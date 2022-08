Podívejte se, jak dopadl Nothing Phone (1) v testu odolnosti

Fotografie: Nothing

Prvotina výrobce Nothing se může kromě originálního designu v podání několika stovek LED na zádech pochlubit také hliníkovými rámečky a dvojicí skel Gorilla Glass 5, která by měla zařízení ochránit před škrábanci a prasklinami. Novinku se tak rozhodl otestovat známý YouTube kanál PBKreviews, který s telefonem provedl několik „drop testů“.

Nothing Phone (1) podstoupil sérii pádů s nasazeným ochranným sklem, které instaluje přímo výrobce, a to hned z několika různých výšek na betonovou podlahu. Ukázalo se, že ani po několika volných pádech se nestalo zařízení nepoužitelným, i když se nevyhnulo prasklinám – obrazovka zůstala stále funkční, viz přiložené video.