigantu z Cupertina. Prohlásil totiž, že Nothing plánuje systematicky přebírat zákazníky Applu.


Tento krok ze strany poměrně malé společnosti nicméně není v technologickém světě žádnou novinkou. Menší značky a ambiciózní startupy často využívají takzvaný „partyzánský marketing“, v rámci něhož přímo jmenují výrazně větší a zavedenější konkurenty. Hlavním cílem této strategie je přitom vytvořit v podvědomí spotřebitelů přímou asociaci mezi oběma brandy. Tím, že se Nothing veřejně staví do pozice vyzyvatele Applu, se snaží u veřejnosti vyvolat dojem, že obě firmy hrají stejnou ligu a nabízejí srovnatelné alternativy.

Ačkoliv jsou podobná prohlášení mediálně vděčná, odborná veřejnost samozřejmě zůstává skeptická, včetně nás.

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Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Tak snaží se kopírovat jabko dobře. Taky nabízí často průměrný hw za nadprůměrný prachy. Jestli to bude stačit na odkládání zákazníků? Na to je asi snadná odpověď.
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Pc Wifi
Pc Wifi
1.4. neni... tak nevim :o) Nothing... uz jen to slovo co ne/znamena stačí. Verim ze efekt bude opacny a Apple opet ziska nove ovečky a zjevne právem.
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David Rajtr
David Rajtr
Značka co ročně prodá nějaký milion telefonů, chce jít po zančce která jich prodá přes 200 milionů. Měl by se jít z té opice vyspat.
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