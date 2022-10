Tlačítkové telefony ani v roce 2022 nevymizely a zřejmě se to nestane ani v letech následujících. Jejich skupinku rozšířila Nokia 8210 4G, která se staví do role moderně vypadajícího mobilu, který k běžnému volání a SMS přidává podporu sítí 4G, přehrávač hudby či možnost stáhnout si několik nových her. Je to však správná cesta?

Znovuzrození značky Nokia pod hlavičkou HMD Global provází od samotného počátku linie telefonů, které více či méně odkazují na legendy z dob dávno minulých. Z období, kdy Finové nejen kralovali trhu s mobilními telefony, ale také určovali trendy. Vše začalo v roce 2017 obnovenou Nokií 3310, které se prodává dodnes, a lze říci, že šlo o trefu do černého. O rok později dorazila reinkarnace Nokie 8110 s výsuvným krytem, kterou pamětníci mohou znát z filmu Matrix. Následovaly další, bohužel už méně úspěšné pokusy a v letošním roce to výrobce zkouší opět. Tentokrát padla volba na Nokii 8210, která se původně představila v roce 1999, tedy před 23 lety.

Ta vše sází na vzhled, protože výbava je v podstatě kopií mnoha dalších modelů a vyčnívá z ní snad jen podpora sítí 4G.

Technické parametry Nokia 8210 4G Kompletní specifikace Konstrukce 131,3 × 56,2 × 13,8 mm , 107 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT TN, 2,8" (240 × 320 px) Fotoaparát 0,3 Mpx (640 × 480), LED dioda Chipset Paměť vnitřní paměť: 128 MB , paměťové karty: microSDHC Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: ne , Bluetooth: 5.0, NFC: ne Operační systém Nokia S30+ Akumulátor 1 450 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost září 2022, 1 999 Kč

Obsah balení: mini krabička

Při koupi nové Nokie 8210 4G vás možná překvapí prodejní balení, které je až nezvykle malé. Záhy zjistíte, že důvodem je fakt, že výrobce v podstatě nic nepřibalil. Kromě telefonu je v krabičce už jen nabíječka a štos návodů. Upozornit musíme i na fakt, že jde skutečně jen a pouze o nabíječku s neodpojitelnou kabelovou částí. Pakliže budete chtít telefon propojit s počítačem, musíte využít vlastní datový kabel.

Nelíbilo se nám chybí USB kabel

Konstrukční zpracování a klávesnice: psaní poslepu

Pokud vás na nové Nokii 8210 4G skutečně něco zaujme, je to její vzhled. Minimálně značnou snahu o to, přiblížit se originálu, výrobci upřít nemůžeme. Modrý odstín, světlé lemování displeje a částečně i klávesnice, to vše probouzí vzpomínky těch, který si pamatují původní Nokii 8210. Za to tedy patří výrobci palec nahoru. Rovnou ale musíme dodat i stinnou stránku věci. Zatímco v roce 1999 byla řada 8xxx vyčleněna prémiovým kouskům, dnes zde máme telefon za necelé dva tisíce korun. Zůstaly zachovány plastové materiály, ale ty jsou matné a od pohledu jednoduše laciné.

Oproti původnímu modelu také mobil výrazně narostl, je zásadně vyšší a širší. Naopak hmotnost je na dnešní poměry nízká, pouhých 107 gramů. V ruce se drží pohodlně, přeci jen o 20 let později jsme si navykli na zcela jiné rozměrové standardy mobilních telefonů.

Zhruba polovinu čelní strany zabírá displej, pod kterým se nachází čtyřsměrná klávesa s potvrzujícím středem, dvě funkční klávesy a tlačítka pro příjem a ukončení hovoru. Ještě o něco níže je alfanumerický blok kláves. Každé tlačítko má shodnou velikost i tvar a také rozestupy. Co to znamená? Během chvilky můžete psát poslepu, což někdo jistě může ocenit.

Na horní hraně se kromě 3,5mm jacku nachází také svítilna ve formě LED. Je poměrně výkonná a v noci vám telefon spolehlivě posvítí na cestu či na zámek dveří. Na spodní hraně je nezbytný nabíjecí a datový konektor, ale bohužel jde o prastaré microUSB.

Líbilo se nám perfektně padne do ruky

pohodlná klávesnice

Nelíbilo se nám velmi levně vyhlížející plasty

Displej: žádný zázrak se nekoná

V případě TFT TN displeje se vracíme zhruba o dekádu nazpět. Úhlopříčka se zastavila na 2,8 palcích a rozlišení na tradiční hodnotě QVGA. Rastr je jasně viditelný a veškerá písmena v prostředí nepříjemně kostrbatá. Jas má vcelku široký rozsah, nicméně na čidlo automatické regulace se nedostalo. Vystačit si musíte s 5 manuálními kroky úrovně jasu. Čitelnost je slušná i venku, opět s přihlédnutím k ceně. Překvapila čitelnost z úhlů, kdy barvy téměř nepřechází do inverzního stavu. Výjimkou je tradičně pohled co nejvíce seshora. Jde o paradoxní stav, neboť tímto neduhem displeje před lety rozhodně netrpěly. Ochrana zobrazovače není svěřena odolnému sklíčku, avšak prozatím se na něm škrábance neobjevily.

Líbilo se nám velký displej (na poměry tlačítkových modelů)

Nelíbilo se nám mizerné rozlišení

Zvuk: nezbytný standard

Hlasitý reproduktor se nachází na zadní straně, což logicky příliš vhodné umístění není, ale příliš často jej zřejmě využívat nebudete. O kvalitě se příliš hovořit nedá, ale pro hlasitý odposlech hovorů či občasný poslech rádia je dostačující. K dispozici je i 3,5mm jack, není tak problém připojit jakákoliv sluchátka. Kvalita zvuku sice nijak nenadchne, ale nenáročnému uživateli to vadit určitě nebude.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Nelíbilo se nám kvalita reproduktoru mohla být lepší

Hardware a software: nenadchne

Nokia 8210 4G je vybavena procesorem UniSoc T107, 8MB operační pamětí a po prvním zapnutí na vás bude čekat zhruba 27MB interní paměť. Jednotky jsme si nespletli… Naštěstí prostor můžete rozšířit paměťovou kartou o velikosti až 32 GB. U telefonu tohoto typu však na specifikacích tolik nesejde. Mnohem více záleží na operačním systému, jeho možnostech a optimalizaci.

HMD Global, který je výrobcem Nokie 8210 4G, nasazuje v drtivé většině tlačítkových modelů prostředí Series S30+. Na první pohled působí podobně jako dávné S40, případně S30, avšak zdaleka již nemá tolik možností, navíc je tentokrát i vcelku pomalé. Pohotovostní displej je poměrně chudý a zobrazuje jen nutné informace. Hlavní menu lze zobrazit jako matici seznamu ikonek 3×3, případně formou jedné obrovské ikony s popiskem. V nastavení lze měnit velikost písma pro menu, zprávy a kontakty. V praxi jsem však žádnou změnu nepozoroval.

Hlavní menu je jednoduché a přehledné

Menu je až překvapivě bohaté na funkce, avšak brzy zjistíte, že tolik toho telefon zase neumí. Telefonní seznam je například jen jednopoložkový a ke každému jménu lze přidat jen jedno číslo. V seznamu kontaktů lze naštěstí vyhledávat pomocí postupného psaní jména. Vyzvánění je možné přiřadit každému kontaktu, což se může hodit. Editor zpráv je podobný starším Nokiím a je společný pro textové i multimediální zprávy. Nechybí informace o počtu zbývajících znaků, dokonce ani slovník T9. Pro mladší ročníky: jde o způsob rychlého zadávání textu stiskem každé klávesy jen jednou. Slovník se snaží nabídnout slovo, které by se vám mohlo hodit, přepnutí slov probíhá hvězdičkou.

Kalendář toho bohužel moc neumí

Ve znamení jednoduchosti pokračuje kalendář s pouze měsíčním náhledem. Událost jde přidat, avšak jen jednoho druhu a s obyčejným připomenutím. Na opakovaní zapomeňte. Mezi aplikacemi lze nalézt prohlížeč Opera mini či Počasí. Dokonce zde figuruje logo Facebooku, avšak jde pouze o odkaz, který v Opeře mini otevře mobilní verzi webových stránek Facebooku. V Extra nabídce lze najít stopky, minutku a převodník měn. Bohužel nikde nenajdete ani základní e-mailový klient.

V telefonu je několik her, ale pouze Had lze hrát bez omezení

V telefonu se nachází také poměrně hodně her, a to na různých místech. Velkým zklamáním však je, že takřka vždy jde o demo verze s omezenými pokusy na hraní. Celé hry si musíte dokoupit. Jedinou hrou, kterou můžete hrát bez omezení, je oblíbený Had. Telefon díky podpoře paměťových karet a 3,5mm jacku poslouží i jako hudební přehrávač. Ten je opět jednoduchý a například nezvládá třídění dle interpretů či alb. Jednoduše hraje vše ze složky. Zvládá hrát opakovaně, náhodně a bonusem je zobrazení obrázku alba, pokud je k souboru přiřazen. Pokud vám nebude stačit vlastní hudba ve formátech MP3 či AAC, můžete zapnout rádio. To mimochodem dokáže automaticky naladit stanice ve vašem okolí a hraje i bez připojených sluchátek.

Líbilo se nám přehledné prostředí

rádio hraje i bez sluchátek

Nelíbilo se nám velikost písma reálně měnit nejde

velmi jednoduché základní aplikace

zbytečná nabídka her

Výdrž baterie: týden standardem

Baterii s kapacitou 1 450 mAh můžete uživatelsky vyměnit. Výdrž je značně variabilní. Pokud budete pouze volat a psát SMS, počítejte přibližně s 10denní výdrží. Jakmile začnete mobil více využívat, například poslouchat hudbu nebo se odvážíte využít datové přenosy, klesá stav baterie o poznání rychleji. Obecně však lze říci, že týden nebudete muset nabíječku. Mobil si na ní pobyde většinou necelé dvě hodiny.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

vyměnitelná baterie

Konektivita: internet pro dobrodruhy

Již jsme si řekli, že je telefon vybaven microUSB. Konektor slouží k nabíjení i přenosům dat, a to i do interní paměti. Bezdrátově mobil komunikuje skrze Bluetooth 5.0. Pokud jde o mobilní sítě, můžete se spolehnout i na podporu 4G a též hovorů skrze VoLTE. Díky zmíněné Opeře mini se lze i poměrně svižně dostat na internet. Bohužel dnešní webové stránky nejsou, a to ani v těch nejúspornějších variantách, uzpůsobeny takto malému displeji a konzumovat jakýkoliv obsah je velmi nekomfortní.

Líbilo se nám Bluetooth 5.0

podporuje LTE

Fotoaparát: naprostá zbytečnost

Na zadní straně je integrovaný digitální fotoaparát, který nijak nevyčnívá nad okolní povrch. To je sice fajn, ovšem jen do doby, než zjistíme, že má VGA rozlišení. Abychom absurdnost přítomnosti fotoaparátu náležitě demonstrovali, napíšeme si rozlišení číselně – 640 × 480 pixelů. To nabízely telefony před téměř 20 lety, takže je jasné, že díru do světa s ním Nokia 6310 rozhodně neudělá.

Telefon samozřejmě nemá automatické ostření ani přisvětlovací diodu. V nastavení aplikace je však až nečekaně mnoho možností. Můžete si například zapnout vysokou kvalitu, ačkoliv to zní úsměvně, dále nechybí úprava expozice, kontrastu, jasu, vyvážení bílé i noční režim. Počítat můžete se samospouští či několika základními efekty. Netřeba dodávat, že ať budete s nastavením dělat cokoliv, dopad na snímek to v podstatě nebude mít.

Na testovacích fotografiích můžete vidět, že je špatně vše, co jen může být. Vyjmenovávat zde veškeré problémy by bylo poněkud zdlouhavé. Vše lze shrnout tím, že snímky jsou i ve dne tak zašumělé a neostré, že je občas problém rozpoznat, co jste vlastně vyfotili. Nešvary vyplouvají na povrch i na malém displeji, prohlížení na větším zobrazovači počítače je vyloženým utrpením.

Nelíbilo se nám fotografování standardně v režimu na výšku

velmi nekvalitní snímky

Zhodnocení: hodí se vůbec někomu?

Nokia 8210 4G je dalším tlačítkovým telefonem v řadě, která se snaží postavit úspěch na tom, že sází na nostalgii z let dávné minulých. A ano, vzhled se povedl, účel splnil. Na druhou stranu jen kvůli vzhledu si levný telefon málokdo bude kupovat. Do hry pak tedy vstupuje displej, ovládání, prostředí a výdrž. Displej se příliš nepovedl, totéž platí pro prostředí. Naopak ovládání je slušné a pohodlné, psaní na klávesnice pak přímo velmi dobré. S výdrží budete také spokojeni. Funkce navíc, jako je internet či přehrávač hudby, jsou sice fajn, ale koncoví uživatelé je spíše nevyužijí.

Podstatnou výhodou, kterou Nokia 8210 přináší, je podpora sítí LTE (4G). Ani ne tak kvůli přístupu na internet, ale řeč je hlavně o kvalitních hovorech skrze VoLTE. Díky tomu má totiž perspektivu sloužit nenáročným uživatelům dlouhé roky, a to i v případě, že by došlo k vypínání 2G sítí.

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz