Poco X6 přináší za dobrou cenu výkon i rychlé nabíjení

Fotografie: Poco

Oblíbená značka Poco dnes představila novinku mířící do poctivé střední třídy – Poco X6. Designově se jedná o vcelku povedený kousek, byť z čelní strany neočekávejte žádné invence. Na zádech si všimnete loga značky zakomponovaného do fotomodulu. Za povšimnutí stojí i povrch zad, který působí spíše matně, díky čemuž by na něm nemusely ulpívat otisky prstů.

Drtivou většinu čelní strany zabírá 6,67" AMOLED displej s velmi jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Ostudu ve střední třídě rozhodně neudělá, právě naopak, bude patřit mezi ty nejlepší. Jas displeje dosahuje 1 800 nitů a o ochranu se stará sklíčko Gorilla Glass.

Většina telefonů Poco se soustředí primárně na výkonný hardware. Nepřekvapí proto Snapdragon 7s Gen 2 a 12GB RAM. Velkorysé je 256GB úložiště. Telefon rovněž zvládá paměťové karty.

Tři fotoaparáty na zadní straně dávají tušit, co si pro nás Poco X5 Pro připravilo. Hlavní snímač má vysoké 64Mpx rozlišení, která však již i ve střední třídě není ničím neobvyklým. Doplňuje jej spíše obyčejnější 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a zbytečný 2Mpx makro fotoaparát. Pro selfies je určena čelní kamerka s 16 megapixely. V další výbavě figurují například stereo reproduktory, NFC či 5G.

Baterie disponuje takřka klasickou kapacitou 5 100 mAh a podporováno je velmi rychlé 67W nabíjení. Sám výrobce udává, že celý telefon nabijete za 44 minut.

Poco X6 se na českém trhu bude nabízet v jedné paměťové variantě 256+12 GB, přičemž vybrat si budete moci ze tří barevných variant: černé, bílé a modré. Cena je stanovena na 7 499 Kč, avšak počínaje dneškem až do 17. ledna jej můžete u vybraných obchodů pořídit ve slevě za 6 749 Kč.