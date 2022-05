Podívejte se, jak by mohl vypadat letošní Google Pixel 7 Pro

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Do představení nové generace Pixelů od Googlu zbývá ještě poměrně dost času. Očekává se, že premiéru zažijí tradičně v říjnovém termínu. I takřka půl roku předem se však nelze divit únikům, které poodhalují, na co se můžeme těšit. Server techgoing.com nyní přinesl obrázky údajného Pixelu 7 Pro, avšak v ochranných pouzdrech. Je nasnadě, že výrobci příslušenství dostávají informace předem, a to minimálně takové, aby věděli, jak budou rozmístěna tlačítka, reproduktory, mikrofony či fotoaparáty.

Na prvních obrázcích proto můžeme vidět zařízení spíše zahalené, přesto lze vydedukovat, že do velkých designových změn se Google nepohrne. Ostatně se není čemu divit. Současný Pixel 6 Pro započal novou designovou éru a zdá se, že se jí bude držet i Pixel 7 Pro. Těšit se tak můžete na výrazný a horizontálně orientovaný modul se třemi fotoaparáty na zadní straně nebo mírně zakřivený 6,7" AMOLED displej. Ačkoliv můžeme na jednom obrázku vidět displej bez výřezu či průstřelu, obecně se předpokládá, že čelní kamerka nebude schována pod panelem a Pixel 7 pro bude mít standardní středový průstřel.

Ohledně výbavy toho příliš známo není. Za hotovou věc se však považuje nasazení 2. generace procesoru Tensor, v tomto ohledu se Google jistě nebude opakovat a bude naopak chtít přinést mezigenerační posun. Počítat můžeme i s nejnovějším Androidem, s největší pravděpodobností tedy verzí 13.