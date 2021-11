Podvodníci využili Google Ads ke krádeži kryptoměn v hodnotě více než 11 milionů Kč

Check Point Research varuje před podvodníky, kteří zneužívají službu Google Ads ke krádežím kryptopeněženek. Během jednoho víkendu byly ukradeny kryptoměny v hodnotě stovek tisíc dolarů. Hackerům se podařilo dostat na přední místa ve vyhledávači Google reklamy, které napodobovaly oblíbené peněženky a platformy, jako jsou Phantom App, MetaMask a Pancake Swap. Reklamy obsahovaly škodlivý odkaz, který přesměroval oběť na podvodnou webovou stránku, která kopírovala původní webové stránky peněženky. Jakmile uživatelé zadali svá hesla k peněženkám, kyberzločinci je využili ke krádežím.

CheckPointSW: Are you a #crypto wallet user? @_CPResearch_ has discovered a massive search engine #phishing campaign that has resulted in hundreds of thousands of dollars being lost. Learn more, here: https://t.co/8F3aKKQvhg #cybersecurity #Cryptocurren… pic.twitter.com/crjcuTp5X1